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https://uz.sputniknews.ru/20250102/miniatyura-v-muzee-bexzoda-istoriya-sovremennost-46929552.html
"Миниатюра в музее Бехзода: от истории до современности"
"Миниатюра в музее Бехзода: от истории до современности"
Sputnik Узбекистан
Постоянно действующая экспозиция в музее искусства миниатюры имени Камолиддина Бехзода в Ташкенте представляет обновленную экспозицию, объединяющую богатую историю восточного книжного искусства и достижения современной миниатюры Узбекистана.
2025-01-02T19:50+0500
2025-01-02T19:50+0500
музей
искусство
ташкент
рукописи
артефакты
самарканд
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Обновленная экспозиция музеяМузей миниатюры имени Камолиддина Бехзода, основанный в 1997 году, занимает двухэтажное здание в центре Ташкента. На первом этаже проходят тематические выставки, а второй этаж посвящен постоянной экспозиции, о которой и пойдет речь.Обновленная коллекция состоит из двух ключевых разделов:Впервые в истории музея для посетителей доступна аудиоинформация об экспонатах. Музей продолжает привлекать внимание к богатому наследию и современным достижениям миниатюры.
ташкент
самарканд
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миниатюра музей бехзод экспозиция ташкент искусство
миниатюра музей бехзод экспозиция ташкент искусство

"Миниатюра в музее Бехзода: от истории до современности"

19:50 02.01.2025
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Постоянно действующая экспозиция в музее искусства миниатюры имени Камолиддина Бехзода в Ташкенте представляет обновленную экспозицию, объединяющую богатую историю восточного книжного искусства и достижения современной миниатюры Узбекистана.
Обновленная экспозиция музея
Музей миниатюры имени Камолиддина Бехзода, основанный в 1997 году, занимает двухэтажное здание в центре Ташкента. На первом этаже проходят тематические выставки, а второй этаж посвящен постоянной экспозиции, о которой и пойдет речь.
Обновленная коллекция состоит из двух ключевых разделов:
1.
История книжного искусства и миниатюры
Экспонаты XII–XIX веков включают старинную бумагу, рукописные и литографические книги, факсимильные копии миниатюр из Самарканда, Бухары, Тебриза и других центров. Среди уникальных артефактов — редкие рукописи с орнаментами "шамс" и "унван", а также изображения Мекки XVII–XVIII веков.
2.
Современная миниатюра Узбекистана
Работы мастеров XX века, таких как Шомахмуд Мухаммаджанов и Ниёзали Холматов, демонстрируют возрождение традиционного искусства и современные направления. Здесь представлены лаковые миниатюры, станковая живопись и ювелирное искусство.
Впервые в истории музея для посетителей доступна аудиоинформация об экспонатах. Музей продолжает привлекать внимание к богатому наследию и современным достижениям миниатюры.
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Нажот уз-зокирин" (Спасение поминающих). Рукопись. XII век. Каллиграф: Абу Бакир ибн Мухаммад Ас- Сайлони

&quot;Нажот уз-зокирин&quot; (Спасение поминающих). Рукопись. XII век. Каллиграф: Абу Бакир ибн Мухаммад Ас- Сайлони - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов

"Нажот уз-зокирин" (Спасение поминающих). Рукопись. XII век. Каллиграф: Абу Бакир ибн Мухаммад Ас- Сайлони

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Поединок Рустама и Сухраба". 2013 год. Ниёзали Холматов. (Шелковая бумага, темпера)

&quot;Поединок Рустама и Сухраба&quot;. 2013 год. Ниёзали Холматов. (Шелковая бумага, темпера) - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов

"Поединок Рустама и Сухраба". 2013 год. Ниёзали Холматов. (Шелковая бумага, темпера)

© Sputnik / Бахром ХатамовОбложки старинных книг. XVIII век. (Картон, тиснение)
Постоянно действующая экспозиция в музее искусства миниатюры имени Камолиддина Бехзода - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов
Обложки старинных книг. XVIII век. (Картон, тиснение)
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Ас-сафар мин кабоил вад дувал аль-исломия. Тарихчи кабоил аль-араб" (История арабских племен). XIV век. Редкая рукопись

