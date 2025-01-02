https://uz.sputniknews.ru/20250102/skolko-detey-rodilos-v-nashey-strane-v-pervyy-den-novogo-goda---47414255.html
Сколько детей родились в Узбекистане в первый день нового года?
Сколько детей родились в Узбекистане в первый день нового года?
Sputnik Узбекистан
Больше всего новорожденных зарегистрировано в Самаркандской области – 186 малышей.
2025-01-02T09:55+0500
2025-01-02T09:55+0500
2025-01-02T10:05+0500
общество
узбекистан
новорожденный
минздрав узбекистана
самаркандская область
рождаемость
статистика
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ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. В первый день нового года в Узбекистане родился 1641 малыш. Из них 796 мальчиков и 845 девочек, сообщает Минздрав республики.Больше всего новорожденных зарегистрировано в Самаркандской области – 186 малышей. Также по количеству новорожденных отличились: Самый низкий показатель рождаемости зафиксирован в Навоийской области – 42 младенца. Стоит отметить, что среди родившихся 1 января 23 пары близнецов – всего 47 малышей. То есть из них 22 (44 ребенка) двойни и 1 (3 ребенка) тройня. По данным ведомства, 1 января в 2020 году в Узбекистане родилось 1111, в 2021 году — 1086, в 2022 году — 1448, в 2023 году — 1312, а в 2024 году — 1043 малышей.
https://uz.sputniknews.ru/20240106/uzbekistan-region-rojdayemost-41939955.html
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новорожденные узбекистан минздрав
новорожденные узбекистан минздрав
Сколько детей родились в Узбекистане в первый день нового года?
09:55 02.01.2025 (обновлено: 10:05 02.01.2025)
Больше всего новорожденных зарегистрировано в Самаркандской области – 186 малышей.
ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik.
В первый день нового года в Узбекистане родился 1641 малыш. Из них 796 мальчиков и 845 девочек, сообщает
Минздрав республики.
Больше всего новорожденных зарегистрировано в Самаркандской области – 186 малышей.
Также по количеству новорожденных отличились:
Кашкадарьинкая область –181;
Сурхандарьинская область –172;
Ташкентская область – 150;
Самый низкий показатель рождаемости зафиксирован в Навоийской области – 42 младенца.
Стоит отметить, что среди родившихся 1 января 23 пары близнецов – всего 47 малышей. То есть из них 22 (44 ребенка) двойни и 1 (3 ребенка) тройня.
"В праздничные дни по всей стране на основе дежурств населению оказывают услуги 6192 акушера-гинекологи, неонатологи, акушерки и медсестры", – сообщили в министерстве.
По данным ведомства, 1 января в 2020 году в Узбекистане родилось 1111, в 2021 году — 1086, в 2022 году — 1448, в 2023 году — 1312, а в 2024 году — 1043 малышей.