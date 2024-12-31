https://uz.sputniknews.ru/20241231/kogda-my-vmeste-vse-ispolnitsya--putin-pozdravil-rossiyan-s-nastupayuschim-novym-godom-47406130.html

Когда мы вместе, все исполнится — Путин поздравил россиян с наступающим Новым годом

Когда мы вместе, все исполнится — Путин поздравил россиян с наступающим Новым годом

Sputnik Узбекистан

Первыми обращение президента РФ увидели жители Камчатки и Чукотки, где уже наступил 2025 год

2024-12-31T17:50+0500

2024-12-31T17:50+0500

2024-12-31T17:50+0500

россия

владимир путин

поздравление

россияне

новый год

камчатка

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ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам.Он отметил, что Россия в уходящем году смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. По словам Путина, предстоит еще многое решить, но можно по праву гордиться тем, что уже сделано.Также российский лидер отметил:Путин отметил, что Россия прошла через многие масштабные события первой четверти XXI века благодаря единству народа. Страна ставила перед собой большие цели и достигала их. По его словам, россияне не раз преодолевали испытания, потому что были вместе. Именно так крепло наше единство, наша вера в себя, в свои силы и возможности, добавил глава государства.Глава РФ выступал на традиционном фоне — у стен Кремля. Обращение длилось около трех минут. Первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки, которые уже встретили Новый год. Разница во времени с Москвой здесь составляет девять часов.А в 2022 году новогоднее поздравление записали в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Тогда Путин выступал в окружении участников специальной военной операции. В 2013 году глава РФ поздравлял россиян из Хабаровска — тогда он прилетел в регион и встретился с пострадавшими от наводнения.

россия

камчатка

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