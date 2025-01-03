https://uz.sputniknews.ru/20250103/rossiyskie-voennye-nanesli-12-gruppovyx-udarov-po-obektam-vpk-ukrainy-za-nedelyu-47425989.html

Российские военные нанесли 12 групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю

Российские военные нанесли 12 групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю

Sputnik Узбекистан

Минобороны России опубликовало сводку с 28 декабря 2024 года по 3 января 2025 года. В ней представлены сведения о продвижении Вооруженных Сил РФ по линии фронта за минувшую неделю, а также информация об отраженных атаках, потерях живой силы и военной техники противника.

2025-01-03T15:49+0500

2025-01-03T15:49+0500

2025-01-03T16:17+0500

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ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. Российские военные за неделю нанесли один массированный и 12 групповых ударов по объектам ВСУ, предприятий ВПК и обеспечивавших их работу объектам энергетики Украины, сообщило министерство обороны РФ.Кроме того, подразделения группировки российских войск "Центр" за неделю отразили 85 контратак ВСУ, противник потерял более 2750 военнослужащих и семь танков.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение подразделениям танковой, шести механизированных, двух мотопехотных, егерской, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны, трех бригад нацгвардии и штурмовой бригады национальной полиции Украины.В течение недели также освобождены населенные пункты Новотроицкое и Новооленовка ДНР.В ведомстве сообщили, что российская группировка "Запад" за прошедшую неделю нанесла поражение живой силе и технике 13 украинских бригад и отразила 35 контратак, потери противника составили более 3175 военнослужащих.Отмечается, что также за это время они отразили 35 контратак штурмовых групп ВСУ.Кроме того, силами группировки были уничтожены 36 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии, из них 13 производства стран НАТО, восемь станций радиоэлектронной борьбы и 11 складов боеприпасов.Вместе с тем, украинские формирования за неделю потеряли до 1155 военнослужащих, два танка, три бронемашины в зоне российской группировки "Восток".В сводке министерства также говорится, что подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли за неделю до 1745 военнослужащих, два танка.По данным военного ведомства, за неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 1745 военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, в том числе Bradley производства США, три бронетранспортера, включая Saxon производства Великобритании и два М113 производства США, четыре другие боевые бронированные машины, семь автомобилей и девять орудий полевой артиллерии.Кроме того, средства ПВО за неделю сбили 559 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, украинские самолет Су-27, три авиабомбы Hammer, 33 снаряда HIMARS и "Ураган".За неделю группировка "Север" уничтожила более 3130 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило Минобороны РФ.За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 3130 военнослужащих, четыре танка, пять боевых машин пехоты, семь бронетранспортеров и 51 боевая бронированная машина. Уничтожены 121 автомобиль, 28 орудий полевой артиллерии и шесть станций радиоэлектронной борьбы.По данным военного ведомства, подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение недели более 500 боевиков ВСУ, 30 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.Вместе с тем, в течение недели на линии боевого соприкосновения взяты в плен 46 украинских военнослужащих.А силами Черноморского флота за неделю уничтожены 11 безэкипажных катеров ВСУ.

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