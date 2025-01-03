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https://uz.sputniknews.ru/20250103/slushat-gromko-kak-ojivaet-sovetskaya-muzyka-tsentralnoy-azii-47420892.html
Слушать громко: как оживает советская музыка Центральной Азии
Слушать громко: как оживает советская музыка Центральной Азии
Sputnik Узбекистан
Дух проекта — музыка, которая требует внимания, признательности и, самое главное, празднования. Это окно в забытую эпоху, напоминание о стойкости искусства и свидетельство непреходящей силы культурного обмена.
2025-01-03T17:32+0500
2025-01-03T17:32+0500
музыка
колумнисты
шелковый путь
центральная азия
народные ансамбли
культура
искусство
артист
ссср
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Одним промозглым предновогодним ташкентским вечером меня занесло в небольшое местное заведение, потерянное в махаллях центральных районов столицы, где уже во всю готовились к необычному событию.На одном из столиков стояло музыкальное оборудование и лежала куча пластинок, готовых к проигрыванию. Сегодня тут ожидали презентацию сборника электронной музыки 80-х. Когда я пообщался с людьми вокруг, мне поведали, что кроме самих песен будут еще и истории связанные с каждой из них.А потом – началось. Ведущий, и одновременно соавтор крутящегося сборника "Synthesizing the Silk Roads", с огромным удовольствием рассказывал о своей работе, о музыке, о Центральной Азии тех годов, о личных историях, о значениях песен и включал волшебную и совершенно неожиданную музыку, которая произошла прямо отсюда, из стран Шелкового пути.Что было для меня удивительно – люди вокруг слушали не отрываясь, кто-то танцевал, а кто-то даже подпевал знакомым мотивам. Что такого в этом сборнике, и почему такие работы важны для всего региона – в колонке Sputnik Узбекистан.Синтезируя Шелковый путьВ мире, где музыкальные сцены зачастую подчиняются западным трендам, антология становится глубоким посвящением яркой, экспериментальной музыке Центральной Азии советской эпохи. Созданная местным энтузиастом, в сотрудничестве с номинированным на Грэмми лейблом, эта коллекция раскрывает забытые сокровища и переосмысляет музыкальное наследие региона для современной аудитории.Для Анвара Каландарова, который сам себя называет музыкальным археологом, отсутствие музыки Центральной Азии в глобальных обсуждениях было очевидным. Хотя советский лейбл "Мелодия" когда-то выпускал музыку из этого региона, большая ее часть осталась в тени.Идея сотрудничества возникла случайно. Каландаров объединился с единомышленниками для создания антологии, которая подчеркивает уникальные звуки Узбекистана, Таджикистана, уйгурской и татарской общин. Фокус на периоде с конца 70-х до начала 90-х отражает эпоху трансформации, когда электронная музыка начала сливаться с региональными традициями, создавая звуковой ландшафт, одновременно национальный и революционный.Синтезаторы и танцполыВ своей основе "Synthesizing the Silk Roads" воспевает синтезатор — инструмент, переопределивший музыку 1980-х. Артисты Центральной Азии адаптировали западные электронные тренды к своим культурным нарративам, создавая треки, которые одновременно резонируют по всему миру и глубоко локальны.Танцевальные ритмы и эклектичные (сочетающие разные стили и жанры) композиции антологии были тщательно отобраны, чтобы обеспечить для слушателя новый опыт, погрузить в историю целой эпохи отдельного региона. Треки были извлечены из обширной коллекции винилов, записей с живых телепередач и даже мастер-лент (оригинальные записи, используемые для создания копий), предоставленных самими артистами. Каждая песня прошла скрупулезную оценку.Сложности сохраненияВ процессе компиляции антологии поиск оригинальных артистов оказался непростой задачей. Например, месяцы ушли на то, чтобы найти Насибу Абдуллаеву, чья песня "Aarezoo Gom Kardam" стала хитом в Афганистане и Центральной Азии в 1980-х. Некоторые треки сохранились только благодаря архивам музыкантов, которые продолжали бережно хранить свои работы.Истории стойкости и творчества пронизывают этот проект. Артисты часто проходили цензуру, обозначая свои песни как "народную музыку", что позволяло им исследовать джаз, рок и психоделический фанк, сохраняя при этом культурную аутентичность.За пределами музыкиАнвар позиционирует пластинку не просто как сборник песен, а как культурное заявление. По его словам, представляя эту музыку аудитории, незнакомой с Центральной Азией, он стремится преодолеть исторические и культурные разрывы.Эта философия нашла отклик. Как рассказал Каландаров, отзывы слушателей по всему миру подтверждают привлекательность антологии, и несмотря на то, что выпущена она меньше полугода назад, найти пластинку в магазинах уже довольно сложно.Для многих это стало первым знакомством с богатым музыкальным разнообразием Центральной Азии, охватывающим жанры от диско-насыщенных узбекских мелодий до таджикской фольктроники и уйгурского рока.Успех пластинки вдохновил на создание будущих проектов. Анвар планирует антологии, посвященные корейским музыкантам Центральной Азии и малоизвестным музыкальным сценам Кыргызстана и Туркменистана.Одним словомНа вопрос, как описать сборник, Каландаров колеблется, прежде чем выбрать фразу "Слушать громко". Это простое напутствие воплощает дух проекта — музыку, которая требует внимания, признательности и, самое главное, празднования. Это окно в забытую эпоху, напоминание о стойкости искусства и свидетельство непреходящей силы культурного обмена.Для тех, кто готов открыть для себя музыку Шелкового пути, антология предлагает нечто большее, чем просто развлечение на один вечер, или повод потанцевать. Вся эта работа – сборник культурного наследия, оживающего через ритмы и мелодии, приглашение почувствовать дух эпохи и открыть для себя забытые истории.
центральная азия
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советская музыка центральная азия искусство "synthesizing the silk roads" сборник
советская музыка центральная азия искусство "synthesizing the silk roads" сборник

