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https://uz.sputniknews.ru/20250105/galereya-izobrazitelnogo-iskusstva-uzbekistana-dialog-stixiy-i-emotsiy-47349224.html
Галерея изобразительного искусства Узбекистана: диалог стихий и эмоций
Галерея изобразительного искусства Узбекистана: диалог стихий и эмоций
Sputnik Узбекистан
Галерея изобразительного искусства РУз — это сокровищница художественного наследия, где классика встречается с современностью. Более 2 000 экспонатов представляют разнообразие творческих школ и направлений, открывая уникальный мир узбекского искусства
2025-01-05T18:30+0500
2025-01-05T18:30+0500
мультимедиа
узбекистан
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Постоянно действующая экспозиция Галереи изобразительного искусства Узбекистана (НБУ) включает произведения абстрактного искусства, которые демонстрируют смелость идей и мастерство узбекских художников. Работы Ларисы Дабижи, Шарифы Шарафходжаевой, Нуриддина Расулова, Анны Санд, Инны Сандлер, Диёра Разыкова и Флориды Гамбаровой раскрывают богатство стихий и оттенков, приглашая зрителя в мир визуального поиска и интерпретаций.Каждое произведение из коллекции галереи открывает новое измерение абстрактного искусства. Здесь нет готовых ответов, только вопросы, которые задает себе каждый зритель.Приглашаем вас прикоснуться к величию современного узбекского искусства — диалогу света, цвета и смыслов, создающего мощное визуальное впечатление.
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галерея изобразительного искусства узбекистана экспонаты
галерея изобразительного искусства узбекистана экспонаты

Галерея изобразительного искусства Узбекистана: диалог стихий и эмоций

18:30 05.01.2025
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Эксклюзив
Галерея изобразительного искусства РУз — это сокровищница художественного наследия, где классика встречается с современностью. Более 2 000 экспонатов представляют разнообразие творческих школ и направлений, открывая уникальный мир узбекского искусства.
Постоянно действующая экспозиция Галереи изобразительного искусства Узбекистана (НБУ) включает произведения абстрактного искусства, которые демонстрируют смелость идей и мастерство узбекских художников. Работы Ларисы Дабижи, Шарифы Шарафходжаевой, Нуриддина Расулова, Анны Санд, Инны Сандлер, Диёра Разыкова и Флориды Гамбаровой раскрывают богатство стихий и оттенков, приглашая зрителя в мир визуального поиска и интерпретаций.

"Абстрактное искусство — это не только визуальное наслаждение, но и пространство для личных размышлений, где каждая работа становится приглашением к диалогу с самим собой", — говорит искусствовед Саодат Рузиева.

Каждое произведение из коллекции галереи открывает новое измерение абстрактного искусства. Здесь нет готовых ответов, только вопросы, которые задает себе каждый зритель.
Приглашаем вас прикоснуться к величию современного узбекского искусства — диалогу света, цвета и смыслов, создающего мощное визуальное впечатление.
© Бахром Хатамов

Диёр Разиков "Композиция". 2013 г. Холст, масло.

Диёр Разиков &quot;Композиция&quot;. 2013 г. Холст, масло. - Sputnik Узбекистан
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© Бахром Хатамов

Диёр Разиков "Композиция". 2013 г. Холст, масло.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Флорида Гамбарова "Торжественная". 2006 г. Холст, масло.

Флорида Гамбарова &quot;Торжественная&quot;. 2006 г. Холст, масло. - Sputnik Узбекистан
2/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Флорида Гамбарова "Торжественная". 2006 г. Холст, масло.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Нуриддин Расулов "Эхо лазурной долины". 2013 г. Холст, масло.

Нуриддин Расулов &quot;Эхо лазурной долины&quot;. 2013 г. Холст, масло. - Sputnik Узбекистан
3/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Нуриддин Расулов "Эхо лазурной долины". 2013 г. Холст, масло.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Саламат Бабаджанов "Без названия". 2021 г. Холст, масло.

Саламат Бабаджанов &quot;Без названия&quot;. 2021 г. Холст, масло. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов

Саламат Бабаджанов "Без названия". 2021 г. Холст, масло.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Флорида Гамбарова "Полуденный зной". 2014 г. Холст, масло.

Флорида Гамбарова &quot;Полуденный зной&quot;. 2014 г. Холст, масло. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов

Флорида Гамбарова "Полуденный зной". 2014 г. Холст, масло.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Нодир Имамов "Поединок"

1999 г. Холст, масло.

Нодир Имамов &quot;Поединок&quot;1999 г. Холст, масло. - Sputnik Узбекистан
6/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Нодир Имамов "Поединок"

1999 г. Холст, масло.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Лариса Дабижа "Красная пустыня". 2015 г. Холст, масло.

