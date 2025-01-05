https://uz.sputniknews.ru/20250105/lukashenko-2025-god-dlya-evraziyskogo-ekonomicheskogo-soyuza-budet-znakovym-47438088.html

Лукашенко: 2025 год для Евразийского экономического союза будет знаковым

Лукашенко: 2025 год для Евразийского экономического союза будет знаковым

Sputnik Узбекистан

Президент Беларуси, Председатель Высшего Евразийского экономического совета обратился к главам государств-членов ЕАЭС

2025-01-05T11:55+0500

2025-01-05T11:55+0500

2025-01-05T12:01+0500

еаэс

александр лукашенко

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ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Для Евразийского экономического союза 2025 год будет знаковым, заявил Президент Беларуси, Председатель Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в своем обращении к главам государств-членов ЕАЭС.Он отметил, что за прошедшее десятилетие Союз сумел доказать состоятельность идеи тесной экономической интеграции, свою жизнеспособность и результативность.В связи с этим в целях укрепления плодотворного интеграционного взаимодействия государств-членов Союза он обозначил следующие основные приоритеты, которые должны оказаться в центре внимания в наступившем году:Для этого нужно активизировать реализацию совместных проектов и программ в сферах информационно-коммуникационных технологий, ИИ, электротранспорта, микроэлектроники, робототехники и новых материалов. Сотрудничество в данном направлении позволит обеспечить надежную базу для развития партнерских отношений между предприятиями государств-членов ЕАЭС в целях создания новых импортозамещающих производств, выпуска совместной продукции под евразийским брендом.Важно обеспечить принятие основанных на передовой мировой практике и научной доказательной базе единых технических требований, гармонизацию национальных стандартов и переход на применение межгосударственных стандартов.Необходимо создать контролируемые условия доступа импортных товаров на внутренний рынок, продолжить эффективное применение системы управления рисками при определении таможенной стоимости товаров.В сложившихся экономических реалиях своевременным проектом может стать создание в ЕАЭС собственной биржевой системы индикаторов товарных рынков на ключевые товары (нефтепродукты, сельхозпродукция, лесопродукция, стройматериалы и другое) на базе имеющихся информационных, методологических и технологических платформ стран Союза. Нужен стимул для дальнейшего развития биржевой торговли и формирования конкурентных цен на товары.В современном мире уровень развития цифровых технологий играет определяющую роль в конкурентоспособности стран. Одной из важнейших задач станет устранение существующих цифровых барьеров.Для повышения эффективности системы госзакупок предлагается окончательно урегулировать вопрос о взаимном признании электронной цифровой подписи государств-членов Союза и содействовать дальнейшему продвижению цифровых инструментов в этой сфере.В связи с активным развитием электронной торговли появляется необходимость отдельного регулирования в Союзе деятельности маркетплейсов вместе с поиском оптимальной модели для учета интересов как государства, так и электронных торговых площадок, продавцов и потребителей.Взаимодействие государств-членов с родственными по своим уставным целям и идеологии региональными интеграционными объединениями, а также развитие партнерства в рамках института государства-наблюдателя при ЕАЭС — важный фактор укрепления экономического потенциала Союза. Особое внимание должно уделяться практическим аспектам сопряжения интеграционных потенциалов ЕАЭС, СНГ, ШОС и БРИКС, развитию торгово-экономических отношений с государствами - участниками АСЕАН.Дальнейшая работа по реализации подписанных на уровне ЕАЭС соглашений о свободной торговле и торгово-экономическом сотрудничестве с дружественными странами, активизация переговоров с перспективными партнерами — ключевые практические элементы позиционирования Союза как успешно функционирующей на Евразийском континенте международной региональной организации.Очевидно, что дальнейшее развитие ЕАЭС должно быть неразрывно связано с повышением благополучия граждан государств-членов Союза. В связи с этим в поле более пристального внимания должно находиться сотрудничество в области здравоохранения, образования, спорта, туризма, культуры, в других гуманитарных сферах.Он также отметил, что сегодня важно демонстрировать мировому сообществу, что, только уважая друг друга и соблюдая правовые нормы, возможно развиваться, строить будущее, достигать благосостояния.В заключение Президент Беларуси, Председатель Высшего Евразийского экономического совета выразил уверенность, что последовательная реализация этих направлений “будет способствовать дальнейшему развитию евразийской интеграции и расширению взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами”.Для справки: Республика Беларусь с 1 января 2025 г. в третий раз принимает председательство в органах Евразийского экономического союза.

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