https://uz.sputniknews.ru/20250103/kak-pomoch-ulichnym-jivotnym-zimoy-rekomendatsii-zoozaschitnitsy-47295882.html

Как помочь уличным животным зимой: рекомендации зоозащитницы

Как помочь уличным животным зимой: рекомендации зоозащитницы

Sputnik Узбекистан

Чтобы смастерить укрытие для животных понадобится деревянный каркас с прослойкой из стекловаты или пенопласта.

2025-01-03T12:15+0500

2025-01-03T12:15+0500

2025-01-03T12:15+0500

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Зима — самое сложное время для уличных животных, которых подстерегают холод, голод и другие опасности. Sputnik Узбекистан побеседовал с зоозащитницей, волонтером и куратором приюта "Гавчег " Яной Бочкаревой и выяснил, как можно помочь животным в зимний период.Какие основные опасности подстерегают уличных животных зимой?— Основная угроза — переохлаждение. Особенно это касается кошек, которые очень теплолюбивы. Из-за закрытых подвалов у них зачастую нет места, где можно согреться. Переохлаждение сильно влияет на здоровье лап, что может привести к серьезным последствиям. Животные, особенно кошки, намного хуже переносят холод, чем люди.Как правильно организовать точки обогрева для уличных животных?— Сейчас зоозащитники совместно с проектом "Мушуккент" создают специальные котодомики. Эти укрытия защищены и находятся под охраной ГУВД Республики. Такие домики — отличное место для создания пунктов обогрева.Какие материалы и конструкции лучше всего подходят для создания укрытий?— Для создания укрытий подойдут утепленные домики. Каркас обычно делают из дерева с прослойкой из стекловаты или пенопласта между слоями. Картонные, тонкие пластиковые или прессованные материалы не годятся — они не сохраняют тепло. Уличные животные в целом приспособлены к жизни на улице, но для домашних животных, это становится серьезной проблемой — они не могут выжить в таких условиях. Если домашнее животное потерялось, важно быстро вернуть его домой.Чем могут помочь волонтеры и горожане, у которых нет специальных знаний?— Если вы видите животное на улице, важно действовать осторожно. Уличные кошки могут быть дикими, а вот домашние животные, как правило, сами подходят к людям. Важно хотя бы минимально помочь — накормить животное, сфотографировать его и разместить пост в социальных сетях. Возможно, это "потеряшка", и хозяева смогут быстро найти своего питомца благодаря вашим действиям.Что делать, если вы видите замерзающее животное?— Необходимо забрать его и отвезти в ветеринарную клинику. Важно не трогать животное голыми руками — это может быть небезопасно. Используйте плед, куртку или одеяло, чтобы завернуть животное. В каждом районе есть ветеринарные клиники, которые можно найти через поиск в интернете. Животному обязательно окажут необходимую помощь.Какие организации или проекты в Узбекистане помогают животным зимой, и как к ним присоединиться?— В Узбекистане практически все зоозащитные организации помогают животным зимой. К ним можно присоединиться через социальные сети. Среди наиболее активных проектов — "Мушуккент" и приют "Хаёт" под руководством Ироды Маткаримовой, которая также является депутатом Экологической партии. Эти организации помогают животным круглый год. Что делать, если вы хотите взять животное с улицы на время холодов или навсегда?— Прежде чем забрать животное домой, обязательно отвезите его в ветеринарную клинику. Там проведут обследование, возьмут анализы на вирусные заболевания, обработают от глистов и сделают прививки. Если вы решились на этот шаг, то это замечательно! Я всегда поддерживаю идеи сокращения числа бездомных животных таким путем.

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