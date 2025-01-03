Слушать громко: как оживает советская музыка Центральной Азии
© Из личного архива Анвара КаландароваДиско-клуб Ташкента 80-х
© Из личного архива Анвара Каландарова
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Дух проекта "Synthesizing the Silk Roads" — музыка, которая требует внимания, признательности и, самое главное, празднования. Это окно в забытую эпоху, напоминание о стойкости искусства и свидетельство непреходящей силы культурного обмена.
Одним промозглым предновогодним ташкентским вечером меня занесло в небольшое местное заведение, потерянное в махаллях центральных районов столицы, где уже во всю готовились к необычному событию.
На одном из столиков стояло музыкальное оборудование и лежала куча пластинок, готовых к проигрыванию. Сегодня тут ожидали презентацию сборника электронной музыки 80-х. Когда я пообщался с людьми вокруг, мне поведали, что кроме самих песен будут еще и истории связанные с каждой из них.
А потом – началось. Ведущий, и одновременно соавтор крутящегося сборника "Synthesizing the Silk Roads", с огромным удовольствием рассказывал о своей работе, о музыке, о Центральной Азии тех годов, о личных историях, о значениях песен и включал волшебную и совершенно неожиданную музыку, которая произошла прямо отсюда, из стран Шелкового пути.
© фото из личного архива Анвара КаландароваСоавтор сборника "Synthesizing the Silk Roads" Анвар Каландаров.
Соавтор сборника "Synthesizing the Silk Roads" Анвар Каландаров.
© фото из личного архива Анвара Каландарова
Что было для меня удивительно – люди вокруг слушали не отрываясь, кто-то танцевал, а кто-то даже подпевал знакомым мотивам. Что такого в этом сборнике, и почему такие работы важны для всего региона – в колонке Sputnik Узбекистан.
Синтезируя Шелковый путь
В мире, где музыкальные сцены зачастую подчиняются западным трендам, антология становится глубоким посвящением яркой, экспериментальной музыке Центральной Азии советской эпохи. Созданная местным энтузиастом, в сотрудничестве с номинированным на Грэмми лейблом, эта коллекция раскрывает забытые сокровища и переосмысляет музыкальное наследие региона для современной аудитории.
© Из личного архива Анвара КаландароваМузыканты в Ташкенте 1980-х
Музыканты в Ташкенте 1980-х
© Из личного архива Анвара Каландарова
Для Анвара Каландарова, который сам себя называет музыкальным археологом, отсутствие музыки Центральной Азии в глобальных обсуждениях было очевидным. Хотя советский лейбл "Мелодия" когда-то выпускал музыку из этого региона, большая ее часть осталась в тени.
"То есть, никакой музыки из Центральной Азии нет, не выходило, - говорит Каландаров. - И вот с этой мыслью я очень долгое время ходил".
Идея сотрудничества возникла случайно. Каландаров объединился с единомышленниками для создания антологии, которая подчеркивает уникальные звуки Узбекистана, Таджикистана, уйгурской и татарской общин. Фокус на периоде с конца 70-х до начала 90-х отражает эпоху трансформации, когда электронная музыка начала сливаться с региональными традициями, создавая звуковой ландшафт, одновременно национальный и революционный.
Синтезаторы и танцполы
В своей основе "Synthesizing the Silk Roads" воспевает синтезатор — инструмент, переопределивший музыку 1980-х. Артисты Центральной Азии адаптировали западные электронные тренды к своим культурным нарративам, создавая треки, которые одновременно резонируют по всему миру и глубоко локальны.
"Мы хотели, чтобы под эту музыку люди танцевали, - объясняет Каландаров. - Представьте себе французского диджея, играющего узбекский трек в шумном ночном клубе Парижа — вот такая была идея".
Танцевальные ритмы и эклектичные (сочетающие разные стили и жанры) композиции антологии были тщательно отобраны, чтобы обеспечить для слушателя новый опыт, погрузить в историю целой эпохи отдельного региона. Треки были извлечены из обширной коллекции винилов, записей с живых телепередач и даже мастер-лент (оригинальные записи, используемые для создания копий), предоставленных самими артистами. Каждая песня прошла скрупулезную оценку.
"Идея была выпустить компиляцию, которая не оставит никого равнодушным", - подчеркивает Анвар.
Сложности сохранения
В процессе компиляции антологии поиск оригинальных артистов оказался непростой задачей. Например, месяцы ушли на то, чтобы найти Насибу Абдуллаеву, чья песня "Aarezoo Gom Kardam" стала хитом в Афганистане и Центральной Азии в 1980-х. Некоторые треки сохранились только благодаря архивам музыкантов, которые продолжали бережно хранить свои работы.
© Из личного архива Анвара КаландароваМолодая уйгурская группа из СССР
Молодая уйгурская группа из СССР
© Из личного архива Анвара Каландарова
Истории стойкости и творчества пронизывают этот проект. Артисты часто проходили цензуру, обозначая свои песни как "народную музыку", что позволяло им исследовать джаз, рок и психоделический фанк, сохраняя при этом культурную аутентичность.
"Но не было таких понятий, была эстрадная музыка. Потому, что люди не думали ни о каких жанрах, они просто творили", - говорит Каландаров.
За пределами музыки
Анвар позиционирует пластинку не просто как сборник песен, а как культурное заявление. По его словам, представляя эту музыку аудитории, незнакомой с Центральной Азией, он стремится преодолеть исторические и культурные разрывы.
"Была принципиальная позиция: не рекламировать, не продвигать эту компиляцию через диаспоры, - отмечает он. - Цель была в том, чтобы представить эту музыку людям, которые иначе никогда бы ее не услышали".
Эта философия нашла отклик. Как рассказал Каландаров, отзывы слушателей по всему миру подтверждают привлекательность антологии, и несмотря на то, что выпущена она меньше полугода назад, найти пластинку в магазинах уже довольно сложно.
Для многих это стало первым знакомством с богатым музыкальным разнообразием Центральной Азии, охватывающим жанры от диско-насыщенных узбекских мелодий до таджикской фольктроники и уйгурского рока.
Успех пластинки вдохновил на создание будущих проектов. Анвар планирует антологии, посвященные корейским музыкантам Центральной Азии и малоизвестным музыкальным сценам Кыргызстана и Туркменистана.
"Материала очень много, - говорит он. - Сложность в том, чтобы решить, с чего начать".
Одним словом
На вопрос, как описать сборник, Каландаров колеблется, прежде чем выбрать фразу "Слушать громко". Это простое напутствие воплощает дух проекта — музыку, которая требует внимания, признательности и, самое главное, празднования. Это окно в забытую эпоху, напоминание о стойкости искусства и свидетельство непреходящей силы культурного обмена.
© Из личного архива Анвара КаландароваТашкент 1980-х
Ташкент 1980-х
© Из личного архива Анвара Каландарова
Для тех, кто готов открыть для себя музыку Шелкового пути, антология предлагает нечто большее, чем просто развлечение на один вечер, или повод потанцевать. Вся эта работа – сборник культурного наследия, оживающего через ритмы и мелодии, приглашение почувствовать дух эпохи и открыть для себя забытые истории.