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Назад в прошлое: как праздновали Новый год в СССР
Назад в прошлое: как праздновали Новый год в СССР
Sputnik Узбекистан
"Голубой огонек", селедка под шубой и бумажные гирлянды - Sputnik Узбекистан предлагает отправиться в прошлое и почувствовать ту теплую новогоднюю атмосферу, царившую в советских домах.
2024-12-31T15:45+0500
2024-12-31T15:45+0500
новый год
новый год
ссср
праздник
фото
советский союз
шампанское
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/18/47277712_0:193:620:542_1920x0_80_0_0_aa63a4f6e82fca04405bb174b49d3d70.png
Елка, украшенная стеклянными игрушками, запах свежих мандаринов, шипящее в бокалах шампанское, вкус шоколадных конфет и салата оливье — все это символы Нового года советской эпохи, многие из которых остаются с нами по сей день. Однако привычный для нас образ праздника начал формироваться в СССР только в 1935 году и с тех пор праздновался на всей территории Союза даже во время Великой Отечественной войны.В 1941 году по радио прозвучало первое поздравление народу страны, которое зачитал председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Калинин. Позже традицию ежегодных поздравлений от главы государства ввел генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев, который впервые обратился к гражданам Союза с телеэкранов 31 декабря 1970 года.Атмосфера праздника в советских квартирахКаждая семья проводила дома генеральную уборку. Затем окна обрамляли бумажными снежинками, на стены вешали гирлянды из разноцветной бумаги, а вата становилась импровизированным снегом.Особое внимание уделяли пушистой красавице елке. Ее обвешивали игрушками, которые с годами менялись. Например, во время войны праздничное дерево украшали фигурками в виде доблестных солдат РККА, танков и самолетов. После успешного запуска "Востока-1" появились игрушки в виде космонавтов и ракет. Еще позже ветви декорировали стеклянными домиками и елочными шишками. Под елкой обязательно были коробки с подарками и фигурки Деда Мороза со Снегурочкой, а на верхушке гордо красовалась сияющая звезда.Что было на праздничном столеКак и сейчас, жители Союза пытались сделать так, чтобы стол ломился от различных яств. К празднику готовились заранее и основательно. Главными продуктами были свежие мандарины, салат оливье, селедка под шубой, заливная рыба, сырные и колбасные нарезки и соленья, предусмотрительно заготовленные на зиму. Из горячего на столе присутствовала запеченная курица или буженина, а в качестве десерта выступал домашний торт. Конечно, праздник не обходился без советского шампанского, разлитого по длинным стеклянным бокалам.Праздник вне домаУлицы украшали светящимися гирляндами и плакатами, открывали елочные базары, праздничные ярмарки и бесплатные заливные катки. На центральных площадях городов возвышались величавые елки, которые становились местом притяжения народа. На радио устанавливали особые поздравительные часы, когда любой желающий мог обратиться с теплыми словами к родным и близким.В детсадах и школах организовывали праздничные утренники. Мальчики-зайчики и девочки-снежинки зажигали елку, водили хороводы, а затем дружным хором приглашали Деда Мороза и Снегурочку. Дети читали зимнему волшебнику стихи, пели или танцевали. За прекрасное исполнение, искренние старания ребята получали заветные подарки.Важной частью поздравлений в советский период были открытки с новогодними картинками, пропитанными духом праздника. На них писали свои пожелания, клеили марки и посылали по почте товарищам во всех уголках необъятной страны Советов. У некоторых людей и по сей день хранится альбом с коллекцией таких открыток.Последние минуты старого годаВся семья собиралась за праздничным столом, дабы проводить год уходящий и поделиться ожиданиями от нового. Люди вспоминали хорошие и плохие моменты, поднимали первые тосты и ожидали выступления главы государства. И вот бьют куранты, все встают и томное ожидание прерывает гулкий хлопок вылетающей из бутылки шампанского пробки. Звон бокалов и крики "С Новым Годом!" разлетаются по всему дому. Пора бежать к окну и взглянуть на освещающий небо салют. Самый ответственный момент позади.После полуночи — время веселья: люди смотрели выступления артистов на культовом "Голубом огоньке", общались на улице и ходили друг к другу в гости. Так в Союзе встречали Новый Год - теплый, семейный праздник, полный радости и надежд на лучшее.
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новый год ссср советский союз праздник оливье голубой огонек традиции
новый год ссср советский союз праздник оливье голубой огонек традиции

