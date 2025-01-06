Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250106/rossiyskie-boytsy-osvobodili-gorod-kuraxovo-v-donbasse-47459859.html
Российские бойцы освободили город Курахово в Донбассе
Российские бойцы освободили город Курахово в Донбассе
Sputnik Узбекистан
Минобороны РФ: Город был важным логистическим узлом для ВСУ, поэтому его освобождение существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение украинской группировки на Донецком направлении
2025-01-06T15:14+0500
2025-01-06T15:31+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
россия
всу
донбасс
безопасность
в мире
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/06/47461285_0:87:3249:1915_1920x0_80_0_0_a757b5c8773eabaaca021f2a5f070b03.jpg
ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль город Курахово в Донбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Там же отметили мужество и героизм военнослужащих 5-й и 110-й мотострелковых бригад, проявленные при освобождении Курахово.В министерстве сообщили, что город был важным логистическим узлом для ВСУ, поэтому его освобождение значительно затруднило тыловое и техническое обеспечение украинской группировки на Донецком направлении, лишив киевский режим возможности обстреливать из артиллерии мирные кварталы столицы ДНР.В ведомстве также напомнили, что за десять лет украинские военные превратили город в мощный укрепрайон с развитой сетью долговременных огневых точек и подземных коммуникаций. Кроме того, с севера Курахово прикрывалось водохранилищем, что существенно ограничивало маневренные возможности российских штурмовых подразделений.При этом за два месяца боевых действий под Курахово ежедневные потери ВСУ в среднем составляли от 150 до 180 военнослужащих убитыми и ранеными.Для обороны города противник привлек формирования националистов и иностранных наемников, усилив их артиллерией и танками. В их числе подразделения элитных 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад, а также 5-й тяжелой, 33-й и 157-й механизированных бригад.Всего для удержания Курахово, по данным Минобороны РФ, командование ВСУ сосредоточило 26 батальонов общей численностью свыше 15 тыс. военнослужащих.Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Он имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остававшийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
россия
донбасс
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/06/47461285_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_ae3818fa6e7e577bbe293501b2395ec0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия донбасс
россия донбасс

Российские бойцы освободили город Курахово в Донбассе

15:14 06.01.2025 (обновлено: 15:31 06.01.2025)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв" группировки "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв группировки Запад на Краснолиманском направлении СВО - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.01.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Минобороны РФ: город был важным логистическим узлом для ВСУ, поэтому его освобождение существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение украинской группировки на Донецком направлении.
ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль город Курахово в Донбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"В ходе активных наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск полностью освободили город Курахово — наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса", — рассказали в российском военном ведомстве.
Там же отметили мужество и героизм военнослужащих 5-й и 110-й мотострелковых бригад, проявленные при освобождении Курахово.
В министерстве сообщили, что город был важным логистическим узлом для ВСУ, поэтому его освобождение значительно затруднило тыловое и техническое обеспечение украинской группировки на Донецком направлении, лишив киевский режим возможности обстреливать из артиллерии мирные кварталы столицы ДНР.
В ведомстве также напомнили, что за десять лет украинские военные превратили город в мощный укрепрайон с развитой сетью долговременных огневых точек и подземных коммуникаций. Кроме того, с севера Курахово прикрывалось водохранилищем, что существенно ограничивало маневренные возможности российских штурмовых подразделений.

"В результате профессиональных действий российских войск при освобождении Курахово противник потерял 80% личного состава (более 12 тысяч человек), порядка трех тысяч единиц различных вооружений и военной техники, включая 40 танков и других боевых бронированных машин", — уточнили в Минобороны РФ.

При этом за два месяца боевых действий под Курахово ежедневные потери ВСУ в среднем составляли от 150 до 180 военнослужащих убитыми и ранеными.
Для обороны города противник привлек формирования националистов и иностранных наемников, усилив их артиллерией и танками. В их числе подразделения элитных 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад, а также 5-й тяжелой, 33-й и 157-й механизированных бригад.
Всего для удержания Курахово, по данным Минобороны РФ, командование ВСУ сосредоточило 26 батальонов общей численностью свыше 15 тыс. военнослужащих.
"После взятия Курахово российские войска вышли на оперативный простор. Это позволит нарастить темпы освобождения территории Донецкой Народной Республики", — подчеркнули в российском военном ведомстве.
Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Он имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остававшийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0