https://uz.sputniknews.ru/20250106/v-almalykskom-filiale-misis-otkryli-napravlenie-elektroenergetika-i-elektrotexnika-47458390.html

В Алмалыкском филиале МИСиС открыли направление "Электроэнергетика и электротехника"

В Алмалыкском филиале МИСиС открыли направление "Электроэнергетика и электротехника"

Sputnik Узбекистан

ВУЗ получил соответствующую лицензию для подготовки энергетиков международного уровня. Набор студентов начнется в этом году

2025-01-06T16:24+0500

2025-01-06T16:24+0500

2025-01-06T16:24+0500

узбекистан

россия

сотрудничество

высшее образование

алмалыкский филиал ниту "мисис"

подготовка

энергетика

общество

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TАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Алмалыкский филиал Университета науки и технологий "МИСИС" открыл направление "Электроэнергетика и электротехника", сообщает пресс-служба Минэнерго. В августе 2024-го вуз получил лицензию на обучение по данному направлению.Процесс получения лицензии занимает более года и предусматривает целый ряд задач: от создания условий в кампусе до подготовки профессорско-преподавательского состава. Все аспекты изучает специальная комиссия. Филиал для получения данной лицензии подал документы в феврале 2023-го.Прием студентов стартует в 2025 году.На базе филиала НИТУ "МИСиС" также создадут Передовую инженерную школу (ПИШ) с магистерскими программами.Напомним, что Алмалыкский филиал НИТУ МИСИС открылся в 2018 году на основании Соглашения между правительствами России и Узбекистана, при поддержке Минобрнауки РФ и министерства высшего и среднего специального образования РУз, а также ключевого партнера университета — Алмалыкского горно-металлургического комбината. В первый год он принял студентов по трем направлениям образования: "Горное дело", "Металлургия" и "Автоматизация технологических процессов".Узбекистан является лидером в СНГ по количеству филиалов российских вузов.

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алмалыкский филиал мисис направления обучения подготовка энергетики