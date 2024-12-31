https://uz.sputniknews.ru/20241231/vlasti-uzbekistana-so-sleduyuschego-goda-pomogut-sootechestvennikam-legalizovatsya-v-rossii-47403407.html

Власти Узбекистана со следующего года помогут соотечественникам легализоваться в России

Власти Узбекистана со следующего года помогут соотечественникам легализоваться в России

Sputnik Узбекистан

Накануне Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранные граждане, находящиеся в РФ нелегально, обязаны до 30 апреля 2025 года урегулировать свой правовой статус или покинуть территорию страны самостоятельно

2024-12-31T13:25+0500

2024-12-31T13:25+0500

2024-12-31T13:25+0500

узбекистан

россия

трудовые мигранты

помощь

легализация

общество

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ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Агентство миграции Узбекистана с 2025 года будет оказывать юридическую помощь соотечественникам, которые находятся и работают в России нелегально, чтобы урегулировать их правовое положение на территории РФ, сообщает пресс-служба агентства.Накануне президент России Владимир Путин подписал указ. В соответствии с документом иностранные граждане, находящиеся в РФ нелегально, обязаны до 30 апреля 2025 года урегулировать свой правовой статус или покинуть территорию страны самостоятельно.В пресс-службе также добавили, что для решения этих вопросов в агентстве создали отдельную рабочую группу."Мы будем дополнительно информировать вас о процессах оформления документов", — указано в сообщении.По информации Агентства миграции республики, трудоустройство граждан Узбекистана в РФ в рамках организованного набора в январе-сентябре 2024 года выросло в 4,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило около 50 тыс. человек.По данным Законодательной палаты Олий Мажлиса число граждан Узбекистана, временно работающих за рубежом, в 2024 году снизилось на треть, до 1,14 млн человек. При этом в России, согласно этой информации, на середину этого года находилось порядка 1 млн узбекистанцев.

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