https://uz.sputniknews.ru/20250102/dostijeniya-ussr-kosmos-47330866.html

"Поехали!": главные достижения СССР в освоении космоса

"Поехали!": главные достижения СССР в освоении космоса

Sputnik Узбекистан

Советский Союз заложил фундамент для десятков достижений в космической сфере.

2025-01-02T18:42+0500

2025-01-02T18:42+0500

2025-01-02T18:42+0500

ссср

космос

марс

юрий гагарин

ракета

космонавты

день космонавтики

валентина терешкова

алексей леонов

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Советский Союз первым в мире запустил искусственный спутник Земли, сделал фото обратной стороны Луны, вывел человека в космос и заложил фундамент для десятков последующих достижений в космической сфере.С чего начиналось покорение космосаВ 1920-е годы химик-изобретатель Николай Тихомиров основал Газодинамическую лабораторию (ГДЛ). В ней в том числе разрабатывали первые прототипы ракет и ракетных двигателей.В 1933 году ГДЛ вошла в состав Реактивного научно-исследовательского института. В том же году под руководством инженера-конструктора Сергея Королева провели успешное испытание ракеты на гибридном топливе ГИРД-09.Перед началом и во время Великой Отечественной войны СССР свернул ракетную программу. Однако после Победы в 1946 году ее возобновили, а в 1957 году Союз успешно протестировал межконтинентальную многоступенчатую баллистическую ракету "Р-7", которая в будущем доставит на орбиту первый искусственный спутник Земли.Первый шаг за пределы ЗемлиКосмическая эра человечества началась 4 октября 1957 года, когда в космос отправился "Спутник-1". Аппарат представлял собой шар диаметром 58 см, в котором находились радиопередатчики.Спустя месяц на орбите впервые в мире побывало живое существо – собака Лайка. Четвероногого космонавта отправили на борту "Спутника-2". К сожалению, Лайка не выжила, однако доказала человечеству, что живой организм способен пережить выход на орбиту и условия невесомости."Спутник-3" впервые был оснащен аппаратурой, которая могла принимать и исполнять команды, переданные с Земли. Его запустили 15 мая 1958 года. Благодаря тому, что на нем установили солнечные панели, спутник провел на орбите 691 день.В сентябре 1959 года станция "Луна-2" первой в мире приземлилась на спутник Земли и доставила туда вымпел с гербом СССР.В октябре того же года "Луна-3" впервые в истории получила изображение обратной стороны естественного спутника.В 1960 году "Спутник-5" впервые вернул с орбиты на Землю двух живых существ – собак Белку и Стрелку. Животные провели в космосе более 25 часов и совершили 17 полных витков вокруг нашей планеты.Человек в космосеПосле успехов непилотируемых аппаратов Королев и его коллеги начали разработку ракеты-носителя "Восток" и одноименного космического корабля, способного отправить человека в космос."Восток" стартовал с Байконура 12 апреля 1961 года. На борту находился Юрий Гагарин. Корабль успешно вышел на околоземную орбиту. Гагарин провел в космосе 1 час 48 минут и после совершения одного оборота вокруг Земли спускаемый аппарат корабля приземлился в Саратовской области.Человечество сделало исторический шаг в покорении космоса, благодаря Гагарину 12 апреля стало Днем космонавтики.С 6 на 7 августа 1961 года космонавт Герман Титов совершил первый суточный полет на корабле "Восток-2".В августе 1962 года Андриян Николаев на "Востоке-3" и Павел Попович на "Востоке-4" совершили первый в мире групповой космический полет.В июне 1963 года на орбиту вышел "Восток-5" с Валерием Быковским на борту. Он осуществил самый длительный одиночный космический полет – почти 5 суток.В этот же момент на орбите находился "Восток-6", пилотом которого была первая в мире женщина-космонавт – Валентина Терешкова.В октябре 1964 года в космос отправился новый многоместный корабль "Восход" с тремя членами экипажа без скафандров. Корабль пилотировали Владимир Комаров, Константин Феоктистов и Борис Егоров.В марте 1965 года произошло очередное историческое событие – Алексей Леонов вышел в открытый космос.Освоение других космических телВ 1970 году автоматическая межпланетная станция "Луна-17" доставила на спутник Земли луноход. Аппарат смог отправить на Землю 101 грамм лунного грунта и множество фотографий.В том же году впервые в мире на поверхность Венеры приземлилась одноименная межпланетная станция и передала данные на Землю.В 1971 году советские ученые получили первые сигналы с Марса. Их успела передать межпланетная станция "Марс-3".Финальным аккордом советской космонавтики стала первая в мире многомодульная орбитальная станция "Мир". Ее запустили 19 февраля 1986 года. Станция провела на орбите 5 511 суток, из которых 4 594 дня была обитаема. За время существования станции на ней провели свыше 23 тысяч экспериментов. "Мир" посетили 104 космонавта и астронавта из 12 государств. НаследиеСоветские достижения в космосе стали по-настоящему прорывными для всего человечества. Союз навсегда остался в истории страной, проложившей людям путь в космос. Его наследие передалось Российской Федерации, которая продолжает дело, начатое советскими учеными и космонавтами, развивая новые проекты для освоения космоса.

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