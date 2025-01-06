Почему предпринимателям в РФ рекомендуют начинать внешнеэкономическую деятельность с ЕАЭС
© Sputnik / Рамиль Ситдиков/
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АЭИ: Евразийский экономический союз занимает особое место во внешней торговле России.
ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Российским предпринимателям, желающим включиться во внешнеэкономическую деятельность, прежде чем идти в Азию, Африку и Латинскую Америку, надо начинать выстраивать партнерские связи с Беларусью, Кыргызстаном и Казахстаном, заявил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Артур Леер.
© Фотохост-агентство "РИА Новости" / Перейти в фотобанкKAZANFORUM 2023. Развитие межрегиональной и международной промышленной кооперации с участием МСП
KAZANFORUM 2023. Развитие межрегиональной и международной промышленной кооперации с участием МСП
© Фотохост-агентство "РИА Новости"/
По его словам, он всегда говорит об этом представителям российского бизнеса.
“ЕАЭС занимает особое место во внешней торговле России. Мы давно и отлично знаем все государства, входящие в объединение, активно и плодотворно сотрудничаем с ними по самому широкому спектру”, — отметил он.
По словам Леера, отношения России со странами Союза настолько хороши, что предприниматели из РФ, желающие стать участниками ВЭД, начинать ее должны со стран, входящих в это объединение.
"Друзья, прежде чем идти в Азию, Африку или в Латинскую Америку, начните свою ВЭД с Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, где гораздо проще выстраивать партнерские связи, поскольку нам эти страны понятны. А уже набравшись опыта в оформлении документации и всего прочего с ближайшими зарубежными соседями, можно двигаться и дальше, осваивать далекие terra incognita", — добавил собеседник агентства.
В заключение он подчеркнул, что главное — не лениться.