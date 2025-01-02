Срок пребывания иностранцев в России без визы сократили до 90 дней в год
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Перейти в фотобанкДевушка проходит процедуру снятия биометрических данных в визовом центре Китая в Москве
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy/
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Ограничение не коснется тех, кто учится или ведет научную деятельность в России, и тех, кто имеет статус участника Госпрограммы по переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, или статуса члена семьи участника данной программы.
ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Иностранные граждане, прибывшие в Россию без визы, смогут находиться в стране до 90 суток в течение календарного года, а не на протяжении полугода, как это было прежде. Новые правила предусмотрены в федеральном законе, вступившем в силу 1 января 2025 года.
"1 января 2025 года вступают в силу п. 2 ст. 7 и п. 3 ст. 11 федерального закона от 8 августа 2024 г. 260-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в соответствии с которыми срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 90 суток суммарно в течение одного календарного года", - говорится в сообщении МИД России.
В дипведомстве уточнили, что прибывающих по визе дозволенное время нахождения в стране как и прежде, определяется сроком действия выданной визы.
Пребывание иностранцев на срок более 90 суток может быть продлено, если подано заявление о выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство в РФ, оформлен патент на работу и предоставлен трудовой договор.
Также ограничение пребывания иностранного гражданина в РФ до 90 дней не коснется
тех, кто учится или ведет научную деятельность в России. В этих случаях срок пребывания иностранцев ограничен временем обучения.
тех, кто имеет статус участника Госпрограммы по переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, или статуса члена семьи участника данной программы.
Иностранец или принимающая его сторона обязаны заранее обратиться с заявлением о продлении срока временного пребывания в стране. К заявлению в обязательном порядке следует добавить документы, которые подтверждают основание для продления срока временного пребывания. Заявление о продлении срока временного пребывания должно быть подано в период законного срока пребывания мигранта в России. По истечении такого срока иностранный гражданин обязан выехать за пределы страны. В противном случае иностранные граждане становятся незаконно находящимися в РФ и могут быть привлечены к ответственности.
Кроме того, в России с 1 января заработал режим спецвысылки иностранцев. Под него попадут совершившие правонарушения нелегалы. Сведения о них будут заноситься в реестр контролируемых лиц. Это подразумевает, в частности, запрет на сделки с недвижимостью, управление автомобилем, кредитование, вступление в брак и свободное перемещение по стране.
Изменения в миграционном законодательстве коснутся и вопроса пересечения государственной границы. С 5 февраля 2025 года российские пограничники получат право без обращения в другие инстанции отказывать на въезд иностранному гражданину, если иностранец может угрожать безопасности России.