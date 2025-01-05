https://uz.sputniknews.ru/20250105/pokazatelnyy-marsh-podrazdeleniy-minoborony-i-natsgvardii-tashkent-47444433.html
Как прошел показательный марш подразделений Минобороны и Нацгвардии в Ташкенте — фото
Как прошел показательный марш подразделений Минобороны и Нацгвардии в Ташкенте — фото
Sputnik Узбекистан
Марш приурочили к 33-й годовщины создания Вооруженных сил Узбекистана и Дню защитников Родины
2025-01-05T15:25+0500
2025-01-05T15:25+0500
2025-01-05T15:25+0500
фото
узбекистан
ташкент
минобороны узбекистана
нацгвардия
общество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/05/47441476_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fb8b6216a6d51211e8c59bd028c477ab.jpg
ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. В столице Узбекистана в преддверии Дня защитников Родины прошел показательный марш подразделений Минобороны и Нацгвардии, сообщает пресс-служба военного ведомства республики.Показательный марш подразделений начался в мемориальном комплексе "Парк Победы" с выступлений почетного караула и мастеров рукопашного боя.Также перед участниками марша и зрителями выступил военный оркестр.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/05/47441476_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_45940a390912d94fe9920b85c1f3d930.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
марш ташкент минобороны нацгвардия
марш ташкент минобороны нацгвардия
Как прошел показательный марш подразделений Минобороны и Нацгвардии в Ташкенте — фото
Марш приурочили к 33-й годовщины создания Вооруженных сил Узбекистана и Дню защитников Родины.
ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik.
В столице Узбекистана в преддверии Дня защитников Родины прошел показательный марш подразделений Минобороны и Нацгвардии,
сообщает
пресс-служба военного ведомства республики.
Показательный марш подразделений начался в мемориальном комплексе "Парк Победы" с выступлений почетного караула и мастеров рукопашного боя.
Также перед участниками марша и зрителями выступил военный оркестр.
© Министерство обороны
Маршрут маршей: Парк Победы (через улицы Сагбан иЗаркайнар)— Государственный музей природы Узбекистана— рынок "Чорсу"— Ташкентский цирк (улица Заркайнар)— Дворец искусств "Дружба народов" (улицы Узбекистан и Фурката)— площадь перед парком Magic City (улица Фуркат)
Маршрут маршей: Парк Победы (через улицы Сагбан иЗаркайнар)— Государственный музей природы Узбекистана— рынок "Чорсу"— Ташкентский цирк (улица Заркайнар)— Дворец искусств "Дружба народов" (улицы Узбекистан и Фурката)— площадь перед парком Magic City (улица Фуркат)
© Министерство обороны
Подобные мероприятия призваны показать эмоциональную близость между армией и народом
Подобные мероприятия призваны показать эмоциональную близость между армией и народом
© Министерство обороны
Для проведения марша на три часа ограничили движение автотранспорта по ряду улиц
Для проведения марша на три часа ограничили движение автотранспорта по ряду улиц
© Министерство обороны © Министерство обороны
Военные продемонстрировали мастерство рукопашного боя и выучку почетного караула
Военные продемонстрировали мастерство рукопашного боя и выучку почетного караула
© Министерство обороны
У парка Magic City также прошли показательные выступления почетного караула и мастеров рукопашного боя в сопровождении военного оркестра
У парка Magic City также прошли показательные выступления почетного караула и мастеров рукопашного боя в сопровождении военного оркестра
© Министерство обороны
Такие мероприятия традиционно привлекают большое число зрителей
Такие мероприятия традиционно привлекают большое число зрителей
© Министерство обороны © Министерство обороны
В 2024 году Узбекистан занял 65-е место из 145 в рейтинге сильней сильнейших армий мира по версии портала Global Firepower.
В 2024 году Узбекистан занял 65-е место из 145 в рейтинге сильней сильнейших армий мира по версии портала Global Firepower.