https://uz.sputniknews.ru/20241231/top-5-fondov-uzbekistana-kuda-bolshe-vsego-deneg-napravit-gosudarstvo-v-2025-om-47405869.html

ТОП-5 фондов Узбекистана: куда больше всего денег направит государство в 2025-ом

ТОП-5 фондов Узбекистана: куда больше всего денег направит государство в 2025-ом

Sputnik Узбекистан

При расстановке бюджетных приоритетов республика уделяет особое внимание социальным сферам, цифровизации и образованию. 31.12.2024, Sputnik Узбекистан

2024-12-31T19:00+0500

2024-12-31T19:00+0500

2024-12-31T19:00+0500

инфографика

фонд

узбекистан

госбюджет

финансирование

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Больше всего средств из госбюджета Узбекистана в 2025 году получит Фонд государственного медстрахования.Вместе с тем, в следующем году планируется финансировать более 60 организаций. На эти цели выделят более 281 трлн сумов.ТОП-5 фондов с самым высоким финансированием — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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инфографика, фонд, узбекистан, госбюджет, финансирование, инфографика