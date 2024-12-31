https://uz.sputniknews.ru/20241231/proshloe-novyy-god-ussr-47276012.html

Назад в прошлое: как праздновали Новый год в СССР

Назад в прошлое: как праздновали Новый год в СССР

Sputnik Узбекистан

"Голубой огонек", селедка под шубой и бумажные гирлянды - Sputnik Узбекистан предлагает отправиться в прошлое и почувствовать ту теплую новогоднюю атмосферу, царившую в советских домах.

2024-12-31T15:45+0500

2024-12-31T15:45+0500

2024-12-31T15:45+0500

новый год

новый год

ссср

праздник

фото

советский союз

шампанское

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Елка, украшенная стеклянными игрушками, запах свежих мандаринов, шипящее в бокалах шампанское, вкус шоколадных конфет и салата оливье — все это символы Нового года советской эпохи, многие из которых остаются с нами по сей день. Однако привычный для нас образ праздника начал формироваться в СССР только в 1935 году и с тех пор праздновался на всей территории Союза даже во время Великой Отечественной войны.В 1941 году по радио прозвучало первое поздравление народу страны, которое зачитал председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Калинин. Позже традицию ежегодных поздравлений от главы государства ввел генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев, который впервые обратился к гражданам Союза с телеэкранов 31 декабря 1970 года.Атмосфера праздника в советских квартирахКаждая семья проводила дома генеральную уборку. Затем окна обрамляли бумажными снежинками, на стены вешали гирлянды из разноцветной бумаги, а вата становилась импровизированным снегом.Особое внимание уделяли пушистой красавице елке. Ее обвешивали игрушками, которые с годами менялись. Например, во время войны праздничное дерево украшали фигурками в виде доблестных солдат РККА, танков и самолетов. После успешного запуска "Востока-1" появились игрушки в виде космонавтов и ракет. Еще позже ветви декорировали стеклянными домиками и елочными шишками. Под елкой обязательно были коробки с подарками и фигурки Деда Мороза со Снегурочкой, а на верхушке гордо красовалась сияющая звезда.Что было на праздничном столеКак и сейчас, жители Союза пытались сделать так, чтобы стол ломился от различных яств. К празднику готовились заранее и основательно. Главными продуктами были свежие мандарины, салат оливье, селедка под шубой, заливная рыба, сырные и колбасные нарезки и соленья, предусмотрительно заготовленные на зиму. Из горячего на столе присутствовала запеченная курица или буженина, а в качестве десерта выступал домашний торт. Конечно, праздник не обходился без советского шампанского, разлитого по длинным стеклянным бокалам.Праздник вне домаУлицы украшали светящимися гирляндами и плакатами, открывали елочные базары, праздничные ярмарки и бесплатные заливные катки. На центральных площадях городов возвышались величавые елки, которые становились местом притяжения народа. На радио устанавливали особые поздравительные часы, когда любой желающий мог обратиться с теплыми словами к родным и близким.В детсадах и школах организовывали праздничные утренники. Мальчики-зайчики и девочки-снежинки зажигали елку, водили хороводы, а затем дружным хором приглашали Деда Мороза и Снегурочку. Дети читали зимнему волшебнику стихи, пели или танцевали. За прекрасное исполнение, искренние старания ребята получали заветные подарки.Важной частью поздравлений в советский период были открытки с новогодними картинками, пропитанными духом праздника. На них писали свои пожелания, клеили марки и посылали по почте товарищам во всех уголках необъятной страны Советов. У некоторых людей и по сей день хранится альбом с коллекцией таких открыток.Последние минуты старого годаВся семья собиралась за праздничным столом, дабы проводить год уходящий и поделиться ожиданиями от нового. Люди вспоминали хорошие и плохие моменты, поднимали первые тосты и ожидали выступления главы государства. И вот бьют куранты, все встают и томное ожидание прерывает гулкий хлопок вылетающей из бутылки шампанского пробки. Звон бокалов и крики "С Новым Годом!" разлетаются по всему дому. Пора бежать к окну и взглянуть на освещающий небо салют. Самый ответственный момент позади.После полуночи — время веселья: люди смотрели выступления артистов на культовом "Голубом огоньке", общались на улице и ходили друг к другу в гости. Так в Союзе встречали Новый Год - теплый, семейный праздник, полный радости и надежд на лучшее.

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