https://uz.sputniknews.ru/20250106/v-karachi-otkryli-torgovyy-dom-i-kulturnyy-tsentr-uzbekistana-47448785.html

В пакистанском Карачи открыли торговый дом и культурный центр Узбекистана

В пакистанском Карачи открыли торговый дом и культурный центр Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Это послужит восстановлению региональной взаимосвязанности между РУз и Пакистаном, увеличению объемов взаимной торговли и предоставлению необходимой информации для инвесторов.

2025-01-06T09:50+0500

2025-01-06T09:50+0500

2025-01-06T09:50+0500

узбекистан

пакистан

сотрудничество

торговый дом

культурный центр

экономика

общество

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ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. В пакистанском Карачи открыли торговый дом и культурный центр Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".Торговый дом и культурный центр послужат восстановлению региональной взаимосвязанности между Узбекистаном и Пакистаном, увеличению объемов взаимной торговли и предоставлению необходимой информации для инвесторов, подчеркнул руководитель компании "Diners Group" Сохаил Мотен.Он также добавил, что торговые дома, открывающиеся в Карачи и Ташкенте, будут действовать как постоянный выставочный павильон, повышая осведомленность о промышленных товарах двух стран. Мотен выразил надежду, что это значительно увеличит долю взаимной номенклатуры в экспорте и импорте Пакистана и Узбекистана.В торговом доме представлены образцы промышленных товаров Узбекистана: текстиль, нити, шерсть и кожа, пластиковые гранулы и сухофрукты.Дипломат посадил "дерево дружбы" на территории культурного центра.

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