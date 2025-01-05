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https://uz.sputniknews.ru/20250105/pokazatelnyy-marsh-podrazdeleniy-minoborony-i-natsgvardii-tashkent-47444433.html
Как прошел показательный марш подразделений Минобороны и Нацгвардии в Ташкенте — фото
Как прошел показательный марш подразделений Минобороны и Нацгвардии в Ташкенте — фото
Sputnik Узбекистан
Марш приурочили к 33-й годовщины создания Вооруженных сил Узбекистана и Дню защитников Родины
2025-01-05T15:25+0500
2025-01-05T15:25+0500
фото
узбекистан
ташкент
минобороны узбекистана
нацгвардия
общество
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ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. В столице Узбекистана в преддверии Дня защитников Родины прошел показательный марш подразделений Минобороны и Нацгвардии, сообщает пресс-служба военного ведомства республики.Показательный марш подразделений начался в мемориальном комплексе "Парк Победы" с выступлений почетного караула и мастеров рукопашного боя.Также перед участниками марша и зрителями выступил военный оркестр.
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марш ташкент минобороны нацгвардия
марш ташкент минобороны нацгвардия

Как прошел показательный марш подразделений Минобороны и Нацгвардии в Ташкенте — фото

15:25 05.01.2025
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Марш приурочили к 33-й годовщины создания Вооруженных сил Узбекистана и Дню защитников Родины.
ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. В столице Узбекистана в преддверии Дня защитников Родины прошел показательный марш подразделений Минобороны и Нацгвардии, сообщает пресс-служба военного ведомства республики.
Показательный марш подразделений начался в мемориальном комплексе "Парк Победы" с выступлений почетного караула и мастеров рукопашного боя.
Также перед участниками марша и зрителями выступил военный оркестр.
© Министерство обороны

Маршрут маршей: Парк Победы (через улицы Сагбан иЗаркайнар)— Государственный музей природы Узбекистана— рынок "Чорсу"— Ташкентский цирк (улица Заркайнар)— Дворец искусств "Дружба народов" (улицы Узбекистан и Фурката)— площадь перед парком Magic City (улица Фуркат)

Маршрут маршей: Парк Победы (через улицы Сагбан иЗаркайнар)— Государственный музей природы Узбекистана— рынок &quot;Чорсу&quot;— Ташкентский цирк (улица Заркайнар)— Дворец искусств &quot;Дружба народов&quot; (улицы Узбекистан и Фурката)— площадь перед парком Magic City (улица Фуркат) - Sputnik Узбекистан
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© Министерство обороны

Маршрут маршей: Парк Победы (через улицы Сагбан иЗаркайнар)— Государственный музей природы Узбекистана— рынок "Чорсу"— Ташкентский цирк (улица Заркайнар)— Дворец искусств "Дружба народов" (улицы Узбекистан и Фурката)— площадь перед парком Magic City (улица Фуркат)

© Министерство обороны

Подобные мероприятия призваны показать эмоциональную близость между армией и народом

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© Министерство обороны

Для проведения марша на три часа ограничили движение автотранспорта по ряду улиц

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© Министерство обороны
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Военные продемонстрировали мастерство рукопашного боя и выучку почетного караула

Военные продемонстрировали мастерство рукопашного боя и выучку почетного караула - Sputnik Узбекистан
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© Министерство обороны

Военные продемонстрировали мастерство рукопашного боя и выучку почетного караула

© Министерство обороны

У парка Magic City также прошли показательные выступления почетного караула и мастеров рукопашного боя в сопровождении военного оркестра

У парка Magic City также прошли показательные выступления почетного караула и мастеров рукопашного боя в сопровождении военного оркестра - Sputnik Узбекистан
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У парка Magic City также прошли показательные выступления почетного караула и мастеров рукопашного боя в сопровождении военного оркестра

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