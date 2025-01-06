https://uz.sputniknews.ru/20250106/uzbekistanskie-fextovalschiki-zavoevali-shest-nagrad-na-kubke-mira-47458948.html

Узбекистанские фехтовальщики завоевали шесть наград на Кубке мира

Узбекистанские фехтовальщики завоевали шесть наград на Кубке мира

Sputnik Узбекистан

Этапы молодежного Кубка мира по сабле проходят в Колумбии, по рапире — в ОАЭ

2025-01-06T14:30+0500

2025-01-06T14:30+0500

2025-01-06T14:47+0500

спорт

узбекистан

колумбия

оаэ

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медали

золото

серебро

бронза

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ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Молодые узбекистанские фехтовальщики завоевали 6 медалей различного достоинства на Кубке мира в Колумбии, сообщает НОК.В финале узбекские саблистки победили своих мексиканских соперниц со счетом 45:20, а юноши разгромили хозяев турнира со счетом 45:28.Напоминаем, что члены юношеской сборной Узбекистана по фехтованию участвуют в первом этапе соревнований Кубка мира по сабле в Колумбии и по рапире в ОАЭ. Самира Шокирова завоевала бронзу на соревнованиях среди девушек. Юношам-рапиристам не удалось войти в ряды призеров в одиночной программе.Между тем, состязания среди парней в одиночной программе для узбекистанцев прошли успешно: саблисты заняли все призовые места.Алпамис Уракбаев завоевал бронзовую награду.

узбекистан

колумбия

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