&quot;Ас-сафар мин кабоил вад дувал аль-исломия. Тарихчи кабоил аль-араб&quot; (История арабских племен). XIV век. Редкая рукопись - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов

"Ас-сафар мин кабоил вад дувал аль-исломия. Тарихчи кабоил аль-араб" (История арабских племен). XIV век. Редкая рукопись

© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетительница музея

Посетительница музея - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетительница музея

© Sputnik / Бахром Хатамов

Слева направо: "Шамс", 2017 год, "Аят аль-Курси", 2023 год, "Зарварак", 2011 год. Улугбек Арифжанов

Слева направо: &quot;Шамс&quot;, 2017 год, &quot;Аят аль-Курси&quot;, 2023 год, &quot;Зарварак&quot;, 2011 год. Улугбек Арифжанов - Sputnik Узбекистан
6/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

Слева направо: "Шамс", 2017 год, "Аят аль-Курси", 2023 год, "Зарварак", 2011 год. Улугбек Арифжанов

© Sputnik / Бахром ХатамовМанучехр перед принцессой (факсимильная копия). XVI век. Машхадская школа.
Постоянно действующая экспозиция в музее искусства миниатюры имени Камолиддина Бехзода - Sputnik Узбекистан
7/14
© Sputnik / Бахром Хатамов
Манучехр перед принцессой (факсимильная копия). XVI век. Машхадская школа.
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Принц на охоте". 2005 год. Камол Мирзаев. (Бумага, темпера)

&quot;Принц на охоте&quot;. 2005 год. Камол Мирзаев. (Бумага, темпера) - Sputnik Узбекистан
8/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Принц на охоте". 2005 год. Камол Мирзаев. (Бумага, темпера)

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Битва Фархада с дивом". 2005 год. Мирхамид Собиров. (Бумага, темпера)

&quot;Битва Фархада с дивом&quot;. 2005 год. Мирхамид Собиров. (Бумага, темпера) - Sputnik Узбекистан
9/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Битва Фархада с дивом". 2005 год. Мирхамид Собиров. (Бумага, темпера)

© Sputnik / Бахром Хатамов"Пиршество" (сюзане). 2003 год. (Шелк, натуральные красители, ручной стежок "юрма").
Постоянно действующая экспозиция в музее искусства миниатюры имени Камолиддина Бехзода - Sputnik Узбекистан
10/14
© Sputnik / Бахром Хатамов
"Пиршество" (сюзане). 2003 год. (Шелк, натуральные красители, ручной стежок "юрма").
© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетительница музея

Посетительница музея - Sputnik Узбекистан
11/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетительница музея

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Шейх Санан - III" (триптих). 2006 год. Бехзод Хаджиметов. (Холст, темпера)

&quot;Шейх Санан - III&quot; (триптих). 2006 год. Бехзод Хаджиметов. (Холст, темпера) - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов

"Шейх Санан - III" (триптих). 2006 год. Бехзод Хаджиметов. (Холст, темпера)

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Шахнаме" (шкатулка). 1982 год. Шомахмуд Мухаммеджонов. (Папье-маше, темпера, лак)

&quot;Шахнаме&quot; (шкатулка). 1982 год. Шомахмуд Мухаммеджонов. (Папье-маше, темпера, лак) - Sputnik Узбекистан
13/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Шахнаме" (шкатулка). 1982 год. Шомахмуд Мухаммеджонов. (Папье-маше, темпера, лак)

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Аят аль-Курси". 2023 год. Улуғбек Арифжанов. (Бумага, темпера, тушь)

&quot;Аят аль-Курси&quot;. 2023 год. Улуғбек Арифжанов. (Бумага, темпера, тушь) - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов

"Аят аль-Курси". 2023 год. Улуғбек Арифжанов. (Бумага, темпера, тушь)

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