https://uz.sputniknews.ru/20250106/uzbekistan-eksportiroval-kovry-na-218-mln-47463056.html
Узбекистан экспортировал ковры на $21,8 млн
Узбекистан экспортировал ковры на $21,8 млн
Sputnik Узбекистан
Больше всего узбекских ковров закупил Азербайджан
2025-01-06T18:35+0500
2025-01-06T18:35+0500
2025-01-06T18:35+0500
экспорт
узбекистан
экономика
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TАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. За январь – ноябрь 2024 года Узбекистан экспортировал ковры на сумму $21,8 млн, сообщает Агентство статистики.Общий объем экспортированной продукции превысил 7,32 млн квадратных метров.Основные покупатели узбекских ковров:В первом полугодии 2023 года лидером среди других торговых партнеров Узбекистана в импорте ковров был Кыргызстан.
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узбекистан ковры экспорт
Узбекистан экспортировал ковры на $21,8 млн
Больше всего узбекских ковров за 11 месяцев прошлого года закупил Азербайджан.
TАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik.
За январь – ноябрь 2024 года Узбекистан экспортировал ковры на сумму $21,8 млн, сообщает
Агентство статистики.
Общий объем экспортированной продукции превысил 7,32 млн квадратных метров.
Основные покупатели узбекских ковров:
Азербайджан — 2 103 тыс. кв. м;
Кыргызстан — 1 991 тыс. кв. м;
Афганистан — 1 226 тыс. кв. м;
Казахстан — 649 тыс. кв. м;
Другие страны — 365 тыс. кв.м.
В первом полугодии 2023 года лидером среди других торговых партнеров Узбекистана в импорте ковров был Кыргызстан.