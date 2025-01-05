https://uz.sputniknews.ru/20250105/svo-remontniki-gruppy-tsentr-izgotavlivayut-baggi-dlya-shturmovikov-47439380.html

СВО: ремонтники группы "Центр" изготавливают багги для штурмовиков

СВО: ремонтники группы "Центр" изготавливают багги для штурмовиков

Sputnik Узбекистан

Доработку проводят в полевых условиях по запросам штурмовых подразделений

2025-01-05T14:10+0500

2025-01-05T14:10+0500

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ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Специалисты ремонтно-восстановительных подразделений группировки войск "Центр" изготавливают багги для штурмовых подразделений, выполняющих боевые задачи на Красноармейском направлении СВО, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Там же уточнили, что специалисты используют детали от списанных автомобилей, раму собирают из стальной профтрубы и устанавливают на нее двигатель, трансмиссию и подвеску. От автомобиля-донора багги достается руль, сидения, педали и приборная панель. Для защиты военнослужащих от осколков и пуль на багги наваривают листы металла."Здесь у нас идет производство на базе ГАЗ-66. Доработка, улучшения по запросам штурмовых подразделений. То есть по их запросам делаем автомобиль жестче, лучше. Уходим от стандартной кабины. То есть база одна, а вмещение личного состава, грузоподъемность доработаны", — пояснил водитель-сварщик, младший сержант Сергей Пустарнаков.

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