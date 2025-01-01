https://uz.sputniknews.ru/20250101/v-2024-godu-ukrainskaya-armiya-poteryala-bolee-590-tysyach-voennoslujaschix-47412149.html

В 2024 году украинская армия потеряла более 590 тысяч военнослужащих

В 2024 году украинская армия потеряла более 590 тысяч военнослужащих

Sputnik Узбекистан

Больше всего военнослужащих за неделю украинские войска потеряли с 26 октября по 1 ноября — около 17 тысяч человек.

2025-01-01T17:30+0500

2025-01-01T17:30+0500

2025-01-01T17:30+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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военнослужащие

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ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Потери украинских войск в 2024 году составили около 593 410 человек. Об этом свидетельствует подсчет РИА Новости на основе данных Минобороны России.Согласно недельным сводкам российского военного ведомства, ВСУ теряли около четырех тысяч военнослужащих за неделю в начале года. К марту эта цифра возросла до более семи тысяч, но потом незначительно снизилась. Потери ВСУ в 2024 году составили более 593 тысяч человек.Кроме того, в марте ВСУ предприняли попытку прорваться сквозь границу России в Белгородской и Курской областях, в результате чего потеряли еще около трех тысяч человек.Читайте также СВО: основные итоги 2024 года и перспективы "конца игры"Затем потери украинских военнослужащих вновь стали расти и к концу мая впервые превысили десять тысяч человек в неделю, после чего ни разу не опускались ниже этой цифры.В августе Киев предпринял попытку вторжения на территорию России в Курской области, после чего потери ВСУ увеличились еще сильнее.Больше всего военнослужащих за неделю украинские войска потеряли с 26 октября по 1 ноября — около 17 тысяч человек.

https://uz.sputniknews.ru/20241231/skolko-naselennyx-punktov-osvobodili-za-god-rossiyskie-boytsy-47401909.html

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