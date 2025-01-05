https://uz.sputniknews.ru/20250105/uzbekistan-eksportiroval-televizory-na-33-mln-47447409.html

Узбекистан экспортировал телевизоры на $33 млн

Узбекистан экспортировал телевизоры на $33 млн

Sputnik Узбекистан

Основным импортером произведенных в РУз телевизоров стала Россия.

2025-01-05T17:18+0500

2025-01-05T17:18+0500

2025-01-05T17:18+0500

узбекистан

экспорт

телевизор

торговля

россия

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ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Узбекистан за 11 месяцев 2024 года экспортировал телевизоры на $33 млн, сообщает Агентство статистики.Основная часть экспорта пришлась на Россию.Страны, в которые Узбекистан экспортировал больше всего телевизоров в 2024 году:За 2023 год республика экспортировала более 230 тыс. телевизоров — на 2,6% меньше по сравнению с 2022 годом. Общая сумма экспорта — $52 млн.

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