Работа поражает насыщенной палитрой и динамикой форм. Контрастные зоны — алый верх, символизирующий огонь, и плавные синие линии, напоминающие воду, — создают глубокую многозначность. Зритель может увидеть в этом взаимодействии как гармонию стихий, так и их вечный конфликт

Лариса Дабижа &quot;Красная пустыня&quot;. 2015 г. Холст, масло. Работа поражает насыщенной палитрой и динамикой форм. Контрастные зоны — алый верх, символизирующий огонь, и плавные синие линии, напоминающие воду, — создают глубокую многозначность. Зритель может увидеть в этом взаимодействии как гармонию стихий, так и их вечный конфликт - Sputnik Узбекистан
7/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Лариса Дабижа "Красная пустыня". 2015 г. Холст, масло.

Работа поражает насыщенной палитрой и динамикой форм. Контрастные зоны — алый верх, символизирующий огонь, и плавные синие линии, напоминающие воду, — создают глубокую многозначность. Зритель может увидеть в этом взаимодействии как гармонию стихий, так и их вечный конфликт

© Бахром Хатамов

Анна Санд "Рефлексия". 2011 г. Холст, масло.

Картина переносит в атмосферу мечтательности и размышлений. Мягкие розовые и серо-лиловые оттенки перекликаются с угольными тенями, вызывая ассоциации с сумеречным небом. Динамичные мазки придают композиции глубину и символизм, наполняя ее ощущением надежды, пробивающейся сквозь мрак

Анна Санд &quot;Рефлексия&quot;. 2011 г. Холст, масло.Картина переносит в атмосферу мечтательности и размышлений. Мягкие розовые и серо-лиловые оттенки перекликаются с угольными тенями, вызывая ассоциации с сумеречным небом. Динамичные мазки придают композиции глубину и символизм, наполняя ее ощущением надежды, пробивающейся сквозь мрак - Sputnik Узбекистан
8/18
© Бахром Хатамов

Анна Санд "Рефлексия". 2011 г. Холст, масло.

Картина переносит в атмосферу мечтательности и размышлений. Мягкие розовые и серо-лиловые оттенки перекликаются с угольными тенями, вызывая ассоциации с сумеречным небом. Динамичные мазки придают композиции глубину и символизм, наполняя ее ощущением надежды, пробивающейся сквозь мрак

© Sputnik / Бахром Хатамов

Шарифа Шарафходжаева "Полюс". 2013 г. Холст, масло.

Шарифа Шарафходжаева &quot;Полюс&quot;. 2013 г. Холст, масло. - Sputnik Узбекистан
9/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Шарифа Шарафходжаева "Полюс". 2013 г. Холст, масло.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Нуриддин Расулов "Рассвет". 2014 г. Холст, масло.

Нуриддин Расулов &quot;Рассвет&quot;. 2014 г. Холст, масло. - Sputnik Узбекистан
10/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Нуриддин Расулов "Рассвет". 2014 г. Холст, масло.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Елена Ли "Взаимопонимание" 1999 г. Холст, масло.

Елена Ли &quot;Взаимопонимание&quot; 1999 г. Холст, масло. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов

Елена Ли "Взаимопонимание" 1999 г. Холст, масло.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Елена Ли "Красный лабиринт" 1990 г. Холст, масло.

Елена Ли &quot;Красный лабиринт&quot; 1990 г. Холст, масло. - Sputnik Узбекистан
12/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Елена Ли "Красный лабиринт" 1990 г. Холст, масло.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Бобур Мухаммедов "Эльф" 1998 г. Холст, масло.

Бобур Мухаммедов &quot;Эльф&quot; 1998 г. Холст, масло. - Sputnik Узбекистан
13/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Бобур Мухаммедов "Эльф" 1998 г. Холст, масло.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Вячеслав Усеинов "Равновесия жестов" 1996 г.

Вячеслав Усеинов &quot;Равновесия жестов&quot; 1996 г. - Sputnik Узбекистан
14/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Вячеслав Усеинов "Равновесия жестов" 1996 г.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Гафур Кадиров "Автопортрет. Лицо" 1989 г.

Гафур Кадиров &quot;Автопортрет. Лицо&quot; 1989 г. - Sputnik Узбекистан
15/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Гафур Кадиров "Автопортрет. Лицо" 1989 г.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Музаффар Абдуллаев "Философ" 1994 г.

Музаффар Абдуллаев &quot;Философ&quot; 1994 г. - Sputnik Узбекистан
16/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Музаффар Абдуллаев "Философ" 1994 г.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Елена Камбина "Волхвы" диптих. 1996 г.

Елена Камбина &quot;Волхвы&quot; диптих. 1996 г. - Sputnik Узбекистан
17/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Елена Камбина "Волхвы" диптих. 1996 г.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Бобур Мухаммедов "Страсть" 2007 г.

Бобур Мухаммедов &quot;Страсть&quot; 2007 г. - Sputnik Узбекистан
18/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Бобур Мухаммедов "Страсть" 2007 г.

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