https://uz.sputniknews.ru/20241231/tempy-rosta-i-razmer-vvp-uzbekistana-v-2025-2027-godax--infografika-47405012.html
Темпы роста и размер ВВП Узбекистана в 2025-2027 годах — инфографика
Темпы роста и размер ВВП Узбекистана в 2025-2027 годах — инфографика
Sputnik Узбекистан
В Узбекистане ожидают рост Валового внутреннего продукта на 6% в 2025 году. 31.12.2024, Sputnik Узбекистан
2024-12-31T14:35+0500
2024-12-31T14:35+0500
2024-12-31T14:35+0500
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Темпы роста и размер ВВП Узбекистана в 2025-2027 годах составят 6%, 6,1% и 6,3% соответственно.Предельный дефицит консолидированного бюджета (включает госбюджет, бюджеты государственных целевых фондов, внебюджетные фонды бюджетных организаций и средства Фонда реконструкции и развития) должен быть в пределах 49,5 трлн сумов, или 3% к ВВП.Размер госдолга страны ограничится отметкой в 60% от ВВП.Госдолг вырастет до $45 млрд (36,4% к ВВП) в 2025 году, а в 2027 году — до $55,9 млрд (36,7% к ВВП).Подробнее о целевых ориентирах на 2025-2027 годы —в инфографике Sputnik Узбекистан.
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инфографика, узбекистан, ввп, экономика, госбюджет, инфографика
инфографика, узбекистан, ввп, экономика, госбюджет, инфографика
Темпы роста и размер ВВП Узбекистана в 2025-2027 годах — инфографика
В Узбекистане ожидают рост Валового внутреннего продукта на 6% в 2025 году.
Темпы роста и размер ВВП Узбекистана в 2025-2027 годах составят 6%, 6,1% и 6,3% соответственно.
Предельный дефицит консолидированного бюджета (включает госбюджет, бюджеты государственных целевых фондов, внебюджетные фонды бюджетных организаций и средства Фонда реконструкции и развития) должен быть в пределах 49,5 трлн сумов, или 3% к ВВП.
Размер госдолга страны ограничится отметкой в 60% от ВВП.
Госдолг вырастет до $45 млрд (36,4% к ВВП) в 2025 году, а в 2027 году — до $55,9 млрд (36,7% к ВВП).
Подробнее о целевых ориентирах на 2025-2027 годы —в инфографике Sputnik Узбекистан
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