https://uz.sputniknews.ru/20250104/teplye-poly-i-obogaschennyy-ratsion-kak-zimuyut-jivotnye-v-tashkentskom-zooparke-47423595.html
Теплые полы и обогащенный рацион: как зимуют животные в ташкентском зоопарке
Теплые полы и обогащенный рацион: как зимуют животные в ташкентском зоопарке
Sputnik Узбекистан
К зиме в зоопарке утепляют все зимние вольеры. Однако особое внимание уделяется теплолюбивым животным, среди которых жирафы, слоны, зебры и особенно чувствительные к холодам приматы.
2025-01-04T13:22+0500
2025-01-04T13:22+0500
2025-01-04T13:22+0500
ташкентский зоопарк
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зима
животные
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Подготовка к зиме в ташкентском зоопарке начинается летом. В частности, заранее заготавливается корм для некоторых животных, например, жирафов, а также проверяется отопительная система и утепляются все зимние вольеры.Кроме этого, есть утвержденный рацион кормления, и летний отличается от зимнего, добавляет специалист. Когда холодает, животные начинают больше есть, при этом их корм более обогащен витаминами.А как же в условиях несуровой зимы живут косолапые и как проходит их спячка? В ташкентском зоопарке обитают гималайские, тяньшанские бурые или белокоготные медведи.Особенно чувствительны к холодам приматы — они все теплолюбивые, кроме японской макаки, которая выдерживает минусовые температуры. И если резко похолодает, то животные, и особенно обезьяны, могут простудиться.Один из любимцев посетителей зоопарка — орангутанг Цезарь. Его в вольере дополнительно утеплили пледами и одеялами, он же постелил их у стекла и забавно наблюдал за посетителями.Еще одни любители тепла — жирафы. В зоопарке их три — самец и две самочки. По словам главного ветврача, они практически всю зиму находятся в зимнем вольере, он утепленный, температура в нем поддерживается до +25 градусов.Подробнее о том, как зимуют животные в ташкентском зоопарке, смотрите в видео Sputnik Узбекистан.
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Анна Желиховская
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MIA „Rossiya Segodnya“
Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
зима зоопарк животные ташкент видео
зима зоопарк животные ташкент видео
Теплые полы и обогащенный рацион: как зимуют животные в ташкентском зоопарке
Анна Желиховская
Корреспондент
Эксклюзив
К зиме в зоопарке утепляют все зимние вольеры. Однако особое внимание уделяется теплолюбивым животным, среди которых жирафы, слоны, зебры и особенно чувствительные к холодам приматы.
Подготовка к зиме в ташкентском зоопарке начинается летом. В частности, заранее заготавливается корм для некоторых животных, например, жирафов, а также проверяется отопительная система и утепляются все зимние вольеры.
"Каждый год летом в нашем зоопарке составляется план по подготовке к осенне-зимнему периоду, — рассказывает главный ветеринарный врач Махмуд Кузибаев. — Для теплолюбивых животных мы проводим ревизию и ремонт отопительной системы, где-то дорабатываются теплые полы, если необходимо, специальное освещение".
Кроме этого, есть утвержденный рацион кормления, и летний отличается от зимнего, добавляет специалист. Когда холодает, животные начинают больше есть, при этом их корм более обогащен витаминами.
А как же в условиях несуровой зимы живут косолапые и как проходит их спячка? В ташкентском зоопарке обитают гималайские, тяньшанские бурые или белокоготные медведи.
"Мы находимся у вольера бурого медведя Зузу, — рассказывает Махмуд Кузибаев. — Его невеста Маша уже практически в спячке и уже не выходит. Он тоже уже вялый, но при виде нас оживился. Но так как еще не совсем холодно, он пока бродит. И, в отличие от природников, у них спячка в зоопарке длится недолго — максимум месяц. Иногда некоторые спят неделю или десять дней и просыпаются. А некоторые повторно ложатся спать".
Особенно чувствительны к холодам приматы — они все теплолюбивые, кроме японской макаки, которая выдерживает минусовые температуры. И если резко похолодает, то животные, и особенно обезьяны, могут простудиться.
"Так было в позапрошлом году — на улице -21…-24, температура падала, мы ставили обогреватели, те, кто был слабее — простудились, пришлось их лечить", — вспоминает Махмуд Кузибаев.
Один из любимцев посетителей зоопарка — орангутанг Цезарь. Его в вольере дополнительно утеплили пледами и одеялами, он же постелил их у стекла и забавно наблюдал за посетителями.
Еще одни любители тепла — жирафы. В зоопарке их три — самец и две самочки. По словам главного ветврача, они практически всю зиму находятся в зимнем вольере, он утепленный, температура в нем поддерживается до +25 градусов.
"Жирафов кормим веточным засушенным кормом, который готовили в течении лета, — объясняет Махмуд Кузибаев. — Также закупаем корм — ветки березы, дуба, осины. В зимний период мы их выпускаем на улицу, когда температура выше 15 градусов и поверхность вольера и земли не скользкая".
Подробнее о том, как зимуют животные в ташкентском зоопарке, смотрите в видео Sputnik Узбекистан
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