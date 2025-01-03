https://uz.sputniknews.ru/20250103/uzbekistan-ukreplyaet-sotrudnichestvo-s-provintsiey-guandun-47422622.html

Экономическая дипломатия: Узбекистан укрепляет сотрудничество с провинцией Гуандун

Экономическая дипломатия: Узбекистан укрепляет сотрудничество с провинцией Гуандун

Sputnik Узбекистан

Достигнута договоренность о проведении совместного бизнес-форума, выставок и ярмарок в 2025 году.

2025-01-03T11:30+0500

2025-01-03T11:30+0500

2025-01-03T11:38+0500

китай

узбекистан

экономика

сотрудничество

инвестиции

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ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. Сотрудники Генерального консульства Узбекистана провели встречу с президентом Комитета содействия международной торговле провинции Гуандун Чен Сияофенем, сообщает ИА "Дунё".Основная цель встречи направлена на укрепление и развитие торгово-экономических и инвестиционных отношений с южными регионами Китая.В ходе встречи Чен Сияофен с удовлетворением отметил развитие экономических отношений между Китаем и Узбекистаном, и высоко оценил созданную в республике благоприятную инвестиционную среду.Китайская сторона подчеркнула свою готовность реализовать конкретные проекты для дальнейшего расширения сотрудничества в области торговли, экономики, инвестиций и туризма между двумя странами.Для ускорения процессов экономической дипломатии с провинцией Гуандун была достигнута договоренность о проведении в 2025 году совместных бизнес-форумов, выставок и ярмарок, организации презентации перспективных инвестиционных проектов, а также разработке вопросы по проведению бизнес-миссий для групп компаний региона в Узбекистан.

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