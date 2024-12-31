https://uz.sputniknews.ru/20241231/volontery-pobedy-pozdravili-veteranov-v-tashkente-s-novym-godom--47400969.html
Волонтеры Победы поздравили ветеранов в Ташкенте с Новым годом
Волонтеры Победы поздравили ветеранов в Ташкенте с Новым годом
Sputnik Узбекистан
Акцию добра, которая стала традиционной, провели уже в шестой раз. В этом году в списке у волонтеров — 45 человек.
2024-12-31T11:00+0500
2024-12-31T11:00+0500
2024-12-31T11:00+0500
волонтер
победа
акция
ветераны
великая отечественная война
поздравление
новый год
видео
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Добрую акцию "С Новым годом, ветеран!" представители Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" в Узбекистане проводят уже шесть лет. В гости к ветеранам Великой Отечественной войны они приходят не одни и не с пустыми руками. Каждый их визит — словно фрагмент театрализованного представления, в котором обязательно принимает участие добрый Дед Мороз.В этом году в списке у отзывчивых добровольцев 45 человек — ветераны Великой Отечественной войны, блокадники Ленинграда, узники концлагерей, а также труженики тыла.К акции присоединились люди со всего Узбекистана и сообща в этом году удалось собрать 12 млн сумов. На эти деньги волонтеры закупили продуктовые наборы, которые станут хорошим подспорьем к новогоднему столу.Среди тех, кого навестили волонтеры Победы есть два ветерана ВОВ, которым пошел 101-й год! Это Бексейт Баймурзаев, который связистом прошел всю войну, и участник обороны Сталинграда и битвы на Курской дуге Акмаль Акрамов.Ни одна такая встреча не проходит без воспоминаний о прошлом — ветераны исполняют дорогие сердцу песни — как военных лет, так и новогодние.Подробнее о том, как волонтеры Победы навещали ветеранов, — в сюжете Sputnik Узбекистан.
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Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
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Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
волонтеры победа акция ветераны новый год поздравления
волонтеры победа акция ветераны новый год поздравления
Волонтеры Победы поздравили ветеранов в Ташкенте с Новым годом
Анна Желиховская
Корреспондент
Эксклюзив
Акцию добра, которая стала традиционной, провели уже в шестой раз. В этом году в списке у волонтеров — 45 человек.
Добрую акцию "С Новым годом, ветеран!" представители Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" в Узбекистане проводят уже шесть лет. В гости к ветеранам Великой Отечественной войны они приходят не одни и не с пустыми руками. Каждый их визит — словно фрагмент театрализованного представления, в котором обязательно принимает участие добрый Дед Мороз.
В этом году в списке у отзывчивых добровольцев 45 человек — ветераны Великой Отечественной войны, блокадники Ленинграда, узники концлагерей, а также труженики тыла.
"Наш девиз — "Не только 9-го мая". Мы поздравляем ветеранов круглый год, — рассказывает международный представитель ВОД "Волонтеры Победы" в Узбекистане Сергей Ежков. — Мы благодарим всех людей, которые приняли участие в нашей акции, помогли не только собрать средства, но и нашли время, чтобы приехать и поздравить ветеранов. Но самое главное — подарить тепло, заботу, улыбки и, конечно, уделить простое человеческое внимание".
К акции присоединились люди со всего Узбекистана и сообща в этом году удалось собрать 12 млн сумов. На эти деньги волонтеры закупили продуктовые наборы, которые станут хорошим подспорьем к новогоднему столу.
Среди тех, кого навестили волонтеры Победы есть два ветерана ВОВ, которым пошел 101-й год! Это Бексейт Баймурзаев, который связистом прошел всю войну, и участник обороны Сталинграда и битвы на Курской дуге Акмаль Акрамов.
Ни одна такая встреча не проходит без воспоминаний о прошлом — ветераны исполняют дорогие сердцу песни — как военных лет, так и новогодние.
Подробнее о том, как волонтеры Победы навещали ветеранов, — в сюжете Sputnik Узбекистан.