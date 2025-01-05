https://uz.sputniknews.ru/20250105/na-chto-mogut-ukazyvat-boli-v-sustavax-47443996.html
Ортопед: На что могут указывать боли в суставах
Ортопед: На что могут указывать боли в суставах
Sputnik Узбекистан
Необходимо обратиться к специалисту, если эти боли приобретают хронический и изматывающий характер
2025-01-05T22:05+0500
2025-01-05T22:05+0500
2025-01-05T22:05+0500
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Боль в суставах может сигнализировать о проблемах терапевтического или ортопедического характера, а также быть следствием функциональной перегрузки, сообщает РИА Новости со ссылкой на ортопеда-травматолога Дмитрия Сорокина.По его словам, суставы могут также болеть из-за функциональной перегрузки. Если эти боли приобретают хронический и изматывающий характер, необходимо обратиться к специалисту, предупредил Сорокин."Иногда появляются непрофильные больные, которых грамотнее направлять к профильным специалистам, например, пациенты с подагрой, гематологическими, неврологическими и другими проблемами", — добавил он.
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боли суставы
Ортопед: На что могут указывать боли в суставах
Необходимо обратиться к специалисту, если эти боли приобретают хронический и изматывающий характер.
Боль в суставах может сигнализировать о проблемах терапевтического или ортопедического характера, а также быть следствием функциональной перегрузки, сообщает
РИА Новости со ссылкой на ортопеда-травматолога Дмитрия Сорокина.
"Боли в суставах — это симптом, который указывает на проблемы терапевтического характера, среди которых артриты, ревматоидные процессы, болезни крови и другие, а также проблемы ортопедического характера, это артрозы, последствия травм, плоскостопие", — пояснил специалист.
По его словам, суставы могут также болеть из-за функциональной перегрузки. Если эти боли приобретают хронический и изматывающий характер, необходимо обратиться к специалисту, предупредил Сорокин.
"Иногда появляются непрофильные больные, которых грамотнее направлять к профильным специалистам, например, пациенты с подагрой, гематологическими, неврологическими и другими проблемами", — добавил он.