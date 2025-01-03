Ситораи-Мохи-Хоса: дворец звезд и луны

Вдали от шумной Бухары, среди живописных садов, возвышается изысканная резиденция бухарских эмиров — дворец Ситораи-Мохи-Хоса. Это уникальное место, где восточная изысканность встречается с европейской утонченностью.
Дворец Ситораи-Мохи-Хоса, в переводе "Звезда, подобная Луне", служил загородной резиденцией Бухарских эмиров. Построен в конце XIX – начале XX века и ныне функционирует как музей декоративно-прикладного искусства.Комплекс делится на старую часть (XVIII век, восточный стиль) и новую (начало XX века, европейский стиль). Новый дворец был возведен при Мир Сайиде Алимхане и украшен восточным декором, разделен на мужскую и женскую зоны.В строительстве участвовали лучшие зодчие Бухары и русские архитекторы, благодаря чему дворец напоминает загородные усадьбы России и Европы. Вход украшают ворота с красно-бордовой отделкой, что необычно для Средней Азии.Центральный двор с фонтаном отличается приятным микроклиматом. Фасад украшен рельефным орнаментом, балюстрадой с вазами и террасой (айваном) в бирюзовых тонах. Террасу поддерживают колонны, а у парадного входа стоят статуи львов.
Вдали от шумной Бухары, среди живописных садов, возвышается изысканная резиденция бухарских эмиров — дворец Ситораи-Мохи-Хоса. Это уникальное место, где восточная изысканность встречается с европейской утонченностью.
Дворец Ситораи-Мохи-Хоса, в переводе "Звезда, подобная Луне", служил загородной резиденцией Бухарских эмиров. Построен в конце XIX – начале XX века и ныне функционирует как музей декоративно-прикладного искусства.
Комплекс делится на старую часть (XVIII век, восточный стиль) и новую (начало XX века, европейский стиль). Новый дворец был возведен при Мир Сайиде Алимхане и украшен восточным декором, разделен на мужскую и женскую зоны.
В строительстве участвовали лучшие зодчие Бухары и русские архитекторы, благодаря чему дворец напоминает загородные усадьбы России и Европы. Вход украшают ворота с красно-бордовой отделкой, что необычно для Средней Азии.
Центральный двор с фонтаном отличается приятным микроклиматом. Фасад украшен рельефным орнаментом, балюстрадой с вазами и террасой (айваном) в бирюзовых тонах. Террасу поддерживают колонны, а у парадного входа стоят статуи львов.
К строительству дворца были привлечены не только лучшие зодчие Бухары, но и русские архитекторы. Поэтому внешний вид дворца и его интерьер так напоминают загородные резиденции России и Европы. Дворец поделен на мужскую часть и женскую.
Гостиная. “Хонаи Хашт”- павильон, состоявший из восьми комнат (Гостиная) была построена в 1915-1916 годы. На декорацию “Хонхона” ("Гостиная") и “Хонаи Калон” ("Большая комната") была использована более 4 кг позолоты. Спальные комнаты без особых декораций покрашены в обычный белый цвет.
С 1986 года в здании существует экспозиция “Национальная одежда бухарского горожанина XIX- начала XX в.”. В экспозиции выставлена золотошвейная одежда эмира, одежда и обувь женщин Бухары.
Резиденция Ситораи Мохи-хоса делится на две части: на старую (в восточном стиле) и новую (в европейском стиле). Старый дворец был построен еще в XVIII веке. Новый комплекс достраивался эмиром Саид Алим-ханом в начале XX века.
Дворец, расположенный в 4 километрах от Бухары, окружен садами и бассейнами, создающими прохладу в знойные дни. Сегодня здесь находится музей декоративно-прикладного искусства, где можно узнать больше об истории и культуре Бухары.
Дворец, расположенный в 4 километрах от Бухары, окружен садами и бассейнами, создающими прохладу в знойные дни. Сегодня здесь находится музей декоративно-прикладного искусства, где можно узнать больше об истории и культуре Бухары.