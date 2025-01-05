Галерея изобразительного искусства Узбекистана: диалог стихий и эмоций
Галерея изобразительного искусства Узбекистана: диалог стихий и эмоций
Sputnik Узбекистан
Галерея изобразительного искусства РУз — это сокровищница художественного наследия, где классика встречается с современностью. Более 2 000 экспонатов представляют разнообразие творческих школ и направлений, открывая уникальный мир узбекского искусства
Постоянно действующая экспозиция Галереи изобразительного искусства Узбекистана (НБУ) включает произведения абстрактного искусства, которые демонстрируют смелость идей и мастерство узбекских художников. Работы Ларисы Дабижи, Шарифы Шарафходжаевой, Нуриддина Расулова, Анны Санд, Инны Сандлер, Диёра Разыкова и Флориды Гамбаровой раскрывают богатство стихий и оттенков, приглашая зрителя в мир визуального поиска и интерпретаций.Каждое произведение из коллекции галереи открывает новое измерение абстрактного искусства. Здесь нет готовых ответов, только вопросы, которые задает себе каждый зритель.Приглашаем вас прикоснуться к величию современного узбекского искусства — диалогу света, цвета и смыслов, создающего мощное визуальное впечатление.
Галерея изобразительного искусства РУз — это сокровищница художественного наследия, где классика встречается с современностью. Более 2 000 экспонатов представляют разнообразие творческих школ и направлений, открывая уникальный мир узбекского искусства.
Постоянно действующая экспозиция Галереи изобразительного искусства Узбекистана (НБУ) включает произведения абстрактного искусства, которые демонстрируют смелость идей и мастерство узбекских художников. Работы Ларисы Дабижи, Шарифы Шарафходжаевой, Нуриддина Расулова, Анны Санд, Инны Сандлер, Диёра Разыкова и Флориды Гамбаровой раскрывают богатство стихий и оттенков, приглашая зрителя в мир визуального поиска и интерпретаций.
"Абстрактное искусство — это не только визуальное наслаждение, но и пространство для личных размышлений, где каждая работа становится приглашением к диалогу с самим собой", — говорит искусствовед Саодат Рузиева.
Каждое произведение из коллекции галереи открывает новое измерение абстрактного искусства. Здесь нет готовых ответов, только вопросы, которые задает себе каждый зритель.
Приглашаем вас прикоснуться к величию современного узбекского искусства — диалогу света, цвета и смыслов, создающего мощное визуальное впечатление.
Лариса Дабижа "Красная пустыня". 2015 г. Холст, масло.
Работа поражает насыщенной палитрой и динамикой форм. Контрастные зоны — алый верх, символизирующий огонь, и плавные синие линии, напоминающие воду, — создают глубокую многозначность. Зритель может увидеть в этом взаимодействии как гармонию стихий, так и их вечный конфликт
Лариса Дабижа "Красная пустыня". 2015 г. Холст, масло.
Работа поражает насыщенной палитрой и динамикой форм. Контрастные зоны — алый верх, символизирующий огонь, и плавные синие линии, напоминающие воду, — создают глубокую многозначность. Зритель может увидеть в этом взаимодействии как гармонию стихий, так и их вечный конфликт
Картина переносит в атмосферу мечтательности и размышлений. Мягкие розовые и серо-лиловые оттенки перекликаются с угольными тенями, вызывая ассоциации с сумеречным небом. Динамичные мазки придают композиции глубину и символизм, наполняя ее ощущением надежды, пробивающейся сквозь мрак
Картина переносит в атмосферу мечтательности и размышлений. Мягкие розовые и серо-лиловые оттенки перекликаются с угольными тенями, вызывая ассоциации с сумеречным небом. Динамичные мазки придают композиции глубину и символизм, наполняя ее ощущением надежды, пробивающейся сквозь мрак