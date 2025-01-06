https://uz.sputniknews.ru/20250106/rossiyskie-boytsy-osvobodili-gorod-kuraxovo-v-donbasse-47459859.html

Российские бойцы освободили город Курахово в Донбассе

Российские бойцы освободили город Курахово в Донбассе

Sputnik Узбекистан

Минобороны РФ: Город был важным логистическим узлом для ВСУ, поэтому его освобождение существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение украинской группировки на Донецком направлении

2025-01-06T15:14+0500

2025-01-06T15:14+0500

2025-01-06T15:31+0500

спецоперация россии по защите донбасса

сво

россия

всу

донбасс

безопасность

в мире

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/06/47461285_0:87:3249:1915_1920x0_80_0_0_a757b5c8773eabaaca021f2a5f070b03.jpg

ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль город Курахово в Донбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Там же отметили мужество и героизм военнослужащих 5-й и 110-й мотострелковых бригад, проявленные при освобождении Курахово.В министерстве сообщили, что город был важным логистическим узлом для ВСУ, поэтому его освобождение значительно затруднило тыловое и техническое обеспечение украинской группировки на Донецком направлении, лишив киевский режим возможности обстреливать из артиллерии мирные кварталы столицы ДНР.В ведомстве также напомнили, что за десять лет украинские военные превратили город в мощный укрепрайон с развитой сетью долговременных огневых точек и подземных коммуникаций. Кроме того, с севера Курахово прикрывалось водохранилищем, что существенно ограничивало маневренные возможности российских штурмовых подразделений.При этом за два месяца боевых действий под Курахово ежедневные потери ВСУ в среднем составляли от 150 до 180 военнослужащих убитыми и ранеными.Для обороны города противник привлек формирования националистов и иностранных наемников, усилив их артиллерией и танками. В их числе подразделения элитных 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад, а также 5-й тяжелой, 33-й и 157-й механизированных бригад.Всего для удержания Курахово, по данным Минобороны РФ, командование ВСУ сосредоточило 26 батальонов общей численностью свыше 15 тыс. военнослужащих.Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Он имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остававшийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.

россия

донбасс

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия донбасс