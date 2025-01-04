https://uz.sputniknews.ru/20250104/traditsii-i-sovremennost-v-tashkente-proxodit-vystavka-uktama-saidova--47093889.html

Традиции и современность: в Ташкенте проходит выставка Уктама Саидова

Традиции и современность: в Ташкенте проходит выставка Уктама Саидова

Sputnik Узбекистан

В Музее искусства миниатюры Востока имени Камолиддина Бехзада открылась персональная выставка художника Уктама Саидова. Экспозиция "Мысли и образы" представила зрителям живописные работы, в которых сочетаются национальные традиции, философия и современные подходы.

2025-01-04T19:30+0500

2025-01-04T19:30+0500

2025-01-04T19:30+0500

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Уктам Саидов, художник с уникальным стилем, родился в 1980 году в городе Ургенче, Хорезмской области. Его путь к искусству начался с наблюдательности и любви к природе, которые привели его в гимназию искусств №24. После успешного завершения учебы он поступил на факультет станковой живописи в Национальный институт художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзада, где постигал секреты мастерства под руководством выдающихся преподавателей. Сегодня Саидов не только создает произведения искусства, но и делится своим опытом со студентами, работая преподавателем кафедры скульптуры в том же институте.Выставка "Мысли и образы" стала третьей персональной выставкой художника. В представленных полотнах он интерпретирует традиции, обычаи и эстетику узбекского народа через современные художественные образы и символику. Каждая работа — это своеобразный мост между прошлым и настоящим, между традицией и новаторством.Одной из центральных работ экспозиции стала картина "Не считай" (2024 г.), посвященная хорезмийскому обряду "Келин салом". Женщины, готовящие пельмени с добрыми пожеланиями для новобрачных, переданы в живописи Саидова как символ объединения двух семей.Особый интерес вызвал цикл картин "Пословицы" (2023 г.), где художник использует изображения традиционных керамических изразцов — кашинов. Через декоративные элементы он передает образы и мудрость, скрытые в узбекских пословицах и поговорках, создавая удивительную связь между фольклором и изобразительным искусством.Духовные поиски человека — еще одна важная тема творчества Уктама Саидова. В серии "Молитва" (2024 г.) человек представлен в образе догоряющей спички, символизируя быстротечность жизни и устремления к вечному. В картине "Влюбленные" (2023 г.) молитва передана через разнообразие тюбетеек, а работа "Благословенный день" (2010 г.) повествует о пятничной молитве через символику обуви мужчин, собравшихся в мечети.Картины Уктама Саидова наполнены глубокими размышлениями и вызывают отклик у зрителей. Используя яркие образы и символику, художник создает произведения, которые не только восхищают, но и заставляют задуматься. Выставка "Мысли и образы" — это не просто демонстрация мастерства, но и диалог между художником и публикой, в котором каждый находит что-то свое.Выставка будет открыта для посетителей до конца января 2025 года.Мысли и образы Уктама СаидоваПерсональная выставка художника, вдохновленная традициями и философиейУктам Саидов, член Творческого союза художников Узбекистана, родился в 1980 году в Хорезме. Его путь в искусство начался с гимназии искусств №24, а затем продолжился в Национальном институте художеств и дизайна имени Камолиддина Бекзода. Сегодня он не только создаёт уникальные произведения, но и обучает студентов кафедры скульптуры.Искусство, соединяющее прошлое и настоящееВыставка "Мысли и образы" — третья персональная экспозиция автора, отражающая богатство узбекской культуры через символы и образы. Например, картина "Не считай" (2024) передаёт суть обряда "Келин салом", где женщины лепят пельмени с добрыми пожеланиями для молодожёнов.Цикл "Пословицы" (2023) восхищает использованием декоративных изразцов, вдохновлённых узбекскими поговорками, а серия "Молитва" (2024) затрагивает духовные поиски человека. Образы догорающей спички или бесконечного ряда обуви в мечети — яркие метафоры внутреннего мира художника.Эстетика и философияРаботы Уктама Саидова — это не только эстетическое наслаждение, но и приглашение к размышлению. Каждое полотно несёт в себе глубокий смысл, передавая зрителю мысли и чувства автора, создавая уникальный диалог между художником и публикой.Выставка "Мысли и образы" ждёт ценителей искусства, готовых открыть для себя тонкости узбекской культуры и её современную интерпретацию.

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