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https://uz.sputniknews.ru/20250102/dostijeniya-ussr-kosmos-47330866.html
"Поехали!": главные достижения СССР в освоении космоса
"Поехали!": главные достижения СССР в освоении космоса
Sputnik Узбекистан
Советский Союз заложил фундамент для десятков достижений в космической сфере.
2025-01-02T18:42+0500
2025-01-02T18:42+0500
ссср
космос
марс
юрий гагарин
ракета
космонавты
день космонавтики
валентина терешкова
алексей леонов
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Советский Союз первым в мире запустил искусственный спутник Земли, сделал фото обратной стороны Луны, вывел человека в космос и заложил фундамент для десятков последующих достижений в космической сфере.С чего начиналось покорение космосаВ 1920-е годы химик-изобретатель Николай Тихомиров основал Газодинамическую лабораторию (ГДЛ). В ней в том числе разрабатывали первые прототипы ракет и ракетных двигателей.В 1933 году ГДЛ вошла в состав Реактивного научно-исследовательского института. В том же году под руководством инженера-конструктора Сергея Королева провели успешное испытание ракеты на гибридном топливе ГИРД-09.Перед началом и во время Великой Отечественной войны СССР свернул ракетную программу. Однако после Победы в 1946 году ее возобновили, а в 1957 году Союз успешно протестировал межконтинентальную многоступенчатую баллистическую ракету "Р-7", которая в будущем доставит на орбиту первый искусственный спутник Земли.Первый шаг за пределы ЗемлиКосмическая эра человечества началась 4 октября 1957 года, когда в космос отправился "Спутник-1". Аппарат представлял собой шар диаметром 58 см, в котором находились радиопередатчики.Спустя месяц на орбите впервые в мире побывало живое существо – собака Лайка. Четвероногого космонавта отправили на борту "Спутника-2". К сожалению, Лайка не выжила, однако доказала человечеству, что живой организм способен пережить выход на орбиту и условия невесомости."Спутник-3" впервые был оснащен аппаратурой, которая могла принимать и исполнять команды, переданные с Земли. Его запустили 15 мая 1958 года. Благодаря тому, что на нем установили солнечные панели, спутник провел на орбите 691 день.В сентябре 1959 года станция "Луна-2" первой в мире приземлилась на спутник Земли и доставила туда вымпел с гербом СССР.В октябре того же года "Луна-3" впервые в истории получила изображение обратной стороны естественного спутника.В 1960 году "Спутник-5" впервые вернул с орбиты на Землю двух живых существ – собак Белку и Стрелку. Животные провели в космосе более 25 часов и совершили 17 полных витков вокруг нашей планеты.Человек в космосеПосле успехов непилотируемых аппаратов Королев и его коллеги начали разработку ракеты-носителя "Восток" и одноименного космического корабля, способного отправить человека в космос."Восток" стартовал с Байконура 12 апреля 1961 года. На борту находился Юрий Гагарин. Корабль успешно вышел на околоземную орбиту. Гагарин провел в космосе 1 час 48 минут и после совершения одного оборота вокруг Земли спускаемый аппарат корабля приземлился в Саратовской области.Человечество сделало исторический шаг в покорении космоса, благодаря Гагарину 12 апреля стало Днем космонавтики.С 6 на 7 августа 1961 года космонавт Герман Титов совершил первый суточный полет на корабле "Восток-2".В августе 1962 года Андриян Николаев на "Востоке-3" и Павел Попович на "Востоке-4" совершили первый в мире групповой космический полет.В июне 1963 года на орбиту вышел "Восток-5" с Валерием Быковским на борту. Он осуществил самый длительный одиночный космический полет – почти 5 суток.В этот же момент на орбите находился "Восток-6", пилотом которого была первая в мире женщина-космонавт – Валентина Терешкова.В октябре 1964 года в космос отправился новый многоместный корабль "Восход" с тремя членами экипажа без скафандров. Корабль пилотировали Владимир Комаров, Константин Феоктистов и Борис Егоров.В марте 1965 года произошло очередное историческое событие – Алексей Леонов вышел в открытый космос.