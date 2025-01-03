https://uz.sputniknews.ru/20250103/rossiyskie-voennye-nanesli-12-gruppovyx-udarov-po-obektam-vpk-ukrainy-za-nedelyu-47425989.html
Российские военные нанесли 12 групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю
Российские военные нанесли 12 групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю
Sputnik Узбекистан
Минобороны России опубликовало сводку с 28 декабря 2024 года по 3 января 2025 года. В ней представлены сведения о продвижении Вооруженных Сил РФ по линии фронта за минувшую неделю, а также информация об отраженных атаках, потерях живой силы и военной техники противника.
2025-01-03T15:49+0500
2025-01-03T15:49+0500
2025-01-03T16:17+0500
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ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. Российские военные за неделю нанесли один массированный и 12 групповых ударов по объектам ВСУ, предприятий ВПК и обеспечивавших их работу объектам энергетики Украины, сообщило министерство обороны РФ.Кроме того, подразделения группировки российских войск "Центр" за неделю отразили 85 контратак ВСУ, противник потерял более 2750 военнослужащих и семь танков.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение подразделениям танковой, шести механизированных, двух мотопехотных, егерской, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны, трех бригад нацгвардии и штурмовой бригады национальной полиции Украины.В течение недели также освобождены населенные пункты Новотроицкое и Новооленовка ДНР.В ведомстве сообщили, что российская группировка "Запад" за прошедшую неделю нанесла поражение живой силе и технике 13 украинских бригад и отразила 35 контратак, потери противника составили более 3175 военнослужащих.Отмечается, что также за это время они отразили 35 контратак штурмовых групп ВСУ.Кроме того, силами группировки были уничтожены 36 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии, из них 13 производства стран НАТО, восемь станций радиоэлектронной борьбы и 11 складов боеприпасов.Вместе с тем, украинские формирования за неделю потеряли до 1155 военнослужащих, два танка, три бронемашины в зоне российской группировки "Восток".В сводке министерства также говорится, что подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли за неделю до 1745 военнослужащих, два танка.По данным военного ведомства, за неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 1745 военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, в том числе Bradley производства США, три бронетранспортера, включая Saxon производства Великобритании и два М113 производства США, четыре другие боевые бронированные машины, семь автомобилей и девять орудий полевой артиллерии.Кроме того, средства ПВО за неделю сбили 559 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, украинские самолет Су-27, три авиабомбы Hammer, 33 снаряда HIMARS и "Ураган".За неделю группировка "Север" уничтожила более 3130 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило Минобороны РФ.За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 3130 военнослужащих, четыре танка, пять боевых машин пехоты, семь бронетранспортеров и 51 боевая бронированная машина. Уничтожены 121 автомобиль, 28 орудий полевой артиллерии и шесть станций радиоэлектронной борьбы.По данным военного ведомства, подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение недели более 500 боевиков ВСУ, 30 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.Вместе с тем, в течение недели на линии боевого соприкосновения взяты в плен 46 украинских военнослужащих.А силами Черноморского флота за неделю уничтожены 11 безэкипажных катеров ВСУ.
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украина россия всу сво безопасность сводка минобороны рф впк атака фронт
украина россия всу сво безопасность сводка минобороны рф впк атака фронт
Российские военные нанесли 12 групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю
15:49 03.01.2025 (обновлено: 16:17 03.01.2025)
Минобороны России опубликовало сводку с 28 декабря 2024 года по 3 января 2025 года. В ней представлены сведения о продвижении Вооруженных Сил РФ по линии фронта за минувшую неделю, а также информация об отраженных атаках, потерях живой силы и военной техники противника.
ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. Российские военные за неделю нанесли один массированный и 12 групповых ударов по объектам ВСУ, предприятий ВПК и обеспечивавших их работу объектам энергетики Украины, сообщило министерство обороны РФ.
"С 28 декабря 2024 года по 3 января 2025 года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и 12 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, завод по производству пороховых зарядов, инфраструктура военных аэродромов, склады боеприпасов, базы горючего, цеха сборки, места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.
Кроме того, подразделения группировки российских войск "Центр" за неделю отразили 85 контратак ВСУ, противник потерял более 2750 военнослужащих и семь танков.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение подразделениям танковой, шести механизированных, двух мотопехотных, егерской, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны, трех бригад нацгвардии и штурмовой бригады национальной полиции Украины.
"Отражены 85 контратак противника. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 2750 военнослужащих, семь танков, из них три Leopard производства ФРГ, 10 боевых машин пехоты, включая Bradley производства США, 13 бронетранспортеров, в том числе четыре М113 американского производства и 16 других боевых бронированных машин. Уничтожены 26 автомобилей и 28 орудий полевой артиллерии", - сказано в сообщении ведомства.
В течение недели также освобождены населенные пункты Новотроицкое и Новооленовка ДНР.
В ведомстве сообщили, что российская группировка "Запад" за прошедшую неделю нанесла поражение живой силе и технике 13 украинских бригад и отразила 35 контратак, потери противника составили более 3175 военнослужащих.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, пяти бригад теробороны и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке ведомства за период с 28 декабря по 3 января.
Отмечается, что также за это время они отразили 35 контратак штурмовых групп ВСУ.
"Противник потерял более 3175 военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, девять бронетранспортеров, в том числе семь М113 производства США и четыре другие боевые бронированные машины", - добавили в министерстве.
Кроме того, силами группировки были уничтожены 36 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии, из них 13 производства стран НАТО, восемь станций радиоэлектронной борьбы и 11 складов боеприпасов.
Вместе с тем, украинские формирования за неделю потеряли до 1155 военнослужащих, два танка, три бронемашины в зоне российской группировки "Восток".
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям танковой, трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Отразили 14 контратак штурмовых групп. Противник потерял до 1155 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, 26 автомобилей и 23 орудия полевой артиллерии, из них пять 155-мм самоходных артиллерийских установок Paladin производства США", - говорится в сообщении.
В сводке министерства также говорится, что подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли за неделю до 1745 военнослужащих, два танка.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям пяти механизированных, двух мотопехотных, пехотной, двух аэромобильных бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Отразили восемь контратак противника", - говорится в сводке.
По данным военного ведомства, за неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 1745 военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, в том числе Bradley производства США, три бронетранспортера, включая Saxon производства Великобритании и два М113 производства США, четыре другие боевые бронированные машины, семь автомобилей и девять орудий полевой артиллерии.
"Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, средства ПВО за неделю сбили 559 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, украинские самолет Су-27, три авиабомбы Hammer, 33 снаряда HIMARS и "Ураган".
"Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 33 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS производства США и "Ураган", а также 559 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
За неделю группировка "Север" уничтожила более 3130 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило Минобороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника семи механизированных, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сводке.
За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 3130 военнослужащих, четыре танка, пять боевых машин пехоты, семь бронетранспортеров и 51 боевая бронированная машина. Уничтожены 121 автомобиль, 28 орудий полевой артиллерии и шесть станций радиоэлектронной борьбы.
По данным военного ведомства, подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение недели более 500 боевиков ВСУ, 30 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны. ВСУ потеряли более 500 военнослужащих, 30 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, в течение недели на линии боевого соприкосновения взяты в плен 46 украинских военнослужащих.
А силами Черноморского флота за неделю уничтожены 11 безэкипажных катеров ВСУ.