Слушать громко: как оживает советская музыка Центральной Азии

17:32 03.01.2025
© Из личного архива Анвара КаландароваДиско-клуб Ташкента 80-х
Диско-клуб Ташкента 80-х - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.01.2025
© Из личного архива Анвара Каландарова
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Эксклюзив
Дух проекта "Synthesizing the Silk Roads" — музыка, которая требует внимания, признательности и, самое главное, празднования. Это окно в забытую эпоху, напоминание о стойкости искусства и свидетельство непреходящей силы культурного обмена.
Одним промозглым предновогодним ташкентским вечером меня занесло в небольшое местное заведение, потерянное в махаллях центральных районов столицы, где уже во всю готовились к необычному событию.
На одном из столиков стояло музыкальное оборудование и лежала куча пластинок, готовых к проигрыванию. Сегодня тут ожидали презентацию сборника электронной музыки 80-х. Когда я пообщался с людьми вокруг, мне поведали, что кроме самих песен будут еще и истории связанные с каждой из них.
А потом – началось. Ведущий, и одновременно соавтор крутящегося сборника "Synthesizing the Silk Roads", с огромным удовольствием рассказывал о своей работе, о музыке, о Центральной Азии тех годов, о личных историях, о значениях песен и включал волшебную и совершенно неожиданную музыку, которая произошла прямо отсюда, из стран Шелкового пути.
© фото из личного архива Анвара КаландароваСоавтор сборника "Synthesizing the Silk Roads" Анвар Каландаров.
Соавтор сборника Synthesizing the Silk Roads Анвар Каландаров. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.01.2025
Соавтор сборника "Synthesizing the Silk Roads" Анвар Каландаров.
© фото из личного архива Анвара Каландарова
Что было для меня удивительно – люди вокруг слушали не отрываясь, кто-то танцевал, а кто-то даже подпевал знакомым мотивам. Что такого в этом сборнике, и почему такие работы важны для всего региона – в колонке Sputnik Узбекистан.
Синтезируя Шелковый путь
В мире, где музыкальные сцены зачастую подчиняются западным трендам, антология становится глубоким посвящением яркой, экспериментальной музыке Центральной Азии советской эпохи. Созданная местным энтузиастом, в сотрудничестве с номинированным на Грэмми лейблом, эта коллекция раскрывает забытые сокровища и переосмысляет музыкальное наследие региона для современной аудитории.
© Из личного архива Анвара КаландароваМузыканты в Ташкенте 1980-х
Музыканты в Ташкенте 1980-х - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.01.2025
Музыканты в Ташкенте 1980-х
© Из личного архива Анвара Каландарова
Для Анвара Каландарова, который сам себя называет музыкальным археологом, отсутствие музыки Центральной Азии в глобальных обсуждениях было очевидным. Хотя советский лейбл "Мелодия" когда-то выпускал музыку из этого региона, большая ее часть осталась в тени.
"То есть, никакой музыки из Центральной Азии нет, не выходило, - говорит Каландаров. - И вот с этой мыслью я очень долгое время ходил".
Идея сотрудничества возникла случайно. Каландаров объединился с единомышленниками для создания антологии, которая подчеркивает уникальные звуки Узбекистана, Таджикистана, уйгурской и татарской общин. Фокус на периоде с конца 70-х до начала 90-х отражает эпоху трансформации, когда электронная музыка начала сливаться с региональными традициями, создавая звуковой ландшафт, одновременно национальный и революционный.

Синтезаторы и танцполы

В своей основе "Synthesizing the Silk Roads" воспевает синтезатор — инструмент, переопределивший музыку 1980-х. Артисты Центральной Азии адаптировали западные электронные тренды к своим культурным нарративам, создавая треки, которые одновременно резонируют по всему миру и глубоко локальны.
"Мы хотели, чтобы под эту музыку люди танцевали, - объясняет Каландаров. - Представьте себе французского диджея, играющего узбекский трек в шумном ночном клубе Парижа — вот такая была идея".
Танцевальные ритмы и эклектичные (сочетающие разные стили и жанры) композиции антологии были тщательно отобраны, чтобы обеспечить для слушателя новый опыт, погрузить в историю целой эпохи отдельного региона. Треки были извлечены из обширной коллекции винилов, записей с живых телепередач и даже мастер-лент (оригинальные записи, используемые для создания копий), предоставленных самими артистами. Каждая песня прошла скрупулезную оценку.
"Идея была выпустить компиляцию, которая не оставит никого равнодушным", - подчеркивает Анвар.

Сложности сохранения

В процессе компиляции антологии поиск оригинальных артистов оказался непростой задачей. Например, месяцы ушли на то, чтобы найти Насибу Абдуллаеву, чья песня "Aarezoo Gom Kardam" стала хитом в Афганистане и Центральной Азии в 1980-х. Некоторые треки сохранились только благодаря архивам музыкантов, которые продолжали бережно хранить свои работы.
© Из личного архива Анвара КаландароваМолодая уйгурская группа из СССР
Молодая уйгурская группа из СССР - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.01.2025
Молодая уйгурская группа из СССР
© Из личного архива Анвара Каландарова
Истории стойкости и творчества пронизывают этот проект. Артисты часто проходили цензуру, обозначая свои песни как "народную музыку", что позволяло им исследовать джаз, рок и психоделический фанк, сохраняя при этом культурную аутентичность.
"Но не было таких понятий, была эстрадная музыка. Потому, что люди не думали ни о каких жанрах, они просто творили", - говорит Каландаров.

За пределами музыки

Анвар позиционирует пластинку не просто как сборник песен, а как культурное заявление. По его словам, представляя эту музыку аудитории, незнакомой с Центральной Азией, он стремится преодолеть исторические и культурные разрывы.
"Была принципиальная позиция: не рекламировать, не продвигать эту компиляцию через диаспоры, - отмечает он. - Цель была в том, чтобы представить эту музыку людям, которые иначе никогда бы ее не услышали".
Эта философия нашла отклик. Как рассказал Каландаров, отзывы слушателей по всему миру подтверждают привлекательность антологии, и несмотря на то, что выпущена она меньше полугода назад, найти пластинку в магазинах уже довольно сложно.
Для многих это стало первым знакомством с богатым музыкальным разнообразием Центральной Азии, охватывающим жанры от диско-насыщенных узбекских мелодий до таджикской фольктроники и уйгурского рока.
Успех пластинки вдохновил на создание будущих проектов. Анвар планирует антологии, посвященные корейским музыкантам Центральной Азии и малоизвестным музыкальным сценам Кыргызстана и Туркменистана.
"Материала очень много, - говорит он. - Сложность в том, чтобы решить, с чего начать".

Одним словом

На вопрос, как описать сборник, Каландаров колеблется, прежде чем выбрать фразу "Слушать громко". Это простое напутствие воплощает дух проекта — музыку, которая требует внимания, признательности и, самое главное, празднования. Это окно в забытую эпоху, напоминание о стойкости искусства и свидетельство непреходящей силы культурного обмена.
© Из личного архива Анвара КаландароваТашкент 1980-х
Ташкент 1980-х - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.01.2025
Ташкент 1980-х
© Из личного архива Анвара Каландарова
Для тех, кто готов открыть для себя музыку Шелкового пути, антология предлагает нечто большее, чем просто развлечение на один вечер, или повод потанцевать. Вся эта работа – сборник культурного наследия, оживающего через ритмы и мелодии, приглашение почувствовать дух эпохи и открыть для себя забытые истории.
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