Освоение других космических телВ 1970 году автоматическая межпланетная станция "Луна-17" доставила на спутник Земли луноход. Аппарат смог отправить на Землю 101 грамм лунного грунта и множество фотографий.В том же году впервые в мире на поверхность Венеры приземлилась одноименная межпланетная станция и передала данные на Землю.В 1971 году советские ученые получили первые сигналы с Марса. Их успела передать межпланетная станция "Марс-3".Финальным аккордом советской космонавтики стала первая в мире многомодульная орбитальная станция "Мир". Ее запустили 19 февраля 1986 года. Станция провела на орбите 5 511 суток, из которых 4 594 дня была обитаема. За время существования станции на ней провели свыше 23 тысяч экспериментов. "Мир" посетили 104 космонавта и астронавта из 12 государств. НаследиеСоветские достижения в космосе стали по-настоящему прорывными для всего человечества. Союз навсегда остался в истории страной, проложившей людям путь в космос. Его наследие передалось Российской Федерации, которая продолжает дело, начатое советскими учеными и космонавтами, развивая новые проекты для освоения космоса.
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ссср космос гагарин достижения терешкова луна марс венера ракета исследования
ссср космос гагарин достижения терешкова луна марс венера ракета исследования

"Поехали!": главные достижения СССР в освоении космоса

18:42 02.01.2025
© Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкКосмонавт В. Джанибеков в открытом космосе
Космонавт В. Джанибеков в открытом космосе - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.01.2025
© Sputnik / РИА Новости
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СССР навсегда вошел в историю как ведущая космическая держава.
Советский Союз первым в мире запустил искусственный спутник Земли, сделал фото обратной стороны Луны, вывел человека в космос и заложил фундамент для десятков последующих достижений в космической сфере.
© Sputnik / Pavel BarashevПребывание летчика-космонавта СССР Юрия Алексеевича Гагарина в Финляндии
Пребывание летчика-космонавта СССР Юрия Алексеевича Гагарина в Финляндии - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.01.2025
Пребывание летчика-космонавта СССР Юрия Алексеевича Гагарина в Финляндии
© Sputnik / Pavel Barashev
С чего начиналось покорение космоса
В 1920-е годы химик-изобретатель Николай Тихомиров основал Газодинамическую лабораторию (ГДЛ). В ней в том числе разрабатывали первые прототипы ракет и ракетных двигателей.
© Sputnik / Перейти в фотобанкКосмонавт Валентина Терешкова во время подготовки к тренировке на центрифуге
Космонавт Валентина Терешкова во время подготовки к тренировке на центрифуге - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.01.2025
Космонавт Валентина Терешкова во время подготовки к тренировке на центрифуге
© Sputnik
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В 1933 году ГДЛ вошла в состав Реактивного научно-исследовательского института. В том же году под руководством инженера-конструктора Сергея Королева провели успешное испытание ракеты на гибридном топливе ГИРД-09.
© SputnikСергей Павлович Королев с собакой перед запуском ее в космос, 1960 год
Сергей Павлович Королев с собакой перед запуском ее в космос, 1960 год - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.12.2024
Сергей Павлович Королев с собакой перед запуском ее в космос, 1960 год
© Sputnik
Перед началом и во время Великой Отечественной войны СССР свернул ракетную программу. Однако после Победы в 1946 году ее возобновили, а в 1957 году Союз успешно протестировал межконтинентальную многоступенчатую баллистическую ракету "Р-7", которая в будущем доставит на орбиту первый искусственный спутник Земли.
Первый шаг за пределы Земли
Космическая эра человечества началась 4 октября 1957 года, когда в космос отправился "Спутник-1". Аппарат представлял собой шар диаметром 58 см, в котором находились радиопередатчики.
