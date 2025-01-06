https://uz.sputniknews.ru/20250106/uzbekistan-eksportiroval-kovry-na-218-mln-47463056.html

Узбекистан экспортировал ковры на $21,8 млн

Узбекистан экспортировал ковры на $21,8 млн

Sputnik Узбекистан

Больше всего узбекских ковров закупил Азербайджан

2025-01-06T18:35+0500

2025-01-06T18:35+0500

2025-01-06T18:35+0500

экспорт

узбекистан

экономика

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TАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. За январь – ноябрь 2024 года Узбекистан экспортировал ковры на сумму $21,8 млн, сообщает Агентство статистики.Общий объем экспортированной продукции превысил 7,32 млн квадратных метров.Основные покупатели узбекских ковров:В первом полугодии 2023 года лидером среди других торговых партнеров Узбекистана в импорте ковров был Кыргызстан.

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