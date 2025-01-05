https://uz.sputniknews.ru/20250105/uzbekistan-eksportiroval-televizory-na-33-mln-47447409.html
Узбекистан экспортировал телевизоры на $33 млн
Узбекистан экспортировал телевизоры на $33 млн
Sputnik Узбекистан
Основным импортером произведенных в РУз телевизоров стала Россия.
2025-01-05T17:18+0500
2025-01-05T17:18+0500
2025-01-05T17:18+0500
узбекистан
экспорт
телевизор
торговля
россия
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ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Узбекистан за 11 месяцев 2024 года экспортировал телевизоры на $33 млн, сообщает Агентство статистики.Основная часть экспорта пришлась на Россию.Страны, в которые Узбекистан экспортировал больше всего телевизоров в 2024 году:За 2023 год республика экспортировала более 230 тыс. телевизоров — на 2,6% меньше по сравнению с 2022 годом. Общая сумма экспорта — $52 млн.
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MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан экспорт телевизоры россия
узбекистан экспорт телевизоры россия
Узбекистан экспортировал телевизоры на $33 млн
Основным импортером произведенных в РУз телевизоров стала Россия.
ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik.
Узбекистан за 11 месяцев 2024 года экспортировал телевизоры на $33 млн, сообщает
Агентство статистики.
“В январе-ноябре 2024 года Узбекистан экспортировал 173,8 тысячи телевизоров на сумму 33 миллиона долларов”, — говорится в сообщении.
Основная часть экспорта пришлась на Россию.
Страны, в которые Узбекистан экспортировал больше всего телевизоров в 2024 году:
Россия – 60,7 тыс. единиц;
Азербайджан – 50,5 тыс. единиц;
Турция – 17,1 тыс. единиц;
Другие страны – 5,7 тыс. единиц.
За 2023 год республика экспортировала более 230 тыс. телевизоров — на 2,6% меньше по сравнению с 2022 годом. Общая сумма экспорта — $52 млн.