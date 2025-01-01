https://uz.sputniknews.ru/20250101/po-itogam-2024-goda-inflyatsiya-v-uzbekistane-sostavila-98-statistika-47411642.html

По итогам 2024 года инфляция в Узбекистане составила 9,8% – статистика

По итогам 2024 года инфляция в Узбекистане составила 9,8% – статистика

Sputnik Узбекистан

Продовольственные товары стали дороже на 2,4 % (+9,7% по итогам 2023 года), непродовольственные – на 7,7 % (+7,7%), услуги – на 26,7 % (+8,7%).

2025-01-01T16:12+0500

2025-01-01T16:12+0500

2025-01-01T16:15+0500

узбекистан

инфляция

статистика

товары

сфера услуг

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ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Инфляция в Узбекистане по итогам 2024 года составила 9,8%, против 8,8% годом ранее. В декабре сводный Индекс потребительских цен (ИПЦ) составил 101,0%. Об этом говорится в отчете Агентства статистики.По данным статведомства, среднемесячный уровень инфляции в Узбекистане в 2024 году повысился до 0,8% против 0,7% годом ранее.ЦБ Узбекистан с 25 июля 2024 года удерживает основную (учетную) ставку на уровне 13,5% для удержания инфляции. Ранее регулятор сообщал, что ожидает в 2025 году уровень инфляции в пределах 6-7%.На протяжении 2024 года краткосрочный сводный ИПЦ, т.е. показатель изменения цен за месяц, находился в пределах 102, 8% (май) до 99, 7% (июль). Такие колебания обусловлены влиянием тарифных изменений на электроэнергию и газ с мая 2024 года, а также фактором сезонности в летние месяцы, уточнили в агентстве.Значение сводного ИПЦ за месяц в декабре 2024 года было на 0,2 пункта выше, чем среднемесячный показатель за январь – декабрь 2024 года.Годовой сводный ИПЦ с января по декабрь 2024 года входил в интервал 108% (март)–110,6% (май и июнь). Значение данного показателя в декабре 2024 года было на 0,8 пунктов ниже пикового значения, зафиксированного в мае и июне указанного года.На протяжении 2024 года краткосрочный ИПЦ на продовольственные товары колебался в интервале от 98 % (май) до 101,8 % (декабрь).Годовой ИПЦ в течение 2024 года на продовольственные товары входил в пределы от 102 % (ноябрь) до 109,3% (январь), непродовольственные товары – от 107,2% (март) до 108,6% (август), услуги– от 108,9 % (январь) до 128,7% (сентябрь)Продовольственные товары стали дороже на 2,4 % (+9,7% по итогам 2023 года), непродовольственные – на 7,7 % (+7,7%), услуги – на 26,7 % (+8,7%).

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