Назад в прошлое: как праздновали Новый год в СССР

15:45 31.12.2024
© РИА Новости / В. КрасныхНовогодняя елка в СССР
Новогодняя елка в СССР - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / В. Красных
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"Голубой огонек", селедка под шубой и бумажные гирлянды — Sputnik Узбекистан предлагает отправиться в прошлое и почувствовать ту теплую новогоднюю атмосферу, царившую в советских домах.
Елка, украшенная стеклянными игрушками, запах свежих мандаринов, шипящее в бокалах шампанское, вкус шоколадных конфет и салата оливье — все это символы Нового года советской эпохи, многие из которых остаются с нами по сей день. Однако привычный для нас образ праздника начал формироваться в СССР только в 1935 году и с тех пор праздновался на всей территории Союза даже во время Великой Отечественной войны.
В 1941 году по радио прозвучало первое поздравление народу страны, которое зачитал председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Калинин. Позже традицию ежегодных поздравлений от главы государства ввел генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев, который впервые обратился к гражданам Союза с телеэкранов 31 декабря 1970 года.
Атмосфера праздника в советских квартирах
Каждая семья проводила дома генеральную уборку. Затем окна обрамляли бумажными снежинками, на стены вешали гирлянды из разноцветной бумаги, а вата становилась импровизированным снегом.
© Sputnik / Борис Кавашкин

Новый год в семье инженера

Новый год в семье инженера - Sputnik Узбекистан
1/12
© Sputnik / Борис Кавашкин

Новый год в семье инженера

© Sputnik / Мария Девахина / Перейти в фотобанк

Елочные игрушки старинные

Елочные игрушки старинные - Sputnik Узбекистан
2/12
© Sputnik / Мария Девахина
/
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Елочные игрушки старинные

© Sputnik / Борис КавашкинДед Мороз и Снегурочка поздравляют с Новым годом мальчика
Дед Мороз и Снегурочка поздравляют с Новым годом мальчика - Sputnik Узбекистан
3/12
© Sputnik / Борис Кавашкин
Дед Мороз и Снегурочка поздравляют с Новым годом мальчика
© Sputnik / Александр Моклецов

Елка, украшенная к Новому году

Елка, украшенная к Новому году - Sputnik Узбекистан
4/12
© Sputnik / Александр Моклецов

Елка, украшенная к Новому году

© Sputnik / Олег ИвановДед Мороз и Снегурочка принесли новогодние подарки
Дед Мороз и Снегурочка принесли новогодние подарки - Sputnik Узбекистан
5/12
© Sputnik / Олег Иванов
Дед Мороз и Снегурочка принесли новогодние подарки
© Sputnik / Дмитрий Коробейников

Семья во время встречи Нового года

Семья во время встречи Нового года - Sputnik Узбекистан
6/12
© Sputnik / Дмитрий Коробейников

Семья во время встречи Нового года

© Sputnik / Владимир ФедоренкоПапа и дети готовятся к встрече Нового года.
Папа и дети готовятся к встрече Нового года. - Sputnik Узбекистан
7/12
© Sputnik / Владимир Федоренко
Папа и дети готовятся к встрече Нового года.
© Sputnik / Галина КиселеваФабрика елочных украшений
Фабрика елочных украшений - Sputnik Узбекистан
8/12
© Sputnik / Галина Киселева
Фабрика елочных украшений
© Sputnik / Е. Киреев

Супруги с ребенком в семейном студенческом общежитии

Супруги с ребенком в семейном студенческом общежитии - Sputnik Узбекистан
9/12
© Sputnik / Е. Киреев

Супруги с ребенком в семейном студенческом общежитии

© Sputnik / Виталий АньковЕлочные игрушки, произведенные в СССР
Елочные игрушки, произведенные в СССР - Sputnik Узбекистан
10/12
© Sputnik / Виталий Аньков
Елочные игрушки, произведенные в СССР
© Sputnik / Борис Ушмайкин

Предновогодняя праздничная торговля в главном торговом зале универсального магазина "Детский мир"

Предновогодняя праздничная торговля в главном торговом зале универсального магазина &quot;Детский мир&quot; - Sputnik Узбекистан
11/12
© Sputnik / Борис Ушмайкин

Предновогодняя праздничная торговля в главном торговом зале универсального магазина "Детский мир"

