https://uz.sputniknews.ru/20250101/amirsoy-glavnyy-gornolyjnyy-kurort-uzbekistana-46849116.html

Амирсой – главный горнолыжный курорт Узбекистана

Амирсой – главный горнолыжный курорт Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Амирсой – это современный горнолыжный курорт, расположенный в живописных горах Узбекистана. Здесь можно найти современные подъемники, комфортные зоны отдыха и развлечений, что делает Амирсой центром зимнего туризма в регионе.

2025-01-01T19:40+0500

2025-01-01T19:40+0500

2025-01-01T19:40+0500

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Курорт находится в Ташкентской области, на северных склонах горы Майгашкан, всего в 65 км от столицы. Его трассы расположены на высоте до 2494 метров, охватывая территорию 900 гектаров.Высококлассная инфраструктура курорта и трассы международного уровня привлекают любителей зимнего спорта со всего мира.Из Ташкента до Амирсоя можно доехать за два часа. Удобнее всего воспользоваться услугами туристических агентств, предлагающих трансферы или однодневные туры.Неподалеку находятся:Открытый в 2019 году, Амирсой стал первым горнолыжным курортом Узбекистана, соответствующим международным стандартам. Его удобства подходят как для профессионалов, так и для начинающих.На курорте:Амирсой сочетает современное оборудование, высокий уровень сервиса и широкий выбор активностей. Это место подходит для всех – от профессионалов до тех, кто впервые пробует зимние виды спорта.

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