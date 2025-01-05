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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250105/svo-remontniki-gruppy-tsentr-izgotavlivayut-baggi-dlya-shturmovikov-47439380.html
СВО: ремонтники группы "Центр" изготавливают багги для штурмовиков
СВО: ремонтники группы "Центр" изготавливают багги для штурмовиков
Sputnik Узбекистан
Доработку проводят в полевых условиях по запросам штурмовых подразделений
2025-01-05T14:10+0500
2025-01-05T14:10+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
безопасность
багги
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ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Специалисты ремонтно-восстановительных подразделений группировки войск "Центр" изготавливают багги для штурмовых подразделений, выполняющих боевые задачи на Красноармейском направлении СВО, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Там же уточнили, что специалисты используют детали от списанных автомобилей, раму собирают из стальной профтрубы и устанавливают на нее двигатель, трансмиссию и подвеску. От автомобиля-донора багги достается руль, сидения, педали и приборная панель. Для защиты военнослужащих от осколков и пуль на багги наваривают листы металла."Здесь у нас идет производство на базе ГАЗ-66. Доработка, улучшения по запросам штурмовых подразделений. То есть по их запросам делаем автомобиль жестче, лучше. Уходим от стандартной кабины. То есть база одна, а вмещение личного состава, грузоподъемность доработаны", — пояснил водитель-сварщик, младший сержант Сергей Пустарнаков.
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сво багги
сво багги

СВО: ремонтники группы "Центр" изготавливают багги для штурмовиков

14:10 05.01.2025
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.01.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
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Доработку проводят в полевых условиях по запросам штурмовых подразделений.
ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Специалисты ремонтно-восстановительных подразделений группировки войск "Центр" изготавливают багги для штурмовых подразделений, выполняющих боевые задачи на Красноармейском направлении СВО, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"Военнослужащие ремонтных подразделений группировки войск "Центр" создают автомобили типа багги для штурмовых подразделений, выполняющих боевые задачи на красноармейском направлении специальной военной операции", — рассказали в российском военном ведомстве.
Там же уточнили, что специалисты используют детали от списанных автомобилей, раму собирают из стальной профтрубы и устанавливают на нее двигатель, трансмиссию и подвеску. От автомобиля-донора багги достается руль, сидения, педали и приборная панель. Для защиты военнослужащих от осколков и пуль на багги наваривают листы металла.
"Здесь у нас идет производство на базе ГАЗ-66. Доработка, улучшения по запросам штурмовых подразделений. То есть по их запросам делаем автомобиль жестче, лучше. Уходим от стандартной кабины. То есть база одна, а вмещение личного состава, грузоподъемность доработаны", — пояснил водитель-сварщик, младший сержант Сергей Пустарнаков.
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