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с КА "Метеор" №2-1 с космодрома "Восточный"
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б с КА Метеор №2-1 с космодрома Восточный - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.01.2025
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с КА "Метеор" №2-1 с космодрома "Восточный"
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
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Спустя месяц на орбите впервые в мире побывало живое существо – собака Лайка. Четвероногого космонавта отправили на борту "Спутника-2". К сожалению, Лайка не выжила, однако доказала человечеству, что живой организм способен пережить выход на орбиту и условия невесомости.
© Sputnik / Яков Берлинер / Перейти в фотобанкПосетители у копии первого искусственного спутника Земли, запущенного в СССР 4 октября 1957 года. Павильон "Наука" на ВСХВ в Москве.
Посетители у копии первого искусственного спутника Земли, запущенного в СССР 4 октября 1957 года. Павильон Наука на ВСХВ в Москве. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.01.2025
Посетители у копии первого искусственного спутника Земли, запущенного в СССР 4 октября 1957 года. Павильон "Наука" на ВСХВ в Москве.
© Sputnik / Яков Берлинер
/
Перейти в фотобанк
"Спутник-3" впервые был оснащен аппаратурой, которая могла принимать и исполнять команды, переданные с Земли. Его запустили 15 мая 1958 года. Благодаря тому, что на нем установили солнечные панели, спутник провел на орбите 691 день.
В сентябре 1959 года станция "Луна-2" первой в мире приземлилась на спутник Земли и доставила туда вымпел с гербом СССР.
© Sputnik / Alexander Mokletsov / Перейти в фотобанкКатапультируемый контейнер собак Белки и Стрелки, совершивших космический полет на корабле "Спутник-5" 19 августа 1960 года
Катапультируемый контейнер собак Белки и Стрелки, совершивших космический полет на корабле Спутник-5 19 августа 1960 года - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.01.2025
Катапультируемый контейнер собак Белки и Стрелки, совершивших космический полет на корабле "Спутник-5" 19 августа 1960 года
© Sputnik / Alexander Mokletsov
/
Перейти в фотобанк
В октябре того же года "Луна-3" впервые в истории получила изображение обратной стороны естественного спутника.
В 1960 году "Спутник-5" впервые вернул с орбиты на Землю двух живых существ – собак Белку и Стрелку. Животные провели в космосе более 25 часов и совершили 17 полных витков вокруг нашей планеты.
© Sputnik / Перейти в фотобанкЧетвероногие космонавты - собаки Белка и Стрелка, 1960 год
Четвероногие космонавты - собаки Белка и Стрелка, 1960 год - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.01.2025
Четвероногие космонавты - собаки Белка и Стрелка, 1960 год
© Sputnik
/
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Человек в космосе
После успехов непилотируемых аппаратов Королев и его коллеги начали разработку ракеты-носителя "Восток" и одноименного космического корабля, способного отправить человека в космос.
© SputnikСтарт космического корабля "Восток-1"
Старт космического корабля Восток-1 - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.01.2025
Старт космического корабля "Восток-1"
© Sputnik
"Восток" стартовал с Байконура 12 апреля 1961 года. На борту находился Юрий Гагарин. Корабль успешно вышел на околоземную орбиту. Гагарин провел в космосе 1 час 48 минут и после совершения одного оборота вокруг Земли спускаемый аппарат корабля приземлился в Саратовской области.
© Sputnik / Перейти в фотобанкЮрий Гагарин
Юрий Гагарин - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.01.2025
Юрий Гагарин
© Sputnik
/
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Человечество сделало исторический шаг в покорении космоса, благодаря Гагарину 12 апреля стало Днем космонавтики.
С 6 на 7 августа 1961 года космонавт Герман Титов совершил первый суточный полет на корабле "Восток-2".
© Sputnik / Snegirev IgorСоветский космонавт Герман Титов во время подготовки к космическому полету. Тренировка на вибрационном столе, 1961 год
Советский космонавт Герман Титов во время подготовки к космическому полету. Тренировка на вибрационном столе, 1961 год - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.01.2025
Советский космонавт Герман Титов во время подготовки к космическому полету. Тренировка на вибрационном столе, 1961 год
© Sputnik / Snegirev Igor
В августе 1962 года Андриян Николаев на "Востоке-3" и Павел Попович на "Востоке-4" совершили первый в мире групповой космический полет.
