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https://uz.sputniknews.ru/20250106/pochemu-predprinimatelyam-v-rf-rekomenduyut-nachinat-vneshneekonomicheskuyu-deyatelnost-s-eaes-47462037.html
Почему предпринимателям в РФ рекомендуют начинать внешнеэкономическую деятельность с ЕАЭС
Почему предпринимателям в РФ рекомендуют начинать внешнеэкономическую деятельность с ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
АЭИ: Евразийский экономический союз занимает особое место во внешней торговле России. 06.01.2025, Sputnik Узбекистан
2025-01-06T17:35+0500
2025-01-06T17:35+0500
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предприниматели
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ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Российским предпринимателям, желающим включиться во внешнеэкономическую деятельность, прежде чем идти в Азию, Африку и Латинскую Америку, надо начинать выстраивать партнерские связи с Беларусью, Кыргызстаном и Казахстаном, заявил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Артур Леер.По его словам, он всегда говорит об этом представителям российского бизнеса.По словам Леера, отношения России со странами Союза настолько хороши, что предприниматели из РФ, желающие стать участниками ВЭД, начинать ее должны со стран, входящих в это объединение.В заключение он подчеркнул, что главное — не лениться.
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еаэс, россия, предприниматели, торговля, экономика
еаэс, россия, предприниматели, торговля, экономика

Почему предпринимателям в РФ рекомендуют начинать внешнеэкономическую деятельность с ЕАЭС

17:35 06.01.2025
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЕАЭС-2023. Работа форума
ЕАЭС-2023. Работа форума - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.01.2025
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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АЭИ: Евразийский экономический союз занимает особое место во внешней торговле России.
ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Российским предпринимателям, желающим включиться во внешнеэкономическую деятельность, прежде чем идти в Азию, Африку и Латинскую Америку, надо начинать выстраивать партнерские связи с Беларусью, Кыргызстаном и Казахстаном, заявил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Артур Леер.
© Фотохост-агентство "РИА Новости" / Перейти в фотобанкKAZANFORUM 2023. Развитие межрегиональной и международной промышленной кооперации с участием МСП
KAZANFORUM 2023. Развитие межрегиональной и международной промышленной кооперации с участием МСП - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.01.2025
KAZANFORUM 2023. Развитие межрегиональной и международной промышленной кооперации с участием МСП
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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По его словам, он всегда говорит об этом представителям российского бизнеса.
“ЕАЭС занимает особое место во внешней торговле России. Мы давно и отлично знаем все государства, входящие в объединение, активно и плодотворно сотрудничаем с ними по самому широкому спектру”, — отметил он.
По словам Леера, отношения России со странами Союза настолько хороши, что предприниматели из РФ, желающие стать участниками ВЭД, начинать ее должны со стран, входящих в это объединение.

"Друзья, прежде чем идти в Азию, Африку или в Латинскую Америку, начните свою ВЭД с Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, где гораздо проще выстраивать партнерские связи, поскольку нам эти страны понятны. А уже набравшись опыта в оформлении документации и всего прочего с ближайшими зарубежными соседями, можно двигаться и дальше, осваивать далекие terra incognita", — добавил собеседник агентства.

В заключение он подчеркнул, что главное — не лениться.
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