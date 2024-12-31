https://uz.sputniknews.ru/20241231/mirziyoev-pogovoril-po-telefonu-s--gurbanguly-berdymuxamedovym-i-nursultanom-nazarbaevym-47397999.html
Мирзиёев поговорил по телефону с Гурбангулы Бердымухамедовым и Нурсултаном Назарбаевым
Мирзиёев поговорил по телефону с Гурбангулы Бердымухамедовым и Нурсултаном Назарбаевым
Sputnik Узбекистан
Лидеры обменялись поздравлениями по случаю наступающего нового года и обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества
2024-12-31T09:50+0500
2024-12-31T09:50+0500
2024-12-31T09:50+0500
политика
шавкат мирзиёев
телефонный разговор
гурбангулы бердымухамедов
нурсултан назарбаев
поздравление
новый год
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ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и с первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.Также стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам дальнейшего развития и укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.Они отметили динамичный рост взаимного товарооборота, расширение кооперации в сфере энергетики, транспорта, промышленности, сельского и водного хозяйства, активизацию межведомственных и межрегиональных контактов, делового и культурно-гуманитарного обмена.Глава Узбекистана акцентировал внимание на проведенных в этом году международных мероприятиях в связи с широким празднованием 300-летия поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, а также совместных мероприятиях и художественном фильме, снятом узбекскими и туркменскими кинематографистами.Речь шла о региональном взаимодействии в контексте подготовки к очередному заседанию Консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Лидеры Узбекистана и Туркменистана также рассмотрели график предстоящих мероприятий.В ходе телефонного разговора Шавката Мирзиёева с первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым стороны с удовлетворением отметили нынешний высочайший уровень узбекско-казахстанских отношений добрососедства, стратегического партнерства и союзничества, а также динамичное развитие многопланового сотрудничества по всем направлениям.“Глава нашего государства и первый Президент Казахстана обменялись теплыми поздравлениями в связи с наступающим Новым годом, искренне пожелав мира, благополучия и процветания двум братским народам”, — говорится в сообщении.
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мирзиёев гурбангулы бердымухамедов нурсултан назарбаев
мирзиёев гурбангулы бердымухамедов нурсултан назарбаев
Мирзиёев поговорил по телефону с Гурбангулы Бердымухамедовым и Нурсултаном Назарбаевым
Стороны обменялись поздравлениями в связи с наступающим новым годом.
ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и с первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщает
пресс-служба главы Узбекистана.
“В ходе проведенного телефонного разговора Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сердечно поздравили друг друга и братские народы двух стран с наступающим 2025 годом, искренне пожелав здоровья, счастья, благополучия, мира и процветания”— говорится в сообщении.
Также стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам дальнейшего развития и укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.
Они отметили динамичный рост взаимного товарооборота, расширение кооперации в сфере энергетики, транспорта, промышленности, сельского и водного хозяйства, активизацию межведомственных и межрегиональных контактов, делового и культурно-гуманитарного обмена.
Глава Узбекистана акцентировал внимание на проведенных в этом году международных мероприятиях в связи с широким празднованием 300-летия поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, а также совместных мероприятиях и художественном фильме, снятом узбекскими и туркменскими кинематографистами.
Речь шла о региональном взаимодействии в контексте подготовки к очередному заседанию Консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Лидеры Узбекистана и Туркменистана также рассмотрели график предстоящих мероприятий.
В ходе телефонного разговора Шавката Мирзиёева с первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым стороны с удовлетворением отметили нынешний высочайший уровень узбекско-казахстанских отношений добрососедства, стратегического партнерства и союзничества, а также динамичное развитие многопланового сотрудничества по всем направлениям.
“Глава нашего государства и первый Президент Казахстана обменялись теплыми поздравлениями в связи с наступающим Новым годом, искренне пожелав мира, благополучия и процветания двум братским народам”, — говорится в сообщении.