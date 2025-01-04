https://uz.sputniknews.ru/20250104/teplye-poly-i-obogaschennyy-ratsion-kak-zimuyut-jivotnye-v-tashkentskom-zooparke-47423595.html

Теплые полы и обогащенный рацион: как зимуют животные в ташкентском зоопарке

Теплые полы и обогащенный рацион: как зимуют животные в ташкентском зоопарке

Sputnik Узбекистан

К зиме в зоопарке утепляют все зимние вольеры. Однако особое внимание уделяется теплолюбивым животным, среди которых жирафы, слоны, зебры и особенно чувствительные к холодам приматы.

2025-01-04T13:22+0500

2025-01-04T13:22+0500

2025-01-04T13:22+0500

ташкентский зоопарк

видео

зима

животные

видеоролик

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Подготовка к зиме в ташкентском зоопарке начинается летом. В частности, заранее заготавливается корм для некоторых животных, например, жирафов, а также проверяется отопительная система и утепляются все зимние вольеры.Кроме этого, есть утвержденный рацион кормления, и летний отличается от зимнего, добавляет специалист. Когда холодает, животные начинают больше есть, при этом их корм более обогащен витаминами.А как же в условиях несуровой зимы живут косолапые и как проходит их спячка? В ташкентском зоопарке обитают гималайские, тяньшанские бурые или белокоготные медведи.Особенно чувствительны к холодам приматы — они все теплолюбивые, кроме японской макаки, которая выдерживает минусовые температуры. И если резко похолодает, то животные, и особенно обезьяны, могут простудиться.Один из любимцев посетителей зоопарка — орангутанг Цезарь. Его в вольере дополнительно утеплили пледами и одеялами, он же постелил их у стекла и забавно наблюдал за посетителями.Еще одни любители тепла — жирафы. В зоопарке их три — самец и две самочки. По словам главного ветврача, они практически всю зиму находятся в зимнем вольере, он утепленный, температура в нем поддерживается до +25 градусов.Подробнее о том, как зимуют животные в ташкентском зоопарке, смотрите в видео Sputnik Узбекистан.

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2025

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Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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зима зоопарк животные ташкент видео