https://uz.sputniknews.ru/20241231/volontery-pobedy-pozdravili-veteranov-v-tashkente-s-novym-godom--47400969.html

Волонтеры Победы поздравили ветеранов в Ташкенте с Новым годом

Волонтеры Победы поздравили ветеранов в Ташкенте с Новым годом

Sputnik Узбекистан

Акцию добра, которая стала традиционной, провели уже в шестой раз. В этом году в списке у волонтеров — 45 человек.

2024-12-31T11:00+0500

2024-12-31T11:00+0500

2024-12-31T11:00+0500

волонтер

победа

акция

ветераны

великая отечественная война

поздравление

новый год

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эксклюзив

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Добрую акцию "С Новым годом, ветеран!" представители Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" в Узбекистане проводят уже шесть лет. В гости к ветеранам Великой Отечественной войны они приходят не одни и не с пустыми руками. Каждый их визит — словно фрагмент театрализованного представления, в котором обязательно принимает участие добрый Дед Мороз.В этом году в списке у отзывчивых добровольцев 45 человек — ветераны Великой Отечественной войны, блокадники Ленинграда, узники концлагерей, а также труженики тыла.К акции присоединились люди со всего Узбекистана и сообща в этом году удалось собрать 12 млн сумов. На эти деньги волонтеры закупили продуктовые наборы, которые станут хорошим подспорьем к новогоднему столу.Среди тех, кого навестили волонтеры Победы есть два ветерана ВОВ, которым пошел 101-й год! Это Бексейт Баймурзаев, который связистом прошел всю войну, и участник обороны Сталинграда и битвы на Курской дуге Акмаль Акрамов.Ни одна такая встреча не проходит без воспоминаний о прошлом — ветераны исполняют дорогие сердцу песни — как военных лет, так и новогодние.Подробнее о том, как волонтеры Победы навещали ветеранов, — в сюжете Sputnik Узбекистан.

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2024

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

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волонтеры победа акция ветераны новый год поздравления