https://uz.sputniknews.ru/20250102/u-gostinitsy-trampa-v-las-vegase-vzorvalsya-avtomobil-tesla-47417060.html

Возле гостиницы Трампа в Лас-Вегасе взорвался автомобиль Tesla – подробности

Возле гостиницы Трампа в Лас-Вегасе взорвался автомобиль Tesla – подробности

Sputnik Узбекистан

В результате происшествия один человек погиб и еще семь получили ранения.

2025-01-02T15:10+0500

2025-01-02T15:10+0500

2025-01-02T15:10+0500

сша

теракт

в мире

илон маск

дональд трамп

лас-вегас

взрыв

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ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Автомобиль Tesla Cybertruck взорвался и загорелся возле гостиницы Дональда Трампа в Лас-Вегасе, сообщает газета Daily Mail.На распространенных в социальных сетях кадрах видно, как автомобиль загорелся возле вращающихся дверей отеля, после чего раздались звуки взрывов. В результате над гостиницей поднялось большое облако черного дыма. Как сообщает газета, в здании сработала пожарная сигнализация.Местные власти сообщили, что при возгорании электромобиля один человек погиб и еще семь получили ранения.Во взорвавшемся в Cybertruck обнаружили пиротехнику и канистры с бензином, при этом благодаря тому, что это был электромобиль, взрыв пошел вверх, не разбив стекла входной группы здания, заявил шериф полиции Лас-Вегаса Кевин Макмахилл.Полиция установила личность подозреваемого в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе, сообщает телеканал KTNV-TV со ссылкой на источники.Отмечается, что подозреваемый в подрыве Cybertruck служил в армии США. Следователи ФБР находятся в одном из домов, где проживал подозреваемый, с ними работают сотрудники Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF).Представитель ФБР на брифинге не называл данное происшествие потенциальным терактом. Однако телеканал ABC, ссылаясь на источники, сообщил, что правоохранители не исключают такой версии.Американский предприниматель Илон Маск после возгорания электромобиля заявил, что руководство Tesla расследует происшествие.Trump Towers частично принадлежат избранному президенту США Дональду Трампу. Cybertruck производит компания Tesla, которая принадлежит приближенному к Трампу миллиардеру и будущему чиновнику его администрации Илону Маску.

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