https://uz.sputniknews.ru/20250105/svo-remontniki-gruppy-tsentr-izgotavlivayut-baggi-dlya-shturmovikov-47439380.html
СВО: ремонтники группы "Центр" изготавливают багги для штурмовиков
СВО: ремонтники группы "Центр" изготавливают багги для штурмовиков
Sputnik Узбекистан
Доработку проводят в полевых условиях по запросам штурмовых подразделений
2025-01-05T14:10+0500
2025-01-05T14:10+0500
2025-01-05T14:10+0500
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ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Специалисты ремонтно-восстановительных подразделений группировки войск "Центр" изготавливают багги для штурмовых подразделений, выполняющих боевые задачи на Красноармейском направлении СВО, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Там же уточнили, что специалисты используют детали от списанных автомобилей, раму собирают из стальной профтрубы и устанавливают на нее двигатель, трансмиссию и подвеску. От автомобиля-донора багги достается руль, сидения, педали и приборная панель. Для защиты военнослужащих от осколков и пуль на багги наваривают листы металла."Здесь у нас идет производство на базе ГАЗ-66. Доработка, улучшения по запросам штурмовых подразделений. То есть по их запросам делаем автомобиль жестче, лучше. Уходим от стандартной кабины. То есть база одна, а вмещение личного состава, грузоподъемность доработаны", — пояснил водитель-сварщик, младший сержант Сергей Пустарнаков.
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сво багги
СВО: ремонтники группы "Центр" изготавливают багги для штурмовиков
Доработку проводят в полевых условиях по запросам штурмовых подразделений.
ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik
. Специалисты ремонтно-восстановительных подразделений группировки войск "Центр" изготавливают багги для штурмовых подразделений, выполняющих боевые задачи на Красноармейском направлении СВО, сообщает
РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"Военнослужащие ремонтных подразделений группировки войск "Центр" создают автомобили типа багги для штурмовых подразделений, выполняющих боевые задачи на красноармейском направлении специальной военной операции", — рассказали в российском военном ведомстве.
Там же уточнили, что специалисты используют детали от списанных автомобилей, раму собирают из стальной профтрубы и устанавливают на нее двигатель, трансмиссию и подвеску. От автомобиля-донора багги достается руль, сидения, педали и приборная панель. Для защиты военнослужащих от осколков и пуль на багги наваривают листы металла.
"Здесь у нас идет производство на базе ГАЗ-66. Доработка, улучшения по запросам штурмовых подразделений. То есть по их запросам делаем автомобиль жестче, лучше. Уходим от стандартной кабины. То есть база одна, а вмещение личного состава, грузоподъемность доработаны", — пояснил водитель-сварщик, младший сержант Сергей Пустарнаков.