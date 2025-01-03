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Ситораи-Мохи-Хоса: дворец звезд и луны

Ситораи-Мохи-Хоса: дворец звезд и луны

Sputnik Узбекистан

Вдали от шумной Бухары, среди живописных садов, возвышается изысканная резиденция бухарских эмиров — дворец Ситораи-Мохи-Хоса. Это уникальное место, где восточная изысканность встречается с европейской утонченностью.

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бухара

музей

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запад

узбекистан

история

фотолента

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Дворец Ситораи-Мохи-Хоса, в переводе "Звезда, подобная Луне", служил загородной резиденцией Бухарских эмиров. Построен в конце XIX – начале XX века и ныне функционирует как музей декоративно-прикладного искусства.Комплекс делится на старую часть (XVIII век, восточный стиль) и новую (начало XX века, европейский стиль). Новый дворец был возведен при Мир Сайиде Алимхане и украшен восточным декором, разделен на мужскую и женскую зоны.В строительстве участвовали лучшие зодчие Бухары и русские архитекторы, благодаря чему дворец напоминает загородные усадьбы России и Европы. Вход украшают ворота с красно-бордовой отделкой, что необычно для Средней Азии.Центральный двор с фонтаном отличается приятным микроклиматом. Фасад украшен рельефным орнаментом, балюстрадой с вазами и террасой (айваном) в бирюзовых тонах. Террасу поддерживают колонны, а у парадного входа стоят статуи львов.

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