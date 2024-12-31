https://uz.sputniknews.ru/20241231/mirziyoev-pogovoril-po-telefonu-s--gurbanguly-berdymuxamedovym-i-nursultanom-nazarbaevym-47397999.html

Мирзиёев поговорил по телефону с Гурбангулы Бердымухамедовым и Нурсултаном Назарбаевым

Мирзиёев поговорил по телефону с Гурбангулы Бердымухамедовым и Нурсултаном Назарбаевым

Sputnik Узбекистан

Лидеры обменялись поздравлениями по случаю наступающего нового года и обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества

2024-12-31T09:50+0500

2024-12-31T09:50+0500

2024-12-31T09:50+0500

политика

шавкат мирзиёев

телефонный разговор

гурбангулы бердымухамедов

нурсултан назарбаев

поздравление

новый год

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ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и с первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.Также стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам дальнейшего развития и укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.Они отметили динамичный рост взаимного товарооборота, расширение кооперации в сфере энергетики, транспорта, промышленности, сельского и водного хозяйства, активизацию межведомственных и межрегиональных контактов, делового и культурно-гуманитарного обмена.Глава Узбекистана акцентировал внимание на проведенных в этом году международных мероприятиях в связи с широким празднованием 300-летия поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, а также совместных мероприятиях и художественном фильме, снятом узбекскими и туркменскими кинематографистами.Речь шла о региональном взаимодействии в контексте подготовки к очередному заседанию Консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Лидеры Узбекистана и Туркменистана также рассмотрели график предстоящих мероприятий.В ходе телефонного разговора Шавката Мирзиёева с первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым стороны с удовлетворением отметили нынешний высочайший уровень узбекско-казахстанских отношений добрососедства, стратегического партнерства и союзничества, а также динамичное развитие многопланового сотрудничества по всем направлениям.“Глава нашего государства и первый Президент Казахстана обменялись теплыми поздравлениями в связи с наступающим Новым годом, искренне пожелав мира, благополучия и процветания двум братским народам”, — говорится в сообщении.

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мирзиёев гурбангулы бердымухамедов нурсултан назарбаев