https://uz.sputniknews.ru/20250101/voz-ejegodno-okolo-600-millionov-chelovek-stradayut-ot-nekachestvennyx-produktov-pitaniya-47410038.html

ВОЗ: ежегодно около 600 миллионов человек страдают от некачественных продуктов питания

ВОЗ: ежегодно около 600 миллионов человек страдают от некачественных продуктов питания

Sputnik Узбекистан

Эксперт напомнил, что покупать продукцию следует только в официально авторизованных торговых точках.

2025-01-01T12:24+0500

2025-01-01T12:24+0500

2025-01-01T12:33+0500

продукты

воз

безопасность

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ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Ежегодно в мире от потребления некачественных продуктов питания страдают около 600 миллионов человек. Об этом сообщил представитель комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Абдурахман Исмаилов, опираясь на официальные данные ВОЗ.По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире от потребления небезопасных пищевых продуктов страдают около 600 миллионов человек, часто среди них маленькие дети.Эксперт напомнил, что покупать продукты нужно только в официальных торговых точках, следить за наличием документов, гарантирующих ее безопасность, обращать внимание на сроки годности и следить за тем, чтобы внешний вид продукции соответствовал необходимым требованиям.По его словам, если после употребления в пищу консервированной продукции, приготовленной в домашних условиях, у человека наблюдаются тошнота, беспокойство, охриплость голоса или двоится в глазах, в этом случает следует немедленно обратиться к врачу.

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2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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