© Sputnik / Б. Круцко

Елочные игрушки

Елочные игрушки - Sputnik Узбекистан
12/12
© Sputnik / Б. Круцко

Елочные игрушки

1/12
© Sputnik / Борис Кавашкин

Новый год в семье инженера

2/12
© Sputnik / Мария Девахина
/
Перейти в фотобанк

Елочные игрушки старинные

3/12
© Sputnik / Борис Кавашкин
Дед Мороз и Снегурочка поздравляют с Новым годом мальчика
4/12
© Sputnik / Александр Моклецов

Елка, украшенная к Новому году

5/12
© Sputnik / Олег Иванов
Дед Мороз и Снегурочка принесли новогодние подарки
6/12
© Sputnik / Дмитрий Коробейников

Семья во время встречи Нового года

7/12
© Sputnik / Владимир Федоренко
Папа и дети готовятся к встрече Нового года.
8/12
© Sputnik / Галина Киселева
Фабрика елочных украшений
9/12
© Sputnik / Е. Киреев

Супруги с ребенком в семейном студенческом общежитии

10/12
© Sputnik / Виталий Аньков
Елочные игрушки, произведенные в СССР
11/12
© Sputnik / Борис Ушмайкин

Предновогодняя праздничная торговля в главном торговом зале универсального магазина "Детский мир"

12/12
© Sputnik / Б. Круцко

Елочные игрушки

Особое внимание уделяли пушистой красавице елке. Ее обвешивали игрушками, которые с годами менялись. Например, во время войны праздничное дерево украшали фигурками в виде доблестных солдат РККА, танков и самолетов. После успешного запуска "Востока-1" появились игрушки в виде космонавтов и ракет. Еще позже ветви декорировали стеклянными домиками и елочными шишками. Под елкой обязательно были коробки с подарками и фигурки Деда Мороза со Снегурочкой, а на верхушке гордо красовалась сияющая звезда.
Что было на праздничном столе
© Sputnik / Владимир Первенцев

Праздничный стол в СССР

Праздничный стол в СССР - Sputnik Узбекистан
1/8
© Sputnik / Владимир Первенцев

Праздничный стол в СССР

© РИА Новости / Борис Кавашкин Подготовка к новому году, Москва, 1971 год
Москва, 1971 год - Sputnik Узбекистан
2/8
© РИА Новости / Борис Кавашкин
Подготовка к новому году, Москва, 1971 год
© Sputnik / Наталья Селиверстова

Новогодний стол

Новогодний стол - Sputnik Узбекистан
3/8
© Sputnik / Наталья Селиверстова

Новогодний стол

© havio.club

Первый космонавт Узбекистана Владимир Джанибеков (сидит в центре) в гостях за новогдним столом

Первый космонавт Узбекистана Владимир Джанибеков (сидит в центре) в гостях за новогдним столом - Sputnik Узбекистан
4/8
© havio.club

Первый космонавт Узбекистана Владимир Джанибеков (сидит в центре) в гостях за новогдним столом

© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСалат "Оливье" на новогоднем столе
Салат Оливье на новогоднем столе - Sputnik Узбекистан
5/8
© Sputnik / Александр Кряжев
/
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Салат "Оливье" на новогоднем столе
© goodimages.ru

Новогодний стол

Новогодний стол - Sputnik Узбекистан
6/8
© goodimages.ru

Новогодний стол

© Sputnik / Наталья Селиверстова

Салат оливье на новогоднем столе

Салат оливье на новогоднем столе - Sputnik Узбекистан
7/8
© Sputnik / Наталья Селиверстова

Салат оливье на новогоднем столе

© Sputnik / Борис КавашкинСемья за праздничным новогодним столом
Семья за праздничным новогодним столом - Sputnik Узбекистан
8/8
© Sputnik / Борис Кавашкин
Семья за праздничным новогодним столом
1/8
© Sputnik / Владимир Первенцев

Праздничный стол в СССР

2/8
© РИА Новости / Борис Кавашкин
Подготовка к новому году, Москва, 1971 год
3/8
© Sputnik / Наталья Селиверстова

Новогодний стол

4/8
© havio.club

Первый космонавт Узбекистана Владимир Джанибеков (сидит в центре) в гостях за новогдним столом

5/8
© Sputnik / Александр Кряжев
/
Перейти в фотобанк
Салат "Оливье" на новогоднем столе
6/8
© goodimages.ru

