https://uz.sputniknews.ru/20241231/regiony-uzbekistana-i-saxalinskaya-oblast-rossii-namereny-ukreplyat-svyazi-47405470.html

Регионы Узбекистана и Сахалинская область России намерены укреплять связи

Регионы Узбекистана и Сахалинская область России намерены укреплять связи

Sputnik Узбекистан

Министр инвестиций, промышленности и внешних связей российского региона отметил популярность плодоовощной и текстильной продукции, а также качество и соответствие международным требованиям бытовой и электротехники, произведенных в Узбекистане

2024-12-31T17:00+0500

2024-12-31T17:00+0500

2024-12-31T17:00+0500

узбекистан

сахалинская область

регион

сотрудничество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/14/45757515_1:0:1023:575_1920x0_80_0_0_a92e268fded01929eda03de14427ebd7.jpg

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Регионы Узбекистана и Сахалинская область России намерены укреплять связи. Перспективы сотрудничества обсудили дипломаты Генерального консульства республики во Владивостоке в ходе рабочего визита в российский регион, сообщает ИА "Дунё".На встрече с министром инвестиций, промышленности и внешних связей Сахалинской области Василием Грудевым речь шла о проводимых в Узбекистане реформах в торгово-экономической сфере, а также возможностях, созданных для иностранных инвесторов.По итогам встречи стороны договорились развивать торгово-экономические, туристические и гуманитарные связи между регионами Узбекистана и Сахалинской областью РФ.

узбекистан

сахалинская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан регионы россия сотрудничество