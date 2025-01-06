Российские бойцы освободили город Курахово в Донбассе
15:14 06.01.2025 (обновлено: 15:31 06.01.2025)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв" группировки "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
© Sputnik / Станислав Красильников/
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Минобороны РФ: город был важным логистическим узлом для ВСУ, поэтому его освобождение существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение украинской группировки на Донецком направлении.
ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль город Курахово в Донбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"В ходе активных наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск полностью освободили город Курахово — наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса", — рассказали в российском военном ведомстве.
Там же отметили мужество и героизм военнослужащих 5-й и 110-й мотострелковых бригад, проявленные при освобождении Курахово.
В министерстве сообщили, что город был важным логистическим узлом для ВСУ, поэтому его освобождение значительно затруднило тыловое и техническое обеспечение украинской группировки на Донецком направлении, лишив киевский режим возможности обстреливать из артиллерии мирные кварталы столицы ДНР.
В ведомстве также напомнили, что за десять лет украинские военные превратили город в мощный укрепрайон с развитой сетью долговременных огневых точек и подземных коммуникаций. Кроме того, с севера Курахово прикрывалось водохранилищем, что существенно ограничивало маневренные возможности российских штурмовых подразделений.
"В результате профессиональных действий российских войск при освобождении Курахово противник потерял 80% личного состава (более 12 тысяч человек), порядка трех тысяч единиц различных вооружений и военной техники, включая 40 танков и других боевых бронированных машин", — уточнили в Минобороны РФ.
При этом за два месяца боевых действий под Курахово ежедневные потери ВСУ в среднем составляли от 150 до 180 военнослужащих убитыми и ранеными.
Для обороны города противник привлек формирования националистов и иностранных наемников, усилив их артиллерией и танками. В их числе подразделения элитных 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад, а также 5-й тяжелой, 33-й и 157-й механизированных бригад.
Всего для удержания Курахово, по данным Минобороны РФ, командование ВСУ сосредоточило 26 батальонов общей численностью свыше 15 тыс. военнослужащих.
"После взятия Курахово российские войска вышли на оперативный простор. Это позволит нарастить темпы освобождения территории Донецкой Народной Республики", — подчеркнули в российском военном ведомстве.
Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Он имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остававшийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.