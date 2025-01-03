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Ситораи-Мохи-Хоса: дворец звезд и луны
Ситораи-Мохи-Хоса: дворец звезд и луны
Sputnik Узбекистан
Вдали от шумной Бухары, среди живописных садов, возвышается изысканная резиденция бухарских эмиров — дворец Ситораи-Мохи-Хоса. Это уникальное место, где восточная изысканность встречается с европейской утонченностью.
2025-01-03T20:30+0500
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бухара
музей
восток
запад
узбекистан
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Дворец Ситораи-Мохи-Хоса, в переводе "Звезда, подобная Луне", служил загородной резиденцией Бухарских эмиров. Построен в конце XIX – начале XX века и ныне функционирует как музей декоративно-прикладного искусства.Комплекс делится на старую часть (XVIII век, восточный стиль) и новую (начало XX века, европейский стиль). Новый дворец был возведен при Мир Сайиде Алимхане и украшен восточным декором, разделен на мужскую и женскую зоны.В строительстве участвовали лучшие зодчие Бухары и русские архитекторы, благодаря чему дворец напоминает загородные усадьбы России и Европы. Вход украшают ворота с красно-бордовой отделкой, что необычно для Средней Азии.Центральный двор с фонтаном отличается приятным микроклиматом. Фасад украшен рельефным орнаментом, балюстрадой с вазами и террасой (айваном) в бирюзовых тонах. Террасу поддерживают колонны, а у парадного входа стоят статуи львов.
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ситораи-мохи-хоса дворец звезда луны бухара дворец
ситораи-мохи-хоса дворец звезда луны бухара дворец

Ситораи-Мохи-Хоса: дворец звезд и луны

20:30 03.01.2025 (обновлено: 20:42 03.01.2025)
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Вдали от шумной Бухары, среди живописных садов, возвышается изысканная резиденция бухарских эмиров — дворец Ситораи-Мохи-Хоса. Это уникальное место, где восточная изысканность встречается с европейской утонченностью.
Дворец Ситораи-Мохи-Хоса, в переводе "Звезда, подобная Луне", служил загородной резиденцией Бухарских эмиров. Построен в конце XIX – начале XX века и ныне функционирует как музей декоративно-прикладного искусства.
Комплекс делится на старую часть (XVIII век, восточный стиль) и новую (начало XX века, европейский стиль). Новый дворец был возведен при Мир Сайиде Алимхане и украшен восточным декором, разделен на мужскую и женскую зоны.
В строительстве участвовали лучшие зодчие Бухары и русские архитекторы, благодаря чему дворец напоминает загородные усадьбы России и Европы. Вход украшают ворота с красно-бордовой отделкой, что необычно для Средней Азии.
Центральный двор с фонтаном отличается приятным микроклиматом. Фасад украшен рельефным орнаментом, балюстрадой с вазами и террасой (айваном) в бирюзовых тонах. Террасу поддерживают колонны, а у парадного входа стоят статуи львов.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Главный вход во дворец Ситораи-Мохи-Хоса

Главный вход во дворец Ситораи-Мохи-Хоса - Sputnik Узбекистан
1/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Главный вход во дворец Ситораи-Мохи-Хоса

