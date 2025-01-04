Российские войска взяли под контроль село Надия в ЛНР – Минобороны РФ
15:22 04.01.2025 (обновлено: 15:57 04.01.2025)
© Sputnik / Константин МихальчевскийВоеннослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции.
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Министерство обороны РФ опубликовало ежедневную сводку, в которой представлена информация о продвижении российских войск по линии фронта и потерях ВСУ за последние сутки.
ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. Российские военные освободили село Надия в ЛНР, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Надия Луганской Народной Республики", — говорится в сводке.
Кроме того, бойцы "Запада" нанесли поражение подразделениям пяти украинских бригад в районах Двуречной, Глушковки, Ивановки, Загрызово и Зеленого Гая в Харьковской области, Торского в ДНР и в районе Серебрянского лесничества, а также отбили одну контратаку.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили около 590 солдат убитыми и ранеными, БМП, три пикапа, орудие Д-20, три гаубицы Д-30, боевая машина чешской РСЗО Striga, американская техника — два бронетранспортера М113, два бронеавтомобиля HMMWV, орудие М101 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
Уничтожен также склад боеприпасов.
Кроме того, в военном ведомстве сообщили, что подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 12 контратак ВСУ, противник потерял свыше 440 военнослужащих и танк.
Силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, егерской, аэромобильной бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, бригады нацгвардии и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Дружба, Розовка, Миролюбовка, Славянка, Срибное, Удачное, Новосергеевка, Катериновка и Красноармейск ДНР.
"Отразили 12 контратак формирований ВСУ. Противник потерял более 440 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, три бронетранспортера, в том числе М113 и М1117 производства США, боевую бронированную машину "Козак", восемь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции, 152-мм орудие Д-20 и пять 122-мм гаубиц Д-30", - говорится в сообщении ведомства.
По данным министертсва, подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили две атаки, ВСУ потеряли более 250 военнослужащих.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям мотопехотной, восьми механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной и пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Предтечино, Северск, Андреевка, Петровского, Константиновка, Николаевка, Часов Яр, Новомарково и Курахово ДНР. Отразили две контратаки штурмовых групп противника", - говорится в сводке министерства.
Потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, боевая бронированная машина "Козак", 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и склад боеприпасов.
В сводке Минобороны говорится, что за сутки ВСУ потеряли до 50 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении.
"Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады специального назначения и бригады теробороны в районах населенных пунктов Турово, Перовское и Синельниково Харьковской области. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, танк, шесть автомобилей, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении военного ведомства.
Украинские формирования за сутки потеряли до 170 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку Pаladin, уничтожена станция РЭБ в зоне действия группировки "Восток".
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Нескучное, Новополь и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака противника. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, пять автомобилей и 155-мм самоходная артиллерийская установка Pаladin производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 70 военнослужащих.
"Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике двух пехотных бригад, бригады береговой обороны ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Пятихатки, Новоандреевка Запорожской области, Зеленовка и Янтарное Херсонской области", - говорится в сводке министерства.
ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, три автомобиля, 152 мм орудие Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы.