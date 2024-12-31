https://uz.sputniknews.ru/20241231/vlasti-uzbekistana-so-sleduyuschego-goda-pomogut-sootechestvennikam-legalizovatsya-v-rossii-47403407.html
Власти Узбекистана со следующего года помогут соотечественникам легализоваться в России
Власти Узбекистана со следующего года помогут соотечественникам легализоваться в России
Sputnik Узбекистан
Накануне Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранные граждане, находящиеся в РФ нелегально, обязаны до 30 апреля 2025 года урегулировать свой правовой статус или покинуть территорию страны самостоятельно
2024-12-31T13:25+0500
2024-12-31T13:25+0500
2024-12-31T13:25+0500
узбекистан
россия
трудовые мигранты
помощь
легализация
общество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/11/24608479_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_3e70573d08c7cd262e2ccea28b8ccb2a.jpg
ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Агентство миграции Узбекистана с 2025 года будет оказывать юридическую помощь соотечественникам, которые находятся и работают в России нелегально, чтобы урегулировать их правовое положение на территории РФ, сообщает пресс-служба агентства.Накануне президент России Владимир Путин подписал указ. В соответствии с документом иностранные граждане, находящиеся в РФ нелегально, обязаны до 30 апреля 2025 года урегулировать свой правовой статус или покинуть территорию страны самостоятельно.В пресс-службе также добавили, что для решения этих вопросов в агентстве создали отдельную рабочую группу."Мы будем дополнительно информировать вас о процессах оформления документов", — указано в сообщении.По информации Агентства миграции республики, трудоустройство граждан Узбекистана в РФ в рамках организованного набора в январе-сентябре 2024 года выросло в 4,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило около 50 тыс. человек.По данным Законодательной палаты Олий Мажлиса число граждан Узбекистана, временно работающих за рубежом, в 2024 году снизилось на треть, до 1,14 млн человек. При этом в России, согласно этой информации, на середину этого года находилось порядка 1 млн узбекистанцев.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/11/24608479_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_d682cab7856ed43bf38ce1e10b9f016b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан легализация россия иностранные граждане
узбекистан легализация россия иностранные граждане
Власти Узбекистана со следующего года помогут соотечественникам легализоваться в России
Президент России Владимир Путин 30 декабря подписал указ, в соответствии с которым иностранные граждане, находящиеся в РФ нелегально, обязаны до 30 апреля 2025 года урегулировать свой правовой статус или покинуть территорию страны самостоятельно.
ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik.
Агентство миграции Узбекистана с 2025 года будет оказывать юридическую помощь соотечественникам, которые находятся и работают в России нелегально, чтобы урегулировать их правовое положение на территории РФ, сообщает
пресс-служба агентства.
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ. В соответствии с документом иностранные граждане, находящиеся в РФ нелегально, обязаны до 30 апреля 2025 года урегулировать свой правовой статус или покинуть территорию страны самостоятельно.
"Агентство миграции при Кабинете Министров Узбекистана с января 2025 года готово оказать юридическую и практическую помощь всем нашим соотечественникам, которые работают в России, но имеют недостатки в документах", — говорится в комментарии, размещенном в Telegram-канале ведомства.
В пресс-службе также добавили, что для решения этих вопросов в агентстве создали отдельную рабочую группу.
"Мы будем дополнительно информировать вас о процессах оформления документов", — указано в сообщении.
По информации Агентства миграции республики, трудоустройство граждан Узбекистана в РФ в рамках организованного набора в январе-сентябре 2024 года выросло в 4,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило около 50 тыс. человек.
По данным Законодательной палаты Олий Мажлиса число граждан Узбекистана, временно работающих за рубежом, в 2024 году снизилось на треть, до 1,14 млн человек. При этом в России, согласно этой информации, на середину этого года находилось порядка 1 млн узбекистанцев.