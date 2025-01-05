https://uz.sputniknews.ru/20250105/predstavitel-uzbekistana-stal-zamestitelem-generalnogo-sekretarya-shos-47437509.html
Представитель Узбекистана стал заместителем генерального секретаря ШОС
Представитель Узбекистана стал заместителем генерального секретаря ШОС
Sputnik Узбекистан
С 2023 года Батыр Турсунов был постоянным представителем при секретариате Шанхайской организации сотрудничества.
2025-01-05T10:45+0500
2025-01-05T10:45+0500
2025-01-05T10:45+0500
шос
заместитель
генеральный секретарь
назначение
узбекистанец
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ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Представитель Узбекистана Батыр Турсунов с 1 января приступил к исполнению обязанностей заместителя генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества, сообщает ИА "Дунё".Турсунову 50 лет. Он окончил Ташкентский государственный институт востоковедения (ныне – Ташкентский государственный университет востоковедения) и Институт философии и права имени И.Муминова Академии наук Узбекистана.В системе МИД Батыр Турсунов с 2005 года, он занимал различные должности в центральном аппарате и Посольстве Узбекистана в Пекине, работал директором Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте РУз, заместителем директора Международного института Центральной Азии.С 2023 года он — советник-посланник Посольства Узбекистана в КНР, постоянный представитель при секретариате ШОС.Кандидат философских наук, автор более 25 научных публикаций. Владеет русским, английским, китайским языками.
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шос заместитель генеральный секретарь
шос заместитель генеральный секретарь
Представитель Узбекистана стал заместителем генерального секретаря ШОС
С 2023 года Батыр Турсунов был постоянным представителем при секретариате Шанхайской организации сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik.
Представитель Узбекистана Батыр Турсунов с 1 января приступил к исполнению обязанностей заместителя генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества, сообщает
ИА "Дунё".
Турсунову 50 лет. Он окончил Ташкентский государственный институт востоковедения (ныне – Ташкентский государственный университет востоковедения) и Институт философии и права имени И.Муминова Академии наук Узбекистана.
В системе МИД Батыр Турсунов с 2005 года, он занимал различные должности в центральном аппарате и Посольстве Узбекистана в Пекине, работал директором Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте РУз, заместителем директора Международного института Центральной Азии.
С 2023 года он — советник-посланник Посольства Узбекистана в КНР, постоянный представитель при секретариате ШОС.
Кандидат философских наук, автор более 25 научных публикаций. Владеет русским, английским, китайским языками.