В июне 1963 года на орбиту вышел "Восток-5" с Валерием Быковским на борту. Он осуществил самый длительный одиночный космический полет – почти 5 суток.
© Sputnik / Перейти в фотобанкВалерий Быковский на тренировке в роторе, 1964 год
Валерий Быковский на тренировке в роторе, 1964 год - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.01.2025
Валерий Быковский на тренировке в роторе, 1964 год
© Sputnik
/
Перейти в фотобанк
В этот же момент на орбите находился "Восток-6", пилотом которого была первая в мире женщина-космонавт – Валентина Терешкова.
© Sputnik / D.Gasuk / Перейти в фотобанкЛетчик-космонавт Валентина Терешкова во время тренировки на центрифуге, 1964 год
Летчик-космонавт Валентина Терешкова во время тренировки на центрифуге, 1964 год - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.01.2025
Летчик-космонавт Валентина Терешкова во время тренировки на центрифуге, 1964 год
© Sputnik / D.Gasuk
/
Перейти в фотобанк
В октябре 1964 года в космос отправился новый многоместный корабль "Восход" с тремя членами экипажа без скафандров. Корабль пилотировали Владимир Комаров, Константин Феоктистов и Борис Егоров.
В марте 1965 года произошло очередное историческое событие – Алексей Леонов вышел в открытый космос.
© Sputnik / Перейти в фотобанкКосмонавт Алексей Леонов перед тренировкой в центрифуге, 1963 год
Космонавт Алексей Леонов перед тренировкой в центрифуге, 1963 год - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.01.2025
Космонавт Алексей Леонов перед тренировкой в центрифуге, 1963 год
© Sputnik
/
Перейти в фотобанк
Освоение других космических тел
В 1970 году автоматическая межпланетная станция "Луна-17" доставила на спутник Земли луноход. Аппарат смог отправить на Землю 101 грамм лунного грунта и множество фотографий.
В том же году впервые в мире на поверхность Венеры приземлилась одноименная межпланетная станция и передала данные на Землю.
В 1971 году советские ученые получили первые сигналы с Марса. Их успела передать межпланетная станция "Марс-3".
Финальным аккордом советской космонавтики стала первая в мире многомодульная орбитальная станция "Мир". Ее запустили 19 февраля 1986 года. Станция провела на орбите 5 511 суток, из которых 4 594 дня была обитаема. За время существования станции на ней провели свыше 23 тысяч экспериментов. "Мир" посетили 104 космонавта и астронавта из 12 государств.
© Sputnik / Nikolay Makarov / Перейти в фотобанкЛетчик-космонавт СССР Андриян Николаев в кабине корабля "Союз-9" во время полета
Летчик-космонавт СССР Андриян Николаев в кабине корабля Союз-9 во время полета - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.01.2025
Летчик-космонавт СССР Андриян Николаев в кабине корабля "Союз-9" во время полета
© Sputnik / Nikolay Makarov
/
Перейти в фотобанк
Наследие
Советские достижения в космосе стали по-настоящему прорывными для всего человечества. Союз навсегда остался в истории страной, проложившей людям путь в космос.
© AFP 2023Французские газеты о полете космонавта Юрия Гагарина в космос
Французские газеты о полете космонавта Юрия Гагарина в космос - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.01.2025
Французские газеты о полете космонавта Юрия Гагарина в космос
© AFP 2023
© AFP 2023 / TASSЛюди радуются полету космонавта Юрия Гагарина в космос
Люди радуются полету космонавта Юрия Гагарина в космос - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.01.2025
Люди радуются полету космонавта Юрия Гагарина в космос
© AFP 2023 / TASS
Его наследие передалось Российской Федерации, которая продолжает дело, начатое советскими учеными и космонавтами, развивая новые проекты для освоения космоса.
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