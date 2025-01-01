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https://uz.sputniknews.ru/20250101/amirsoy-glavnyy-gornolyjnyy-kurort-uzbekistana-46849116.html
Амирсой – главный горнолыжный курорт Узбекистана
Амирсой – главный горнолыжный курорт Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Амирсой – это современный горнолыжный курорт, расположенный в живописных горах Узбекистана. Здесь можно найти современные подъемники, комфортные зоны отдыха и развлечений, что делает Амирсой центром зимнего туризма в регионе.
2025-01-01T19:40+0500
2025-01-01T19:40+0500
горы
горнолыжный курорт
узбекистан
отдых
люди
природа
туризм
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Курорт находится в Ташкентской области, на северных склонах горы Майгашкан, всего в 65 км от столицы. Его трассы расположены на высоте до 2494 метров, охватывая территорию 900 гектаров.Высококлассная инфраструктура курорта и трассы международного уровня привлекают любителей зимнего спорта со всего мира.Из Ташкента до Амирсоя можно доехать за два часа. Удобнее всего воспользоваться услугами туристических агентств, предлагающих трансферы или однодневные туры.Неподалеку находятся:Открытый в 2019 году, Амирсой стал первым горнолыжным курортом Узбекистана, соответствующим международным стандартам. Его удобства подходят как для профессионалов, так и для начинающих.На курорте:Амирсой сочетает современное оборудование, высокий уровень сервиса и широкий выбор активностей. Это место подходит для всех – от профессионалов до тех, кто впервые пробует зимние виды спорта.
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амирсой горнолыжный курорт отдых горы туризм
амирсой горнолыжный курорт отдых горы туризм

Амирсой – главный горнолыжный курорт Узбекистана

19:40 01.01.2025
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Амирсой – это современный горнолыжный курорт, расположенный в живописных горах Узбекистана. Здесь можно найти современные подъемники, комфортные зоны отдыха и развлечений, что делает Амирсой центром зимнего туризма в регионе.
Курорт находится в Ташкентской области, на северных склонах горы Майгашкан, всего в 65 км от столицы. Его трассы расположены на высоте до 2494 метров, охватывая территорию 900 гектаров.
Высококлассная инфраструктура курорта и трассы международного уровня привлекают любителей зимнего спорта со всего мира.
Из Ташкента до Амирсоя можно доехать за два часа. Удобнее всего воспользоваться услугами туристических агентств, предлагающих трансферы или однодневные туры.
Неподалеку находятся:
Чарвакское водохранилище – идеальное место для отдыха на воде.
Чимган и Бельдерсай – популярные горнолыжные курорты.
Газалкент – город с интересной культурой и историей.
Открытый в 2019 году, Амирсой стал первым горнолыжным курортом Узбекистана, соответствующим международным стандартам. Его удобства подходят как для профессионалов, так и для начинающих.
На курорте:
8 трасс разной сложности, включая маршруты для новичков.
5 подъемников, включая восьмиместный гондольный.
Трассы для катания на санках и тюбингах.
Рестораны, шале и зоны для семейного отдыха.
Амирсой сочетает современное оборудование, высокий уровень сервиса и широкий выбор активностей. Это место подходит для всех – от профессионалов до тех, кто впервые пробует зимние виды спорта.
© Sputnik / Бахром Хатамов"Amirsoy Express" доставляет посетителей прямо с трассы в курортную зону, которая объезжает длинную горную дорогу, сокращая дорогу для водителей на 5 км. Канатная дорога состоит из 74 гандолов (кабин) вместимостью 10 человек. Общая длина составляет 2913 метров, а пропускная способность - 2400 человек в час.
Канатная дорога имеет длину 2913 метров - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов
"Amirsoy Express" доставляет посетителей прямо с трассы в курортную зону, которая объезжает длинную горную дорогу, сокращая дорогу для водителей на 5 км. Канатная дорога состоит из 74 гандолов (кабин) вместимостью 10 человек. Общая длина составляет 2913 метров, а пропускная способность - 2400 человек в час.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Зимний отдых в горах - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов
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Зимний отдых в горах - Sputnik Узбекистан
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Зимний отдых в горах - Sputnik Узбекистан
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Амирсой – горный курорт Узбекистана - Sputnik Узбекистан
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Зимний отдых в горах - Sputnik Узбекистан
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Зимний отдых в горах - Sputnik Узбекистан
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Зимний отдых в горах - Sputnik Узбекистан
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Зимний отдых в горах - Sputnik Узбекистан
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Зимний отдых в горах - Sputnik Узбекистан
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Зимний отдых в горах - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов
Зимний отдых в горах - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов
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