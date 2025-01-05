https://uz.sputniknews.ru/20250105/galereya-izobrazitelnogo-iskusstva-uzbekistana-dialog-stixiy-i-emotsiy-47349224.html

Галерея изобразительного искусства Узбекистана: диалог стихий и эмоций

Галерея изобразительного искусства Узбекистана: диалог стихий и эмоций

Sputnik Узбекистан

Галерея изобразительного искусства РУз — это сокровищница художественного наследия, где классика встречается с современностью. Более 2 000 экспонатов представляют разнообразие творческих школ и направлений, открывая уникальный мир узбекского искусства

2025-01-05T18:30+0500

2025-01-05T18:30+0500

2025-01-05T18:30+0500

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узбекистан

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ташкент

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Постоянно действующая экспозиция Галереи изобразительного искусства Узбекистана (НБУ) включает произведения абстрактного искусства, которые демонстрируют смелость идей и мастерство узбекских художников. Работы Ларисы Дабижи, Шарифы Шарафходжаевой, Нуриддина Расулова, Анны Санд, Инны Сандлер, Диёра Разыкова и Флориды Гамбаровой раскрывают богатство стихий и оттенков, приглашая зрителя в мир визуального поиска и интерпретаций.Каждое произведение из коллекции галереи открывает новое измерение абстрактного искусства. Здесь нет готовых ответов, только вопросы, которые задает себе каждый зритель.Приглашаем вас прикоснуться к величию современного узбекского искусства — диалогу света, цвета и смыслов, создающего мощное визуальное впечатление.

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