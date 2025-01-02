Возле гостиницы Трампа в Лас-Вегасе взорвался автомобиль Tesla – подробности
© AP Photo / Ty ONeilПожарная машина на месте взрыва Tesla Cybertruck около небоскреба Trump Tower в Лас-Вегасе
© AP Photo / Ty ONeil
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В результате происшествия один человек погиб и еще семь получили ранения.
ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Автомобиль Tesla Cybertruck взорвался и загорелся возле гостиницы Дональда Трампа в Лас-Вегасе, сообщает газета Daily Mail.
"Отель Trump International в Лас-Вегасе был эвакуирован после того, как у входных дверей взорвался Cybertruck", — говорится в публикации.
На распространенных в социальных сетях кадрах видно, как автомобиль загорелся возле вращающихся дверей отеля, после чего раздались звуки взрывов. В результате над гостиницей поднялось большое облако черного дыма. Как сообщает газета, в здании сработала пожарная сигнализация.
Местные власти сообщили, что при возгорании электромобиля один человек погиб и еще семь получили ранения.
"Было семь легких ранений, двое из которых были доставлены в больницу, один погибший внутри Cybertruck", — заявили местные власти на брифинге.
Во взорвавшемся в Cybertruck обнаружили пиротехнику и канистры с бензином, при этом благодаря тому, что это был электромобиль, взрыв пошел вверх, не разбив стекла входной группы здания, заявил шериф полиции Лас-Вегаса Кевин Макмахилл.
"Это канистры с бензином. Это канистры с топливом для лагеря и большие пиротехнические мортиры ... Тот факт, что это был кибергрузовик, действительно ограничил ущерб, потому что большая часть взрыва прошла через крышу грузовика. На этом видео вы увидите, что входные стеклянные двери в отеле Trump даже не были разбиты этим взрывом," — заявил шериф на пресс-конференции.
Полиция установила личность подозреваемого в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе, сообщает телеканал KTNV-TV со ссылкой на источники.
"Следователи установили, что подозреваемый - 37-летний Мэттью Ливельсбергер", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что подозреваемый в подрыве Cybertruck служил в армии США. Следователи ФБР находятся в одном из домов, где проживал подозреваемый, с ними работают сотрудники Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF).
Представитель ФБР на брифинге не называл данное происшествие потенциальным терактом. Однако телеканал ABC, ссылаясь на источники, сообщил, что правоохранители не исключают такой версии.
Американский предприниматель Илон Маск после возгорания электромобиля заявил, что руководство Tesla расследует происшествие.
"Вся команда руководства высшего звена компании Tesla расследует происшествие прямо сейчас. Мы опубликуем дополнительную информацию, как только узнаем что-нибудь. Мы никогда не видели ничего подобного", - написал Маск в соцсети X.
Trump Towers частично принадлежат избранному президенту США Дональду Трампу. Cybertruck производит компания Tesla, которая принадлежит приближенному к Трампу миллиардеру и будущему чиновнику его администрации Илону Маску.