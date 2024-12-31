https://uz.sputniknews.ru/20241231/kogda-my-vmeste-vse-ispolnitsya--putin-pozdravil-rossiyan-s-nastupayuschim-novym-godom-47406130.html
Когда мы вместе, все исполнится — Путин поздравил россиян с наступающим Новым годом
Когда мы вместе, все исполнится — Путин поздравил россиян с наступающим Новым годом
Sputnik Узбекистан
Первыми обращение президента РФ увидели жители Камчатки и Чукотки, где уже наступил 2025 год
2024-12-31T17:50+0500
2024-12-31T17:50+0500
2024-12-31T17:50+0500
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поздравление
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новый год
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ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам.Он отметил, что Россия в уходящем году смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. По словам Путина, предстоит еще многое решить, но можно по праву гордиться тем, что уже сделано.Также российский лидер отметил:Путин отметил, что Россия прошла через многие масштабные события первой четверти XXI века благодаря единству народа. Страна ставила перед собой большие цели и достигала их. По его словам, россияне не раз преодолевали испытания, потому что были вместе. Именно так крепло наше единство, наша вера в себя, в свои силы и возможности, добавил глава государства.Глава РФ выступал на традиционном фоне — у стен Кремля. Обращение длилось около трех минут. Первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки, которые уже встретили Новый год. Разница во времени с Москвой здесь составляет девять часов.А в 2022 году новогоднее поздравление записали в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Тогда Путин выступал в окружении участников специальной военной операции. В 2013 году глава РФ поздравлял россиян из Хабаровска — тогда он прилетел в регион и встретился с пострадавшими от наводнения.
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путин россияне поздравление новый год
путин россияне поздравление новый год
Когда мы вместе, все исполнится — Путин поздравил россиян с наступающим Новым годом
Первыми обращение президента РФ увидели жители Камчатки и Чукотки, где уже наступил 2025 год.
ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам.
Он отметил, что Россия в уходящем году смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. По словам Путина, предстоит еще многое решить, но можно по праву гордиться тем, что уже сделано.
"Сейчас, на пороге нового года, мы думаем о будущем. Уверены, что все будет хорошо. Будем идти только вперед", — сказал глава РФ.
Также российский лидер отметил:
Россия верна заветам и традициям ветеранов Великой Отечественной войны;
мысли миллионов россиян вместе с бойцами спецоперации, они подлинные герои.
Путин отметил, что Россия прошла через многие масштабные события первой четверти XXI века благодаря единству народа. Страна ставила перед собой большие цели и достигала их. По его словам, россияне не раз преодолевали испытания, потому что были вместе. Именно так крепло наше единство, наша вера в себя, в свои силы и возможности, добавил глава государства.
"До прихода Нового года осталось совсем немного. В эти минуты рядом с нами самые близкие люди: это наша семья, дети, родители, внуки, наши друзья и боевые товарищи. Желаю благополучия и процветания каждому нашему дому, каждой нашей семье и нашей любимой стране — России. Когда мы вместе, все исполнится", — сказал российский лидер.
Глава РФ выступал на традиционном фоне — у стен Кремля. Обращение длилось около трех минут. Первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки, которые уже встретили Новый год. Разница во времени с Москвой здесь составляет девять часов.
А в 2022 году новогоднее поздравление записали в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Тогда Путин выступал в окружении участников специальной военной операции. В 2013 году глава РФ поздравлял россиян из Хабаровска — тогда он прилетел в регион и встретился с пострадавшими от наводнения.