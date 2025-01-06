https://uz.sputniknews.ru/20250106/pochemu-predprinimatelyam-v-rf-rekomenduyut-nachinat-vneshneekonomicheskuyu-deyatelnost-s-eaes-47462037.html

Почему предпринимателям в РФ рекомендуют начинать внешнеэкономическую деятельность с ЕАЭС

Почему предпринимателям в РФ рекомендуют начинать внешнеэкономическую деятельность с ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

АЭИ: Евразийский экономический союз занимает особое место во внешней торговле России. 06.01.2025, Sputnik Узбекистан

2025-01-06T17:35+0500

2025-01-06T17:35+0500

2025-01-06T17:35+0500

еаэс

россия

предприниматели

торговля

экономика

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ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Российским предпринимателям, желающим включиться во внешнеэкономическую деятельность, прежде чем идти в Азию, Африку и Латинскую Америку, надо начинать выстраивать партнерские связи с Беларусью, Кыргызстаном и Казахстаном, заявил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Артур Леер.По его словам, он всегда говорит об этом представителям российского бизнеса.По словам Леера, отношения России со странами Союза настолько хороши, что предприниматели из РФ, желающие стать участниками ВЭД, начинать ее должны со стран, входящих в это объединение.В заключение он подчеркнул, что главное — не лениться.

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