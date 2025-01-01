https://uz.sputniknews.ru/20250101/voz-ejegodno-okolo-600-millionov-chelovek-stradayut-ot-nekachestvennyx-produktov-pitaniya-47410038.html
ВОЗ: ежегодно около 600 миллионов человек страдают от некачественных продуктов питания
ВОЗ: ежегодно около 600 миллионов человек страдают от некачественных продуктов питания
Sputnik Узбекистан
Эксперт напомнил, что покупать продукцию следует только в официально авторизованных торговых точках.
2025-01-01T12:24+0500
2025-01-01T12:24+0500
2025-01-01T12:33+0500
продукты
воз
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ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Ежегодно в мире от потребления некачественных продуктов питания страдают около 600 миллионов человек. Об этом сообщил представитель комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Абдурахман Исмаилов, опираясь на официальные данные ВОЗ.По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире от потребления небезопасных пищевых продуктов страдают около 600 миллионов человек, часто среди них маленькие дети.Эксперт напомнил, что покупать продукты нужно только в официальных торговых точках, следить за наличием документов, гарантирующих ее безопасность, обращать внимание на сроки годности и следить за тем, чтобы внешний вид продукции соответствовал необходимым требованиям.По его словам, если после употребления в пищу консервированной продукции, приготовленной в домашних условиях, у человека наблюдаются тошнота, беспокойство, охриплость голоса или двоится в глазах, в этом случает следует немедленно обратиться к врачу.
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продукты питания безопасность воз праздничный стол
продукты питания безопасность воз праздничный стол
ВОЗ: ежегодно около 600 миллионов человек страдают от некачественных продуктов питания
12:24 01.01.2025 (обновлено: 12:33 01.01.2025)
Эксперт напомнил, что покупать продукцию следует только в официально авторизованных торговых точках.
ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Ежегодно в мире от потребления некачественных продуктов питания страдают около 600 миллионов человек. Об этом сообщил представитель комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Абдурахман Исмаилов, опираясь на официальные данные ВОЗ.
В честь Нового года стало традицией накрывать в домах богатый праздничный стол с разнообразной выпечкой, салатами, консервами. Однако зачастую наши соотечественники при покупке консервов не обращают внимания на условия их приготовления, из-за чего именно в праздничные дни отмечаются частые случаи пищевых отравлений, в том числе ботулизма, из-за употребления некачественных консервов, приготовленных на дому", - сказал он.
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире от потребления небезопасных пищевых продуктов страдают около 600 миллионов человек, часто среди них маленькие дети.
Эксперт напомнил, что покупать продукты нужно только в официальных торговых точках, следить за наличием документов, гарантирующих ее безопасность, обращать внимание на сроки годности и следить за тем, чтобы внешний вид продукции соответствовал необходимым требованиям.
По его словам, если после употребления в пищу консервированной продукции, приготовленной в домашних условиях, у человека наблюдаются тошнота, беспокойство, охриплость голоса или двоится в глазах, в этом случает следует немедленно обратиться к врачу.