Новогодний стол

7/8
© Sputnik / Наталья Селиверстова

Салат оливье на новогоднем столе

8/8
© Sputnik / Борис Кавашкин
Семья за праздничным новогодним столом
Как и сейчас, жители Союза пытались сделать так, чтобы стол ломился от различных яств. К празднику готовились заранее и основательно. Главными продуктами были свежие мандарины, салат оливье, селедка под шубой, заливная рыба, сырные и колбасные нарезки и соленья, предусмотрительно заготовленные на зиму. Из горячего на столе присутствовала запеченная курица или буженина, а в качестве десерта выступал домашний торт. Конечно, праздник не обходился без советского шампанского, разлитого по длинным стеклянным бокалам.
Праздник вне дома
Улицы украшали светящимися гирляндами и плакатами, открывали елочные базары, праздничные ярмарки и бесплатные заливные катки. На центральных площадях городов возвышались величавые елки, которые становились местом притяжения народа. На радио устанавливали особые поздравительные часы, когда любой желающий мог обратиться с теплыми словами к родным и близким.
В детсадах и школах организовывали праздничные утренники. Мальчики-зайчики и девочки-снежинки зажигали елку, водили хороводы, а затем дружным хором приглашали Деда Мороза и Снегурочку. Дети читали зимнему волшебнику стихи, пели или танцевали. За прекрасное исполнение, искренние старания ребята получали заветные подарки.
© РИА Новости / В. Красных

Новогодняя елка в СССР

Новогодняя елка в СССР - Sputnik Узбекистан
1/14
© РИА Новости / В. Красных

Новогодняя елка в СССР

© Sputnik / В. Шияновский

На празднике Новогодней елки

На празднике Новогодней елки - Sputnik Узбекистан
2/14
© Sputnik / В. Шияновский

На празднике Новогодней елки

© Sputnik / Владимир Первенцев

Новогодняя ёлка в Колонном зале Дома Союзов в Москве

Новогодняя ёлка в Колонном зале Дома Союзов в Москве - Sputnik Узбекистан
3/14
© Sputnik / Владимир Первенцев

Новогодняя ёлка в Колонном зале Дома Союзов в Москве

© Sputnik / Георгий УгриновичДед Мороз и Снегурочка на новогоднем балу
Дед Мороз и Снегурочка на новогоднем балу - Sputnik Узбекистан
4/14
© Sputnik / Георгий Угринович
Дед Мороз и Снегурочка на новогоднем балу
© Sputnik / Борис Кавашкин

Дети у витрины магазина в канун Нового года

Дети у витрины магазина в канун Нового года - Sputnik Узбекистан
5/14
© Sputnik / Борис Кавашкин

Дети у витрины магазина в канун Нового года

© Sputnik / Марк ГанкинПионеры в фойе у фигуры Деда Мороза
Пионеры в фойе у фигуры Деда Мороза - Sputnik Узбекистан
6/14
© Sputnik / Марк Ганкин
Пионеры в фойе у фигуры Деда Мороза
© Sputnik / Александр ПоляковНовогодняя елка в Государственном Кремлевском дворце
Новогодняя елка в Государственном Кремлевском дворце - Sputnik Узбекистан
7/14
© Sputnik / Александр Поляков
Новогодняя елка в Государственном Кремлевском дворце
© Sputnik / Израиль ОзерскийДед Мороз (народный артист РСФСР, актер Александр Леопольдович Хвыля исполняет роль Деда Мороза) и Снегурочка приветствуют детей
Дед Мороз (народный артист РСФСР, актер Александр Леопольдович Хвыля исполняет роль Деда Мороза) и Снегурочка приветствуют детей - Sputnik Узбекистан
8/14
© Sputnik / Израиль Озерский
Дед Мороз (народный артист РСФСР, актер Александр Леопольдович Хвыля исполняет роль Деда Мороза) и Снегурочка приветствуют детей
© Sputnik / Алексей Бушкин

Кадр из мультфильма "Новогоднее путешествие" (студия "Союзмультфильм", 1959 год, режиссер Петр Носов)

Кадр из мультфильма &quot;Новогоднее путешествие&quot; (студия &quot;Союзмультфильм&quot;, 1959 год, режиссер Петр Носов) - Sputnik Узбекистан
9/14
© Sputnik / Алексей Бушкин

Кадр из мультфильма "Новогоднее путешествие" (студия "Союзмультфильм", 1959 год, режиссер Петр Носов)

© Sputnik / Борис Ушмайкин

Предновогодняя праздничная торговля в главном торговом зале универсального магазина "Детский мир"

