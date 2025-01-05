https://uz.sputniknews.ru/20250105/na-chto-mogut-ukazyvat-boli-v-sustavax-47443996.html

Ортопед: На что могут указывать боли в суставах

Ортопед: На что могут указывать боли в суставах

Sputnik Узбекистан

Необходимо обратиться к специалисту, если эти боли приобретают хронический и изматывающий характер

2025-01-05T22:05+0500

2025-01-05T22:05+0500

2025-01-05T22:05+0500

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здоровье

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Боль в суставах может сигнализировать о проблемах терапевтического или ортопедического характера, а также быть следствием функциональной перегрузки, сообщает РИА Новости со ссылкой на ортопеда-травматолога Дмитрия Сорокина.По его словам, суставы могут также болеть из-за функциональной перегрузки. Если эти боли приобретают хронический и изматывающий характер, необходимо обратиться к специалисту, предупредил Сорокин."Иногда появляются непрофильные больные, которых грамотнее направлять к профильным специалистам, например, пациенты с подагрой, гематологическими, неврологическими и другими проблемами", — добавил он.

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