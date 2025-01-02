https://uz.sputniknews.ru/20250102/miniatyura-v-muzee-bexzoda-istoriya-sovremennost-46929552.html

"Миниатюра в музее Бехзода: от истории до современности"

"Миниатюра в музее Бехзода: от истории до современности"

Sputnik Узбекистан

Постоянно действующая экспозиция в музее искусства миниатюры имени Камолиддина Бехзода в Ташкенте представляет обновленную экспозицию, объединяющую богатую историю восточного книжного искусства и достижения современной миниатюры Узбекистана.

2025-01-02T19:50+0500

2025-01-02T19:50+0500

2025-01-02T19:50+0500

музей

искусство

ташкент

рукописи

артефакты

самарканд

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Обновленная экспозиция музеяМузей миниатюры имени Камолиддина Бехзода, основанный в 1997 году, занимает двухэтажное здание в центре Ташкента. На первом этаже проходят тематические выставки, а второй этаж посвящен постоянной экспозиции, о которой и пойдет речь.Обновленная коллекция состоит из двух ключевых разделов:Впервые в истории музея для посетителей доступна аудиоинформация об экспонатах. Музей продолжает привлекать внимание к богатому наследию и современным достижениям миниатюры.

ташкент

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