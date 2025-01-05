https://uz.sputniknews.ru/20250105/pokazatelnyy-marsh-podrazdeleniy-minoborony-i-natsgvardii-tashkent-47444433.html

Как прошел показательный марш подразделений Минобороны и Нацгвардии в Ташкенте — фото

Как прошел показательный марш подразделений Минобороны и Нацгвардии в Ташкенте — фото

Sputnik Узбекистан

Марш приурочили к 33-й годовщины создания Вооруженных сил Узбекистана и Дню защитников Родины

2025-01-05T15:25+0500

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2025-01-05T15:25+0500

фото

узбекистан

ташкент

минобороны узбекистана

нацгвардия

общество

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ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. В столице Узбекистана в преддверии Дня защитников Родины прошел показательный марш подразделений Минобороны и Нацгвардии, сообщает пресс-служба военного ведомства республики.Показательный марш подразделений начался в мемориальном комплексе "Парк Победы" с выступлений почетного караула и мастеров рукопашного боя.Также перед участниками марша и зрителями выступил военный оркестр.

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