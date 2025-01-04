https://uz.sputniknews.ru/20250104/rossiyskie-voyska-vzyali-pod-kontrol-nadiya-lnr-47434817.html

Российские войска взяли под контроль село Надия в ЛНР – Минобороны РФ

Российские войска взяли под контроль село Надия в ЛНР – Минобороны РФ

Sputnik Узбекистан

Министерство обороны РФ опубликовало ежедневную сводку, в которой представлена информация о продвижении российских войск по линии фронта и потерях ВСУ за последние сутки.

2025-01-04T15:22+0500

2025-01-04T15:22+0500

2025-01-04T15:57+0500

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ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. Российские военные освободили село Надия в ЛНР, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, бойцы "Запада" нанесли поражение подразделениям пяти украинских бригад в районах Двуречной, Глушковки, Ивановки, Загрызово и Зеленого Гая в Харьковской области, Торского в ДНР и в районе Серебрянского лесничества, а также отбили одну контратаку.Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили около 590 солдат убитыми и ранеными, БМП, три пикапа, орудие Д-20, три гаубицы Д-30, боевая машина чешской РСЗО Striga, американская техника — два бронетранспортера М113, два бронеавтомобиля HMMWV, орудие М101 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.Уничтожен также склад боеприпасов.Кроме того, в военном ведомстве сообщили, что подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 12 контратак ВСУ, противник потерял свыше 440 военнослужащих и танк.Силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, егерской, аэромобильной бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, бригады нацгвардии и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Дружба, Розовка, Миролюбовка, Славянка, Срибное, Удачное, Новосергеевка, Катериновка и Красноармейск ДНР.По данным министертсва, подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили две атаки, ВСУ потеряли более 250 военнослужащих.Потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, боевая бронированная машина "Козак", 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и склад боеприпасов.В сводке Минобороны говорится, что за сутки ВСУ потеряли до 50 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении.Украинские формирования за сутки потеряли до 170 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку Pаladin, уничтожена станция РЭБ в зоне действия группировки "Восток".По данным ведомства, подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 70 военнослужащих.ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, три автомобиля, 152 мм орудие Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы.

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