https://uz.sputniknews.ru/20250103/slushat-gromko-kak-ojivaet-sovetskaya-muzyka-tsentralnoy-azii-47420892.html

Слушать громко: как оживает советская музыка Центральной Азии

Слушать громко: как оживает советская музыка Центральной Азии

Sputnik Узбекистан

Дух проекта — музыка, которая требует внимания, признательности и, самое главное, празднования. Это окно в забытую эпоху, напоминание о стойкости искусства и свидетельство непреходящей силы культурного обмена.

2025-01-03T17:32+0500

2025-01-03T17:32+0500

2025-01-03T17:32+0500

музыка

колумнисты

шелковый путь

центральная азия

народные ансамбли

культура

искусство

артист

ссср

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Одним промозглым предновогодним ташкентским вечером меня занесло в небольшое местное заведение, потерянное в махаллях центральных районов столицы, где уже во всю готовились к необычному событию.На одном из столиков стояло музыкальное оборудование и лежала куча пластинок, готовых к проигрыванию. Сегодня тут ожидали презентацию сборника электронной музыки 80-х. Когда я пообщался с людьми вокруг, мне поведали, что кроме самих песен будут еще и истории связанные с каждой из них.А потом – началось. Ведущий, и одновременно соавтор крутящегося сборника "Synthesizing the Silk Roads", с огромным удовольствием рассказывал о своей работе, о музыке, о Центральной Азии тех годов, о личных историях, о значениях песен и включал волшебную и совершенно неожиданную музыку, которая произошла прямо отсюда, из стран Шелкового пути.Что было для меня удивительно – люди вокруг слушали не отрываясь, кто-то танцевал, а кто-то даже подпевал знакомым мотивам. Что такого в этом сборнике, и почему такие работы важны для всего региона – в колонке Sputnik Узбекистан.Синтезируя Шелковый путьВ мире, где музыкальные сцены зачастую подчиняются западным трендам, антология становится глубоким посвящением яркой, экспериментальной музыке Центральной Азии советской эпохи. Созданная местным энтузиастом, в сотрудничестве с номинированным на Грэмми лейблом, эта коллекция раскрывает забытые сокровища и переосмысляет музыкальное наследие региона для современной аудитории.Для Анвара Каландарова, который сам себя называет музыкальным археологом, отсутствие музыки Центральной Азии в глобальных обсуждениях было очевидным. Хотя советский лейбл "Мелодия" когда-то выпускал музыку из этого региона, большая ее часть осталась в тени.Идея сотрудничества возникла случайно. Каландаров объединился с единомышленниками для создания антологии, которая подчеркивает уникальные звуки Узбекистана, Таджикистана, уйгурской и татарской общин. Фокус на периоде с конца 70-х до начала 90-х отражает эпоху трансформации, когда электронная музыка начала сливаться с региональными традициями, создавая звуковой ландшафт, одновременно национальный и революционный.Синтезаторы и танцполыВ своей основе "Synthesizing the Silk Roads" воспевает синтезатор — инструмент, переопределивший музыку 1980-х. Артисты Центральной Азии адаптировали западные электронные тренды к своим культурным нарративам, создавая треки, которые одновременно резонируют по всему миру и глубоко локальны.Танцевальные ритмы и эклектичные (сочетающие разные стили и жанры) композиции антологии были тщательно отобраны, чтобы обеспечить для слушателя новый опыт, погрузить в историю целой эпохи отдельного региона. Треки были извлечены из обширной коллекции винилов, записей с живых телепередач и даже мастер-лент (оригинальные записи, используемые для создания копий), предоставленных самими артистами. Каждая песня прошла скрупулезную оценку.Сложности сохраненияВ процессе компиляции антологии поиск оригинальных артистов оказался непростой задачей. Например, месяцы ушли на то, чтобы найти Насибу Абдуллаеву, чья песня "Aarezoo Gom Kardam" стала хитом в Афганистане и Центральной Азии в 1980-х. Некоторые треки сохранились только благодаря архивам музыкантов, которые продолжали бережно хранить свои работы.Истории стойкости и творчества пронизывают этот проект. Артисты часто проходили цензуру, обозначая свои песни как "народную музыку", что позволяло им исследовать джаз, рок и психоделический фанк, сохраняя при этом культурную аутентичность.За пределами музыкиАнвар позиционирует пластинку не просто как сборник песен, а как культурное заявление. По его словам, представляя эту музыку аудитории, незнакомой с Центральной Азией, он стремится преодолеть исторические и культурные разрывы.Эта философия нашла отклик. Как рассказал Каландаров, отзывы слушателей по всему миру подтверждают привлекательность антологии, и несмотря на то, что выпущена она меньше полугода назад, найти пластинку в магазинах уже довольно сложно.Для многих это стало первым знакомством с богатым музыкальным разнообразием Центральной Азии, охватывающим жанры от диско-насыщенных узбекских мелодий до таджикской фольктроники и уйгурского рока.Успех пластинки вдохновил на создание будущих проектов. Анвар планирует антологии, посвященные корейским музыкантам Центральной Азии и малоизвестным музыкальным сценам Кыргызстана и Туркменистана.Одним словомНа вопрос, как описать сборник, Каландаров колеблется, прежде чем выбрать фразу "Слушать громко". Это простое напутствие воплощает дух проекта — музыку, которая требует внимания, признательности и, самое главное, празднования. Это окно в забытую эпоху, напоминание о стойкости искусства и свидетельство непреходящей силы культурного обмена.Для тех, кто готов открыть для себя музыку Шелкового пути, антология предлагает нечто большее, чем просто развлечение на один вечер, или повод потанцевать. Вся эта работа – сборник культурного наследия, оживающего через ритмы и мелодии, приглашение почувствовать дух эпохи и открыть для себя забытые истории.

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советская музыка центральная азия искусство "synthesizing the silk roads" сборник