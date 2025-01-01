В ожидании узбекского пингвина: как живут в Ташкенте новые обитатели аквариума
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Веселая стайка пингвинов появилась в столичном аквариуме 4 месяца назад и с первых дней полюбилась всем посетителям. С ними с удовольствием играют и дети, и взрослые.
Для новых обитателей ташкентского аквариума подготовили специальную экспозицию.
Прежде всего, полностью поменяли всю декорацию. Даже сымитировали напольное покрытие, чтобы на лапках птиц не образовывались мозоли. Особое внимание уделили фильтрации воздуха и воды.
"Для пингвинов очень важен воздух. То есть, воздух внутри этого аквариума сопоставим с воздухом в реанимационной. Он проходит четыре этапа очистки. Он всегда определенной температуры + 22 градуса", — рассказал куратор аквариума Санжар Исабаев.
То же касается и воды: ее температура составляет +18 градусов, чистоту и прозрачность обеспечивает соблюдение 16 параметров контроля ежедневно.
Восьмерку африканских пингвинов привезли из малазийского океанариума.
"Маршрут проходил через Анкару и Куала-Лумпур, потом уже в Ташкент, — вспоминает Санжар Исабаев. — Но стыковка рейсов была очень долгой, и наши пингвины ночевали в отеле для животных. Большое спасибо нашим таможенным службам и министерству экологии. Они были рядом буквально до тех пор, пока мы не запустили пингвинов в аквариум".
В живой природе африканские пингвины находятся под угрозой исчезновения, поэтому этот вид занесен в Международную Красную книгу. А в условиях океанариума они размножаются очень хорошо, отметил Санжар Исабаев.
Между тем в стайке образовалась парочка, их назвали Король и Королева. Они заняли отдельную норку и сейчас у них конфетно-букетный период.
"Это очень интересный процесс. Сначала, например, самка подходит к самцу, начинает перья чистить, потом наоборот. Затем они по очереди кушают. Камушки друг другу носят", — рассказывает Санжар Исабаев.
По словам специалиста, аквариум рассчитан на большее число птиц, поэтому здесь готовы к пополнению.
"Мы хотим, чтобы у нас здесь родился первый узбекский пингвин. У нас уже родились первые узбекские медузы (их привезли из московского океанариума – прим. ред.), и вот мы сейчас переходим к пингвинам", — рассказывает Исабаев.
Пингвинов привезли в конце августа этого года, в аквариуме они живут уже 4 месяца, и за это время несколько птиц уже сменили свое оперение. А это, по словам Санжара Исабаева, говорит о том, что на новом месте птицам вполне комфортно.
"Помимо видимой части, здесь есть карантинная комната для птиц, — объясняет специалист. — То есть, если кто-то с кем-то подрался или плохо себя чувствует, мы отсаживаем его в карантин и продолжаем дальнейший мониторинг. С тех пор, как мы привезли птиц, еще ни одна из них не была у нас в карантине. То есть им здесь настолько хорошо, настолько им понравилось. Одним из важных показателей этого является то, что они меняют свое оперение".
Не менее увлекательно наблюдать за тем, как кормят пингвинов. Всего они потребляют в день около 4 кг мойвы, говорит Санжар Исабаев. После этого им нравится играть — они ныряют в воду, плавают друг за другом и с удовольствием общаются с посетителями.
Как понять, что пингвин готовится поменять оперение, когда можно посмотреть, как кормят птиц и чего нельзя делать по отношению к ним, находясь по другую сторону стекла — смотрите в видео Sputnik Узбекистан.