© Sputnik / Бахром ХатамовПавлин на крыше в Ситораи Мохи-Хоса — (Дворец, подобный звездам и луне)
Павлин на крыше в Ситораи Мохи-Хоса — (Дворец, подобный звездам и луне) - Sputnik Узбекистан
2/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
Павлин на крыше в Ситораи Мохи-Хоса — (Дворец, подобный звездам и луне)
© Sputnik / Бахром ХатамовПавлины во дворце Ситораи Мохи-Хоса близ Бухары
Павлины во дворце Ситораи Мохи-Хоса близ Бухары - Sputnik Узбекистан
3/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
Павлины во дворце Ситораи Мохи-Хоса близ Бухары
© Sputnik / Бахром ХатамовЗнаменитый "Белый зал", построенный под руководством мастера Ширина Мурадова, оформлен резьбой, росписью и зеркалами, создавая атмосферу восточной сказки.
Знаменитый Белый зал, построенный под руководством мастера Ширина Мурадова, оформлен резьбой, росписью и зеркалами, создавая атмосферу восточной сказки - Sputnik Узбекистан
4/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
Знаменитый "Белый зал", построенный под руководством мастера Ширина Мурадова, оформлен резьбой, росписью и зеркалами, создавая атмосферу восточной сказки.
© Sputnik / Бахром ХатамовОдной из сторон здания является терраса (айван) с арочными выступами. Террасу украшают колонны, а отделка ее выполнена в нежных бирюзовых тонах.
Одной из сторон здания является терраса (айван) с арочными выступами. Террасу украшают колонны, а отделка ее выполнена в нежных бирюзовых тонах. - Sputnik Узбекистан
5/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
Одной из сторон здания является терраса (айван) с арочными выступами. Террасу украшают колонны, а отделка ее выполнена в нежных бирюзовых тонах.
© Sputnik / Бахром ХатамовДворец Ситораи-Мохи-Хоса
Дворец Ситораи-Мохи-Хоса - Sputnik Узбекистан
6/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
Дворец Ситораи-Мохи-Хоса
© Sputnik / Бахром ХатамовУкрашение для колыбели. Серебро, позолота. Бухара. Начало XX века.
Украшение для колыбели. Серебро, позолота. Бухара. Начало XX века. - Sputnik Узбекистан
7/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
Украшение для колыбели. Серебро, позолота. Бухара. Начало XX века.
© Sputnik / Бахром ХатамовВ музее декоративно-прикладного искусства можно узнать больше об истории и культуре Бухары
В музее декоративно-прикладного искусства можно узнать больше об истории и культуре Бухары - Sputnik Узбекистан
8/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
В музее декоративно-прикладного искусства можно узнать больше об истории и культуре Бухары
© Sputnik / Бахром Хатамов

Слияние Востока и Запада ощущается во всём — от садов и венецианских зеркал до люстр и традиционных ниш

Слияние Востока и Запада ощущается во всём — от садов и венецианских зеркал до люстр и традиционных ниш - Sputnik Узбекистан
9/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Слияние Востока и Запада ощущается во всём — от садов и венецианских зеркал до люстр и традиционных ниш

© Sputnik / Бахром ХатамовК строительству дворца были привлечены не только лучшие зодчие Бухары, но и русские архитекторы. Поэтому внешний вид дворца и его интерьер так напоминают загородные резиденции России и Европы. Дворец поделен на мужскую часть и женскую.
К строительству дворца были привлечены не только лучшие зодчие Бухары, но и русские архитекторы. - Sputnik Узбекистан
10/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
К строительству дворца были привлечены не только лучшие зодчие Бухары, но и русские архитекторы. Поэтому внешний вид дворца и его интерьер так напоминают загородные резиденции России и Европы. Дворец поделен на мужскую часть и женскую.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Летняя чайная комната, украшенная геометрическими орнаментами и цветным стеклом, выделяется среди других залов с растительными узорами

Летняя чайная комната, украшенная геометрическими орнаментами и цветным стеклом, выделяется среди других залов с растительными узорами - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов

Летняя чайная комната, украшенная геометрическими орнаментами и цветным стеклом, выделяется среди других залов с растительными узорами

