https://uz.sputniknews.ru/20250104/zaschita-koja-zima-sovet-vrach-kosmetolog-47292778.html
Как защитить кожу зимой: советы врача-косметолога
Как защитить кожу зимой: советы врача-косметолога
Sputnik Узбекистан
Распознать, что кожа страдает от воздействия внешней среды можно визуально и по ощущениям.
2025-01-04T21:05+0500
2025-01-04T21:05+0500
2025-01-04T21:05+0500
кожа
красота
косметика
зима
мнение эксперта
интервью
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Зимой наша кожа особенно уязвима — ее состояние ухудшается из-за сухого воздуха, низких температур и загрязнений. Sputnik Узбекистан задал самые интересные вопросы врачу косметологу-онкологу из Ташкента Сибель Ризаевой, чтобы узнать, как правильно ухаживать за кожей в этот период.Какие главные проблемы для кожи возникают в холодное время года и при повышенном уровне загрязнения воздуха?— Первое — это сухость. Из-за этого кожа становится раздраженной. Кроме того, уровень загрязнения воздуха также может приводить к недостатку обмена веществ в коже: она начинает накапливать токсины, потому что не успевает от них избавляться. Отсюда — та же сухость, раздраженность и ускоренное старение. Ухудшаются тургор (упругость, эластичность) и тонус кожи.Как распознать, что кожа страдает от воздействия внешней среды?— Распознать это можно визуально и по ощущениям. Кожа становится более уязвимой, появляются неравномерные пятна, покраснения, локальная или общая сухость, зуд, пощипывание.Какие базовые рекомендации вы даете для ежедневного ухода за кожей зимой?— Базовое правило: сухую кожу — увлажнить, раздраженную — успокоить. Мне очень нравятся кремы-эмоленты. Эти средства подходят всем, но для кожи, склонной к акне, уход должен подбираться индивидуально врачом.Какие ингредиенты в уходовой косметике наиболее эффективны для защиты кожи зимой?— Как уже было сказано выше, это эмоленты. Их состав содержит жировые компоненты, которые заживляют, восстанавливают и смягчают кожу, а также удерживают влагу в необходимом объеме.Нужно ли менять привычные косметические средства с наступлением холодов?— Только если возникает проблема. По мере ее появления нужно подбирать новые уходовые средства.Что помогает беречь кожу и сохранять ее здоровый вид?— Прежде всего — здоровый образ жизни: спорт, сбалансированное питание, полноценный сон и соблюдение режима дня. Иногда можно прибегнуть к услугам косметолога.Какие процедуры можно делать дома для очищения кожи от загрязнений?— Достаточно одной вечерней процедуры умывания. Если кожа сильно загрязнена, ритуал можно разделить на два этапа: очищение с помощью бальзама или гидрофильного масла, далее умывание гелем или пенкой.Также 1–3 раза в неделю используйте энзимную пудру. Утром достаточно легкого очищения гелем или пенкой. Важно не переусердствовать, чтобы не нарушить кожный барьер.Есть ли салонные процедуры, которые помогают восстановить кожу после воздействия загрязненного воздуха? — Да, конечно. В своей практике я часто использую инъекционные процедуры, такие как мезококтейли. Это препараты, которые улучшают состояние кожи и устраняют возрастные изменения. Результаты заметны уже после первой процедуры.
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уход косметика зима кожа лицо косметолог совет
уход косметика зима кожа лицо косметолог совет
Как защитить кожу зимой: советы врача-косметолога
Эксклюзив
Распознать, что кожа страдает от воздействия внешней среды можно визуально и по ощущениям.
Зимой наша кожа особенно уязвима — ее состояние ухудшается из-за сухого воздуха, низких температур и загрязнений. Sputnik Узбекистан задал самые интересные вопросы врачу косметологу-онкологу из Ташкента Сибель Ризаевой, чтобы узнать, как правильно ухаживать за кожей в этот период.
Какие главные проблемы для кожи возникают в холодное время года и при повышенном уровне загрязнения воздуха?
— Первое — это сухость. Из-за этого кожа становится раздраженной. Кроме того, уровень загрязнения воздуха также может приводить к недостатку обмена веществ в коже: она начинает накапливать токсины, потому что не успевает от них избавляться. Отсюда — та же сухость, раздраженность и ускоренное старение. Ухудшаются тургор (упругость, эластичность) и тонус кожи.
Как распознать, что кожа страдает от воздействия внешней среды?
— Распознать это можно визуально и по ощущениям. Кожа становится более уязвимой, появляются неравномерные пятна, покраснения, локальная или общая сухость, зуд, пощипывание.
Какие базовые рекомендации вы даете для ежедневного ухода за кожей зимой?
— Базовое правило: сухую кожу — увлажнить, раздраженную — успокоить. Мне очень нравятся кремы-эмоленты. Эти средства подходят всем, но для кожи, склонной к акне, уход должен подбираться индивидуально врачом.
Какие ингредиенты в уходовой косметике наиболее эффективны для защиты кожи зимой?
— Как уже было сказано выше, это эмоленты. Их состав содержит жировые компоненты, которые заживляют, восстанавливают и смягчают кожу, а также удерживают влагу в необходимом объеме.
Нужно ли менять привычные косметические средства с наступлением холодов?
— Только если возникает проблема. По мере ее появления нужно подбирать новые уходовые средства.
Что помогает беречь кожу и сохранять ее здоровый вид?
— Прежде всего — здоровый образ жизни: спорт, сбалансированное питание, полноценный сон и соблюдение режима дня. Иногда можно прибегнуть к услугам косметолога.
Какие процедуры можно делать дома для очищения кожи от загрязнений?
— Достаточно одной вечерней процедуры умывания. Если кожа сильно загрязнена, ритуал можно разделить на два этапа: очищение с помощью бальзама или гидрофильного масла, далее умывание гелем или пенкой.
Также 1–3 раза в неделю используйте энзимную пудру. Утром достаточно легкого очищения гелем или пенкой. Важно не переусердствовать, чтобы не нарушить кожный барьер.
Есть ли салонные процедуры, которые помогают восстановить кожу после воздействия загрязненного воздуха?
— Да, конечно. В своей практике я часто использую инъекционные процедуры, такие как мезококтейли. Это препараты, которые улучшают состояние кожи и устраняют возрастные изменения. Результаты заметны уже после первой процедуры.