https://uz.sputniknews.ru/20250105/predstavitel-uzbekistana-stal-zamestitelem-generalnogo-sekretarya-shos-47437509.html

Представитель Узбекистана стал заместителем генерального секретаря ШОС

Представитель Узбекистана стал заместителем генерального секретаря ШОС

Sputnik Узбекистан

С 2023 года Батыр Турсунов был постоянным представителем при секретариате Шанхайской организации сотрудничества.

2025-01-05T10:45+0500

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шос

заместитель

генеральный секретарь

назначение

узбекистанец

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ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Представитель Узбекистана Батыр Турсунов с 1 января приступил к исполнению обязанностей заместителя генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества, сообщает ИА "Дунё".Турсунову 50 лет. Он окончил Ташкентский государственный институт востоковедения (ныне – Ташкентский государственный университет востоковедения) и Институт философии и права имени И.Муминова Академии наук Узбекистана.В системе МИД Батыр Турсунов с 2005 года, он занимал различные должности в центральном аппарате и Посольстве Узбекистана в Пекине, работал директором Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте РУз, заместителем директора Международного института Центральной Азии.С 2023 года он — советник-посланник Посольства Узбекистана в КНР, постоянный представитель при секретариате ШОС.Кандидат философских наук, автор более 25 научных публикаций. Владеет русским, английским, китайским языками.

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шос заместитель генеральный секретарь