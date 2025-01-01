https://uz.sputniknews.ru/20250101/pingvin-tashkent-akvarium-47276724.html

В ожидании узбекского пингвина: как живут в Ташкенте новые обитатели аквариума

В ожидании узбекского пингвина: как живут в Ташкенте новые обитатели аквариума

Sputnik Узбекистан

Веселая стайка пингвинов появилась в столичном аквариуме 4 месяца назад и с первых дней полюбилась всем посетителям. С ними с удовольствием играют и дети, и взрослые.

2025-01-01T18:50+0500

2025-01-01T18:50+0500

2025-01-01T18:50+0500

ташкент

узбекистан

пингвин

общество

животные

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Для новых обитателей ташкентского аквариума подготовили специальную экспозицию.Прежде всего, полностью поменяли всю декорацию. Даже сымитировали напольное покрытие, чтобы на лапках птиц не образовывались мозоли. Особое внимание уделили фильтрации воздуха и воды.То же касается и воды: ее температура составляет +18 градусов, чистоту и прозрачность обеспечивает соблюдение 16 параметров контроля ежедневно.Восьмерку африканских пингвинов привезли из малазийского океанариума.В живой природе африканские пингвины находятся под угрозой исчезновения, поэтому этот вид занесен в Международную Красную книгу. А в условиях океанариума они размножаются очень хорошо, отметил Санжар Исабаев.Между тем в стайке образовалась парочка, их назвали Король и Королева. Они заняли отдельную норку и сейчас у них конфетно-букетный период.По словам специалиста, аквариум рассчитан на большее число птиц, поэтому здесь готовы к пополнению.Пингвинов привезли в конце августа этого года, в аквариуме они живут уже 4 месяца, и за это время несколько птиц уже сменили свое оперение. А это, по словам Санжара Исабаева, говорит о том, что на новом месте птицам вполне комфортно.Не менее увлекательно наблюдать за тем, как кормят пингвинов. Всего они потребляют в день около 4 кг мойвы, говорит Санжар Исабаев. После этого им нравится играть — они ныряют в воду, плавают друг за другом и с удовольствием общаются с посетителями.Как понять, что пингвин готовится поменять оперение, когда можно посмотреть, как кормят птиц и чего нельзя делать по отношению к ним, находясь по другую сторону стекла — смотрите в видео Sputnik Узбекистан.

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