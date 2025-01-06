https://uz.sputniknews.ru/20250106/v-almalykskom-filiale-misis-otkryli-napravlenie-elektroenergetika-i-elektrotexnika-47458390.html
В Алмалыкском филиале МИСиС открыли направление "Электроэнергетика и электротехника"
В Алмалыкском филиале МИСиС открыли направление "Электроэнергетика и электротехника"
Sputnik Узбекистан
ВУЗ получил соответствующую лицензию для подготовки энергетиков международного уровня. Набор студентов начнется в этом году
2025-01-06T16:24+0500
2025-01-06T16:24+0500
2025-01-06T16:24+0500
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подготовка
энергетика
общество
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TАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Алмалыкский филиал Университета науки и технологий "МИСИС" открыл направление "Электроэнергетика и электротехника", сообщает пресс-служба Минэнерго. В августе 2024-го вуз получил лицензию на обучение по данному направлению.Процесс получения лицензии занимает более года и предусматривает целый ряд задач: от создания условий в кампусе до подготовки профессорско-преподавательского состава. Все аспекты изучает специальная комиссия. Филиал для получения данной лицензии подал документы в феврале 2023-го.Прием студентов стартует в 2025 году.На базе филиала НИТУ "МИСиС" также создадут Передовую инженерную школу (ПИШ) с магистерскими программами.Напомним, что Алмалыкский филиал НИТУ МИСИС открылся в 2018 году на основании Соглашения между правительствами России и Узбекистана, при поддержке Минобрнауки РФ и министерства высшего и среднего специального образования РУз, а также ключевого партнера университета — Алмалыкского горно-металлургического комбината. В первый год он принял студентов по трем направлениям образования: "Горное дело", "Металлургия" и "Автоматизация технологических процессов".Узбекистан является лидером в СНГ по количеству филиалов российских вузов.
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алмалыкский филиал мисис направления обучения подготовка энергетики
алмалыкский филиал мисис направления обучения подготовка энергетики
В Алмалыкском филиале МИСиС открыли направление "Электроэнергетика и электротехника"
Вуз получил соответствующую лицензию для подготовки энергетиков международного уровня. Набор студентов начнется в этом году.
TАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik.
Алмалыкский филиал Университета науки и технологий "МИСИС" открыл направление "Электроэнергетика и электротехника", сообщает
пресс-служба Минэнерго.
В августе 2024-го вуз получил лицензию на обучение по данному направлению.
Процесс получения лицензии занимает более года и предусматривает целый ряд задач: от создания условий в кампусе до подготовки профессорско-преподавательского состава. Все аспекты изучает специальная комиссия. Филиал для получения данной лицензии подал документы в феврале 2023-го.
Прием студентов стартует в 2025 году.
На базе филиала НИТУ "МИСиС" также создадут Передовую инженерную школу (ПИШ) с магистерскими программами.
Напомним, что Алмалыкский филиал НИТУ МИСИС открылся в 2018 году на основании Соглашения между правительствами России и Узбекистана, при поддержке Минобрнауки РФ и министерства высшего и среднего специального образования РУз, а также ключевого партнера университета — Алмалыкского горно-металлургического комбината. В первый год он принял студентов по трем направлениям образования: "Горное дело", "Металлургия" и "Автоматизация технологических процессов".
Узбекистан является лидером в СНГ по количеству филиалов российских вузов.