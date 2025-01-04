https://uz.sputniknews.ru/20250104/zaschita-koja-zima-sovet-vrach-kosmetolog-47292778.html

Как защитить кожу зимой: советы врача-косметолога

Как защитить кожу зимой: советы врача-косметолога

Sputnik Узбекистан

Распознать, что кожа страдает от воздействия внешней среды можно визуально и по ощущениям.

2025-01-04T21:05+0500

2025-01-04T21:05+0500

2025-01-04T21:05+0500

кожа

красота

косметика

зима

мнение эксперта

интервью

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Зимой наша кожа особенно уязвима — ее состояние ухудшается из-за сухого воздуха, низких температур и загрязнений. Sputnik Узбекистан задал самые интересные вопросы врачу косметологу-онкологу из Ташкента Сибель Ризаевой, чтобы узнать, как правильно ухаживать за кожей в этот период.Какие главные проблемы для кожи возникают в холодное время года и при повышенном уровне загрязнения воздуха?— Первое — это сухость. Из-за этого кожа становится раздраженной. Кроме того, уровень загрязнения воздуха также может приводить к недостатку обмена веществ в коже: она начинает накапливать токсины, потому что не успевает от них избавляться. Отсюда — та же сухость, раздраженность и ускоренное старение. Ухудшаются тургор (упругость, эластичность) и тонус кожи.Как распознать, что кожа страдает от воздействия внешней среды?— Распознать это можно визуально и по ощущениям. Кожа становится более уязвимой, появляются неравномерные пятна, покраснения, локальная или общая сухость, зуд, пощипывание.Какие базовые рекомендации вы даете для ежедневного ухода за кожей зимой?— Базовое правило: сухую кожу — увлажнить, раздраженную — успокоить. Мне очень нравятся кремы-эмоленты. Эти средства подходят всем, но для кожи, склонной к акне, уход должен подбираться индивидуально врачом.Какие ингредиенты в уходовой косметике наиболее эффективны для защиты кожи зимой?— Как уже было сказано выше, это эмоленты. Их состав содержит жировые компоненты, которые заживляют, восстанавливают и смягчают кожу, а также удерживают влагу в необходимом объеме.Нужно ли менять привычные косметические средства с наступлением холодов?— Только если возникает проблема. По мере ее появления нужно подбирать новые уходовые средства.Что помогает беречь кожу и сохранять ее здоровый вид?— Прежде всего — здоровый образ жизни: спорт, сбалансированное питание, полноценный сон и соблюдение режима дня. Иногда можно прибегнуть к услугам косметолога.Какие процедуры можно делать дома для очищения кожи от загрязнений?— Достаточно одной вечерней процедуры умывания. Если кожа сильно загрязнена, ритуал можно разделить на два этапа: очищение с помощью бальзама или гидрофильного масла, далее умывание гелем или пенкой.Также 1–3 раза в неделю используйте энзимную пудру. Утром достаточно легкого очищения гелем или пенкой. Важно не переусердствовать, чтобы не нарушить кожный барьер.Есть ли салонные процедуры, которые помогают восстановить кожу после воздействия загрязненного воздуха? — Да, конечно. В своей практике я часто использую инъекционные процедуры, такие как мезококтейли. Это препараты, которые улучшают состояние кожи и устраняют возрастные изменения. Результаты заметны уже после первой процедуры.

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