https://uz.sputniknews.ru/20250102/skolko-detey-rodilos-v-nashey-strane-v-pervyy-den-novogo-goda---47414255.html

Сколько детей родились в Узбекистане в первый день нового года?

Сколько детей родились в Узбекистане в первый день нового года?

Sputnik Узбекистан

Больше всего новорожденных зарегистрировано в Самаркандской области – 186 малышей.

2025-01-02T09:55+0500

2025-01-02T09:55+0500

2025-01-02T10:05+0500

общество

узбекистан

новорожденный

минздрав узбекистана

самаркандская область

рождаемость

статистика

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ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. В первый день нового года в Узбекистане родился 1641 малыш. Из них 796 мальчиков и 845 девочек, сообщает Минздрав республики.Больше всего новорожденных зарегистрировано в Самаркандской области – 186 малышей. Также по количеству новорожденных отличились: Самый низкий показатель рождаемости зафиксирован в Навоийской области – 42 младенца. Стоит отметить, что среди родившихся 1 января 23 пары близнецов – всего 47 малышей. То есть из них 22 (44 ребенка) двойни и 1 (3 ребенка) тройня. По данным ведомства, 1 января в 2020 году в Узбекистане родилось 1111, в 2021 году — 1086, в 2022 году — 1448, в 2023 году — 1312, а в 2024 году — 1043 малышей.

https://uz.sputniknews.ru/20240106/uzbekistan-region-rojdayemost-41939955.html

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