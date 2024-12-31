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Регионы Узбекистана и Сахалинская область России намерены укреплять связи
Регионы Узбекистана и Сахалинская область России намерены укреплять связи
Sputnik Узбекистан
Министр инвестиций, промышленности и внешних связей российского региона отметил популярность плодоовощной и текстильной продукции, а также качество и соответствие международным требованиям бытовой и электротехники, произведенных в Узбекистане
2024-12-31T17:00+0500
2024-12-31T17:00+0500
2024-12-31T17:00+0500
узбекистан
сахалинская область
регион
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Регионы Узбекистана и Сахалинская область России намерены укреплять связи. Перспективы сотрудничества обсудили дипломаты Генерального консульства республики во Владивостоке в ходе рабочего визита в российский регион, сообщает ИА "Дунё".На встрече с министром инвестиций, промышленности и внешних связей Сахалинской области Василием Грудевым речь шла о проводимых в Узбекистане реформах в торгово-экономической сфере, а также возможностях, созданных для иностранных инвесторов.По итогам встречи стороны договорились развивать торгово-экономические, туристические и гуманитарные связи между регионами Узбекистана и Сахалинской областью РФ.
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узбекистан регионы россия сотрудничество
узбекистан регионы россия сотрудничество
Регионы Узбекистана и Сахалинская область России намерены укреплять связи
Министр инвестиций, промышленности и внешних связей российского региона отметил популярность плодоовощной и текстильной продукции, а также качество и соответствие международным требованиям бытовой и электротехники, произведенной в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik.
Регионы Узбекистана и Сахалинская область России намерены укреплять связи. Перспективы сотрудничества обсудили дипломаты Генерального консульства республики во Владивостоке в ходе рабочего визита в российский регион, сообщает
ИА "Дунё".
На встрече с министром инвестиций, промышленности и внешних связей Сахалинской области Василием Грудевым речь шла о проводимых в Узбекистане реформах в торгово-экономической сфере, а также возможностях, созданных для иностранных инвесторов.
“Российский министр отметил, что в последние годы в регионе популярна плодоовощная и текстильная продукция из Узбекистана, а также качественная и отвечающая международным требованиям бытовая и электротехника. При этом подчеркнут рост популярность Узбекистана как привлекательного туристического направления среди местного населения”, — говорится в сообщении.
По итогам встречи стороны договорились развивать торгово-экономические, туристические и гуманитарные связи между регионами Узбекистана и Сахалинской областью РФ.