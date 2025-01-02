"Миниатюра в музее Бехзода: от истории до современности"
"Миниатюра в музее Бехзода: от истории до современности"
Sputnik Узбекистан
Постоянно действующая экспозиция в музее искусства миниатюры имени Камолиддина Бехзода в Ташкенте представляет обновленную экспозицию, объединяющую богатую историю восточного книжного искусства и достижения современной миниатюры Узбекистана.
Обновленная экспозиция музеяМузей миниатюры имени Камолиддина Бехзода, основанный в 1997 году, занимает двухэтажное здание в центре Ташкента. На первом этаже проходят тематические выставки, а второй этаж посвящен постоянной экспозиции, о которой и пойдет речь.Обновленная коллекция состоит из двух ключевых разделов:Впервые в истории музея для посетителей доступна аудиоинформация об экспонатах. Музей продолжает привлекать внимание к богатому наследию и современным достижениям миниатюры.
Постоянно действующая экспозиция в музее искусства миниатюры имени Камолиддина Бехзода в Ташкенте представляет обновленную экспозицию, объединяющую богатую историю восточного книжного искусства и достижения современной миниатюры Узбекистана.
Обновленная экспозиция музея Музей миниатюры имени Камолиддина Бехзода, основанный в 1997 году, занимает двухэтажное здание в центре Ташкента. На первом этаже проходят тематические выставки, а второй этаж посвящен постоянной экспозиции, о которой и пойдет речь.
Обновленная коллекция состоит из двух ключевых разделов:
1.
История книжного искусства и миниатюры Экспонаты XII–XIX веков включают старинную бумагу, рукописные и литографические книги, факсимильные копии миниатюр из Самарканда, Бухары, Тебриза и других центров. Среди уникальных артефактов — редкие рукописи с орнаментами "шамс" и "унван", а также изображения Мекки XVII–XVIII веков.
2.
Современная миниатюра Узбекистана Работы мастеров XX века, таких как Шомахмуд Мухаммаджанов и Ниёзали Холматов, демонстрируют возрождение традиционного искусства и современные направления. Здесь представлены лаковые миниатюры, станковая живопись и ювелирное искусство.
Впервые в истории музея для посетителей доступна аудиоинформация об экспонатах. Музей продолжает привлекать внимание к богатому наследию и современным достижениям миниатюры.