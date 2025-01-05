Лукашенко: 2025 год для Евразийского экономического союза будет знаковым
11:55 05.01.2025 (обновлено: 12:01 05.01.2025)
© Sputnik / Александр Казаков / Перейти в фотобанкXVI саммит БРИКС. Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
© Sputnik / Александр Казаков/
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Президент Беларуси, Председатель Высшего Евразийского экономического совета обратился к главам государств-членов ЕАЭС.
ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Для Евразийского экономического союза 2025 год будет знаковым, заявил Президент Беларуси, Председатель Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в своем обращении к главам государств-членов ЕАЭС.
Он отметил, что за прошедшее десятилетие Союз сумел доказать состоятельность идеи тесной экономической интеграции, свою жизнеспособность и результативность.
“2025 год для Евразийского экономического союза будет знаковым: завершается пятилетка реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции и закладывается фундамент для старта нового этапа и воплощения в жизнь Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь", — сказал Лукашенко.
В связи с этим в целях укрепления плодотворного интеграционного взаимодействия государств-членов Союза он обозначил следующие основные приоритеты, которые должны оказаться в центре внимания в наступившем году:
Необходимо сосредоточить совместные усилия на развитии технологического потенциала государств-членов ЕАЭС, формировании общего пространства кооперационного взаимодействия во всех отраслях экономики.
Для этого нужно активизировать реализацию совместных проектов и программ в сферах информационно-коммуникационных технологий, ИИ, электротранспорта, микроэлектроники, робототехники и новых материалов. Сотрудничество в данном направлении позволит обеспечить надежную базу для развития партнерских отношений между предприятиями государств-членов ЕАЭС в целях создания новых импортозамещающих производств, выпуска совместной продукции под евразийским брендом.
Для повышения продовольственной безопасности Союза предлагается сконцентрировать усилия на развитии селекции и семеноводства, повышении генетического потенциала племенных сельскохозяйственных животных;
Следует завершить формирование единого транспортного пространства с принятием равных (недискриминационных) условий и обеспечением справедливой конкуренции, особенно при выполнении воздушных перевозок между нашими странами. Предстоит продолжить работу по отмене разрешительной системы на все виды международных автомобильных перевозок грузов в третьи страны и из них. Представляется особенно важным создавать новые и совершенствовать действующие логистические цепочки беспрепятственной доставки грузов, развивать "бесшовные" и безопасные международные транспортные коридоры, связывающие государства-члены ЕАЭС;
Необходима дальнейшая целенаправленная работа по выравниванию условий осуществления хозяйственной деятельности, созданию общей и прозрачной конкурентной среды на внутреннем пространстве Союза. При этом ключевое значение имеет результативное завершение формирования общих энергетических рынков ЕАЭС;
В текущих условиях следует продолжить работу по защите внутреннего рынка. Она должна быть нацелена как на совершенствование таможенно-тарифного регулирования для выравнивания условий хозяйствования в ЕАЭС, так и на полноценную защиту евразийского рынка от небезопасной продукции.
Важно обеспечить принятие основанных на передовой мировой практике и научной доказательной базе единых технических требований, гармонизацию национальных стандартов и переход на применение межгосударственных стандартов.
Необходимо создать контролируемые условия доступа импортных товаров на внутренний рынок, продолжить эффективное применение системы управления рисками при определении таможенной стоимости товаров.
В сложившихся экономических реалиях своевременным проектом может стать создание в ЕАЭС собственной биржевой системы индикаторов товарных рынков на ключевые товары (нефтепродукты, сельхозпродукция, лесопродукция, стройматериалы и другое) на базе имеющихся информационных, методологических и технологических платформ стран Союза. Нужен стимул для дальнейшего развития биржевой торговли и формирования конкурентных цен на товары.
Также требуется активизация взаимодействия государств-членов ЕАЭС в области цифровой трансформации.
В современном мире уровень развития цифровых технологий играет определяющую роль в конкурентоспособности стран. Одной из важнейших задач станет устранение существующих цифровых барьеров.
Для повышения эффективности системы госзакупок предлагается окончательно урегулировать вопрос о взаимном признании электронной цифровой подписи государств-членов Союза и содействовать дальнейшему продвижению цифровых инструментов в этой сфере.
В связи с активным развитием электронной торговли появляется необходимость отдельного регулирования в Союзе деятельности маркетплейсов вместе с поиском оптимальной модели для учета интересов как государства, так и электронных торговых площадок, продавцов и потребителей.
Новый импульс нужен и для развития международного сотрудничества во всех его форматах, создания дополнительных условий для продвижения товаров Союза на зарубежные рынки.
Взаимодействие государств-членов с родственными по своим уставным целям и идеологии региональными интеграционными объединениями, а также развитие партнерства в рамках института государства-наблюдателя при ЕАЭС — важный фактор укрепления экономического потенциала Союза. Особое внимание должно уделяться практическим аспектам сопряжения интеграционных потенциалов ЕАЭС, СНГ, ШОС и БРИКС, развитию торгово-экономических отношений с государствами - участниками АСЕАН.
Дальнейшая работа по реализации подписанных на уровне ЕАЭС соглашений о свободной торговле и торгово-экономическом сотрудничестве с дружественными странами, активизация переговоров с перспективными партнерами — ключевые практические элементы позиционирования Союза как успешно функционирующей на Евразийском континенте международной региональной организации.
Не менее важной является совместная работа, направленная на дополнение экономического трека интеграции проблематикой из социальной и гуманитарной сфер.
Очевидно, что дальнейшее развитие ЕАЭС должно быть неразрывно связано с повышением благополучия граждан государств-членов Союза. В связи с этим в поле более пристального внимания должно находиться сотрудничество в области здравоохранения, образования, спорта, туризма, культуры, в других гуманитарных сферах.
Как никогда ранее, требуется переход на новый уровень информационного взаимодействия для принятия эффективных мер против различных деструктивных ресурсов, агрессивных выпадов. Представляется целесообразной разработка консолидированного подхода к формированию общего информационного пространства на основе уважения традиционных ценностей наших стран, исторического и культурного наследия народов.
“И, безусловно, мы должны достойно отметить особенную дату в нашей общей истории - 80-летне Победы в Великой Отечественной войне, объединить усилия, направленные на обеспечение мира и борьбу с нацизмом, который снова становится угрозой для всего человечества”, — подчеркнул Лукашенко.
Он также отметил, что сегодня важно демонстрировать мировому сообществу, что, только уважая друг друга и соблюдая правовые нормы, возможно развиваться, строить будущее, достигать благосостояния.
В заключение Президент Беларуси, Председатель Высшего Евразийского экономического совета выразил уверенность, что последовательная реализация этих направлений “будет способствовать дальнейшему развитию евразийской интеграции и расширению взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами”.
Для справки: Республика Беларусь с 1 января 2025 г. в третий раз принимает председательство в органах Евразийского экономического союза.