Узбекистанские фехтовальщики завоевали шесть наград на Кубке мира
14:30 06.01.2025 (обновлено: 14:47 06.01.2025)
© НОКМолодые саблисты Узбекистана завершили этап Кубка мира в Колумбии на высокой ноте.
© НОК
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Этапы молодежного Кубка мира по сабле проходят в Колумбии, по рапире — в ОАЭ.
ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Молодые узбекистанские фехтовальщики завоевали 6 медалей различного достоинства на Кубке мира в Колумбии, сообщает НОК.
© НОКМолодые саблисты Узбекистана завершили этап Кубка мира в Колумбии на высокой ноте.
Молодые саблисты Узбекистана завершили этап Кубка мира в Колумбии на высокой ноте.
© НОК
“Молодые саблисты Узбекистана завершили этап Кубка мира в Колумбии на высокой ноте. B командной программе нашим соотечественникам удалось выступить успешно и завоевать золотые медали", — говорится в сообщении.
© НОКМолодые саблисты Узбекистана завершили этап Кубка мира в Колумбии на высокой ноте.
Молодые саблисты Узбекистана завершили этап Кубка мира в Колумбии на высокой ноте.
© НОК
В финале узбекские саблистки победили своих мексиканских соперниц со счетом 45:20, а юноши разгромили хозяев турнира со счетом 45:28.
“Таким образом, сборная Узбекистана данный этап Кубка мира с учетом одиночной программы завершила с 3 золотыми, 1 серебряной и 2 бронзовыми медалями”, — говорится в сообщении.
Напоминаем, что члены юношеской сборной Узбекистана по фехтованию участвуют в первом этапе соревнований Кубка мира по сабле в Колумбии и по рапире в ОАЭ. Самира Шокирова завоевала бронзу на соревнованиях среди девушек. Юношам-рапиристам не удалось войти в ряды призеров в одиночной программе.
Между тем, состязания среди парней в одиночной программе для узбекистанцев прошли успешно: саблисты заняли все призовые места.
“Бескомпромиссный бой завершился в пользу Мусы Аймуратова и он завоевал золотую медаль. Сардор Абдукаримбеков занял второе место”, — говорится в сообщении.
Алпамис Уракбаев завоевал бронзовую награду.