© Sputnik / Бахром ХатамовГостиная. “Хонаи Хашт”- павильон, состоявший из восьми комнат (Гостиная) была построена в 1915-1916 годы. На декорацию “Хонхона” ("Гостиная") и “Хонаи Калон” ("Большая комната") была использована более 4 кг позолоты. Спальные комнаты без особых декораций покрашены в обычный белый цвет. С 1986 года в здании существует экспозиция “Национальная одежда бухарского горожанина XIX- начала XX в.”. В экспозиции выставлена золотошвейная одежда эмира, одежда и обувь женщин Бухары.
Гостиная. “Хонаи Хашт”- павильон, состоявший из восьми комнат (Гостиная) была построена в 1915-1916 годы. На декорацию “Хонхона” (Гостиная) и “Хонаи Калон” (Большая комната) была использована более 4 кг позолоты. Спальные комнаты без особых декораций покрашены в обычный белый цвет. - Sputnik Узбекистан
12/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
Гостиная. “Хонаи Хашт”- павильон, состоявший из восьми комнат (Гостиная) была построена в 1915-1916 годы. На декорацию “Хонхона” ("Гостиная") и “Хонаи Калон” ("Большая комната") была использована более 4 кг позолоты. Спальные комнаты без особых декораций покрашены в обычный белый цвет. С 1986 года в здании существует экспозиция “Национальная одежда бухарского горожанина XIX- начала XX в.”. В экспозиции выставлена золотошвейная одежда эмира, одежда и обувь женщин Бухары.
© Sputnik / Бахром ХатамовС 1986 года в здании существует экспозиция “Национальная одежда бухарского горожанина XIX- начала XX в.”. В экспозиции выставлена золотошвейная одежда эмира, одежда и обувь женщин Бухары.
С 1986 года в здании существует экспозиция “Национальная одежда бухарского горожанина XIX- начала XX в.”. В экспозиции выставлена золотошвейная одежда эмира, одежда и обувь женщин Бухары. - Sputnik Узбекистан
13/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
С 1986 года в здании существует экспозиция “Национальная одежда бухарского горожанина XIX- начала XX в.”. В экспозиции выставлена золотошвейная одежда эмира, одежда и обувь женщин Бухары.
© Sputnik / Бахром ХатамовАтрибуты женского украшения времен правления эмира Бухарского
Атрибуты женского украшения времен правления эмира Бухарского - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов
Атрибуты женского украшения времен правления эмира Бухарского
© Sputnik / Бахром ХатамовРезиденция Ситораи Мохи-хоса делится на две части: на старую (в восточном стиле) и новую (в европейском стиле). Старый дворец был построен еще в XVIII веке. Новый комплекс достраивался эмиром Саид Алим-ханом в начале XX века.
Дворец Ситораи-Мохи-Хоса — (Дворец, подобный звездам и луне) — загородная резиденция Бухарского эмира, выстроена в конце XIX — начале XX века - Sputnik Узбекистан
15/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
Резиденция Ситораи Мохи-хоса делится на две части: на старую (в восточном стиле) и новую (в европейском стиле). Старый дворец был построен еще в XVIII веке. Новый комплекс достраивался эмиром Саид Алим-ханом в начале XX века.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Восточная миниатюра— это вид изобразительного искусства, который зародился на Востоке и известен своими изысканными деталями и яркими цветами

Восточная миниатюра— это вид изобразительного искусства, который зародился на Востоке и известен своими изысканными деталями и яркими цветами - Sputnik Узбекистан
16/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Восточная миниатюра— это вид изобразительного искусства, который зародился на Востоке и известен своими изысканными деталями и яркими цветами

© Sputnik / Бахром ХатамовМастер по росписи по миниатюре Востока
Мастер по росписи по миниатюре Востока - Sputnik Узбекистан
17/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
Мастер по росписи по миниатюре Востока
© Sputnik / Бахром Хатамов

Дворец, расположенный в 4 километрах от Бухары, окружен садами и бассейнами, создающими прохладу в знойные дни. Сегодня здесь находится музей декоративно-прикладного искусства, где можно узнать больше об истории и культуре Бухары.

Дворец, расположенный в 4 километрах от Бухары, окружен садами и бассейнами, создающими прохладу в знойные дни. Сегодня здесь находится музей декоративно-прикладного искусства, где можно узнать больше об истории и культуре Бухары. - Sputnik Узбекистан
18/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Дворец, расположенный в 4 километрах от Бухары, окружен садами и бассейнами, создающими прохладу в знойные дни. Сегодня здесь находится музей декоративно-прикладного искусства, где можно узнать больше об истории и культуре Бухары.

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