https://uz.sputniknews.ru/20250103/zapad-ne-isklyuchaet-skoryy-obval-oborony-vsu-slujba-vneshney-razvedki-47428758.html

На Западе допускают скорый обвал обороны ВСУ – Служба внешней разведки

На Западе допускают скорый обвал обороны ВСУ – Служба внешней разведки

Sputnik Узбекистан

По информации, полученной службой внешней разведки, западные политические элиты с тревогой отмечают снижение способности украинской армии противостоять натиску ВС России.

2025-01-03T18:30+0500

2025-01-03T18:30+0500

2025-01-03T18:30+0500

разведка

россия

украина

запад

спецслужбы

всу

джо байден

владимир зеленский

вашингтон

сво

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ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. Запад не исключает скорого обвала обороны ВСУ, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки.В разведке отметили, что уходящая администрация Джо Байдена стремится не допустить такого сценария и делает упор на поставки все более совершенного вооружения, включая ракетные системы повышенной дальности. Но в Белом доме признают, что одной лишь материально-технической помощи недостаточно для стабилизации фронта.При этом, соседние с Украиной страны негласно уже готовятся к приему новых волн украинских беженцев, которые будут готовы на все, лишь бы "вырваться из лап украинского правящего режима, продавшего их жизни за бесценок заокеанским господам".На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.Тем не менее, по сведениям украинских СМИ, Генштаб ВСУ недоволен темпами мобилизации, а командование жалуется на катастрофическую нехватку личного состава. На этом фоне на Западе все чаще звучат призывы понизить мобилизационный возраст. Так, госсекретарь Энтони Блинкен заявлял, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости призывать в ряды ВСУ мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Пока киевский режим не принял официального решения по этому поводу.

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