Предновогодняя праздничная торговля в главном торговом зале универсального магазина &quot;Детский мир&quot; - Sputnik Узбекистан
10/14
© Sputnik / Борис Ушмайкин

Предновогодняя праздничная торговля в главном торговом зале универсального магазина "Детский мир"

© Sputnik / В. Шияновский

Новогодний праздник в Доме пионеров

Новогодний праздник в Доме пионеров - Sputnik Узбекистан
11/14
© Sputnik / В. Шияновский

Новогодний праздник в Доме пионеров

© Sputnik / Чейшвили

Дед Мороз принес подарок на Новый год

Дед Мороз принес подарок на Новый год - Sputnik Узбекистан
12/14
© Sputnik / Чейшвили

Дед Мороз принес подарок на Новый год

© Sputnik / Владимир Вяткин

Новогодняя елка в Кремлевском дворце съездов (ныне - Государственный Кремлёвский дворец). Представление для детей в фойе Дворца

Новогодняя елка в Кремлевском дворце съездов (ныне - Государственный Кремлёвский дворец). Представление для детей в фойе Дворца - Sputnik Узбекистан
13/14
© Sputnik / Владимир Вяткин

Новогодняя елка в Кремлевском дворце съездов (ныне - Государственный Кремлёвский дворец). Представление для детей в фойе Дворца

© Sputnik / Андрей СоломоновДед Мороз на празднике "Семейные балы в русской усадьбе"
Дед Мороз на празднике Семейные балы в русской усадьбе - Sputnik Узбекистан
14/14
© Sputnik / Андрей Соломонов
Дед Мороз на празднике "Семейные балы в русской усадьбе"
1/14
© РИА Новости / В. Красных

Новогодняя елка в СССР

2/14
© Sputnik / В. Шияновский

На празднике Новогодней елки

3/14
© Sputnik / Владимир Первенцев

Новогодняя ёлка в Колонном зале Дома Союзов в Москве

4/14
© Sputnik / Георгий Угринович
Дед Мороз и Снегурочка на новогоднем балу
5/14
© Sputnik / Борис Кавашкин

Дети у витрины магазина в канун Нового года

6/14
© Sputnik / Марк Ганкин
Пионеры в фойе у фигуры Деда Мороза
7/14
© Sputnik / Александр Поляков
Новогодняя елка в Государственном Кремлевском дворце
8/14
© Sputnik / Израиль Озерский
Дед Мороз (народный артист РСФСР, актер Александр Леопольдович Хвыля исполняет роль Деда Мороза) и Снегурочка приветствуют детей
9/14
© Sputnik / Алексей Бушкин

Кадр из мультфильма "Новогоднее путешествие" (студия "Союзмультфильм", 1959 год, режиссер Петр Носов)

10/14
© Sputnik / Борис Ушмайкин

Предновогодняя праздничная торговля в главном торговом зале универсального магазина "Детский мир"

11/14
© Sputnik / В. Шияновский

Новогодний праздник в Доме пионеров

12/14
© Sputnik / Чейшвили

Дед Мороз принес подарок на Новый год

13/14
© Sputnik / Владимир Вяткин

Новогодняя елка в Кремлевском дворце съездов (ныне - Государственный Кремлёвский дворец). Представление для детей в фойе Дворца

14/14
© Sputnik / Андрей Соломонов
Дед Мороз на празднике "Семейные балы в русской усадьбе"
Важной частью поздравлений в советский период были открытки с новогодними картинками, пропитанными духом праздника. На них писали свои пожелания, клеили марки и посылали по почте товарищам во всех уголках необъятной страны Советов. У некоторых людей и по сей день хранится альбом с коллекцией таких открыток.
Последние минуты старого года
Вся семья собиралась за праздничным столом, дабы проводить год уходящий и поделиться ожиданиями от нового. Люди вспоминали хорошие и плохие моменты, поднимали первые тосты и ожидали выступления главы государства. И вот бьют куранты, все встают и томное ожидание прерывает гулкий хлопок вылетающей из бутылки шампанского пробки. Звон бокалов и крики "С Новым Годом!" разлетаются по всему дому. Пора бежать к окну и взглянуть на освещающий небо салют. Самый ответственный момент позади.
После полуночи — время веселья: люди смотрели выступления артистов на культовом "Голубом огоньке", общались на улице и ходили друг к другу в гости. Так в Союзе встречали Новый Год - теплый, семейный праздник, полный радости и надежд на лучшее.
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