https://uz.sputniknews.ru/20250103/uzbekistan-ukreplyaet-sotrudnichestvo-s-provintsiey-guandun-47422622.html
Экономическая дипломатия: Узбекистан укрепляет сотрудничество с провинцией Гуандун
Экономическая дипломатия: Узбекистан укрепляет сотрудничество с провинцией Гуандун
Sputnik Узбекистан
Достигнута договоренность о проведении совместного бизнес-форума, выставок и ярмарок в 2025 году.
2025-01-03T11:30+0500
2025-01-03T11:30+0500
2025-01-03T11:38+0500
китай
узбекистан
экономика
сотрудничество
инвестиции
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ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. Сотрудники Генерального консульства Узбекистана провели встречу с президентом Комитета содействия международной торговле провинции Гуандун Чен Сияофенем, сообщает ИА "Дунё".Основная цель встречи направлена на укрепление и развитие торгово-экономических и инвестиционных отношений с южными регионами Китая.В ходе встречи Чен Сияофен с удовлетворением отметил развитие экономических отношений между Китаем и Узбекистаном, и высоко оценил созданную в республике благоприятную инвестиционную среду.Китайская сторона подчеркнула свою готовность реализовать конкретные проекты для дальнейшего расширения сотрудничества в области торговли, экономики, инвестиций и туризма между двумя странами.Для ускорения процессов экономической дипломатии с провинцией Гуандун была достигнута договоренность о проведении в 2025 году совместных бизнес-форумов, выставок и ярмарок, организации презентации перспективных инвестиционных проектов, а также разработке вопросы по проведению бизнес-миссий для групп компаний региона в Узбекистан.
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гуандун узбекистан сотрудничество выставки генконсульство
гуандун узбекистан сотрудничество выставки генконсульство
Экономическая дипломатия: Узбекистан укрепляет сотрудничество с провинцией Гуандун
11:30 03.01.2025 (обновлено: 11:38 03.01.2025)
Достигнута договоренность о проведении совместного бизнес-форума, выставок и ярмарок в 2025 году.
ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. Сотрудники Генерального консульства Узбекистана провели встречу с президентом Комитета содействия международной торговле провинции Гуандун Чен Сияофенем, сообщает ИА "Дунё".
Основная цель встречи направлена на укрепление и развитие торгово-экономических и инвестиционных отношений с южными регионами Китая.
В ходе встречи Чен Сияофен с удовлетворением отметил развитие экономических отношений между Китаем и Узбекистаном, и высоко оценил созданную в республике благоприятную инвестиционную среду.
Китайская сторона подчеркнула свою готовность реализовать конкретные проекты для дальнейшего расширения сотрудничества в области торговли, экономики, инвестиций и туризма между двумя странами.
Для ускорения процессов экономической дипломатии с провинцией Гуандун была достигнута договоренность о проведении в 2025 году совместных бизнес-форумов, выставок и ярмарок, организации презентации перспективных инвестиционных проектов, а также разработке вопросы по проведению бизнес-миссий для групп компаний региона в Узбекистан.