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https://uz.sputniknews.ru/20250106/v-karachi-otkryli-torgovyy-dom-i-kulturnyy-tsentr-uzbekistana-47448785.html
В пакистанском Карачи открыли торговый дом и культурный центр Узбекистана
В пакистанском Карачи открыли торговый дом и культурный центр Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Это послужит восстановлению региональной взаимосвязанности между РУз и Пакистаном, увеличению объемов взаимной торговли и предоставлению необходимой информации для инвесторов.
2025-01-06T09:50+0500
2025-01-06T09:50+0500
узбекистан
пакистан
сотрудничество
торговый дом
культурный центр
экономика
общество
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ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. В пакистанском Карачи открыли торговый дом и культурный центр Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".Торговый дом и культурный центр послужат восстановлению региональной взаимосвязанности между Узбекистаном и Пакистаном, увеличению объемов взаимной торговли и предоставлению необходимой информации для инвесторов, подчеркнул руководитель компании "Diners Group" Сохаил Мотен.Он также добавил, что торговые дома, открывающиеся в Карачи и Ташкенте, будут действовать как постоянный выставочный павильон, повышая осведомленность о промышленных товарах двух стран. Мотен выразил надежду, что это значительно увеличит долю взаимной номенклатуры в экспорте и импорте Пакистана и Узбекистана.В торговом доме представлены образцы промышленных товаров Узбекистана: текстиль, нити, шерсть и кожа, пластиковые гранулы и сухофрукты.Дипломат посадил "дерево дружбы" на территории культурного центра.
пакистан
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узбекистан торговые дома
узбекистан торговые дома

В пакистанском Карачи открыли торговый дом и культурный центр Узбекистана

09:50 06.01.2025
© МИВТ УзбекистанаФлаги Узбекистана и Пакистана
Флаги Узбекистана и Пакистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.01.2025
© МИВТ Узбекистана
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Это послужит восстановлению региональной взаимосвязанности между РУз и Пакистаном, увеличению объемов взаимной торговли и предоставлению необходимой информации для инвесторов.
ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. В пакистанском Карачи открыли торговый дом и культурный центр Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".
© ИА "Дунё"В пакистанском городе Карачи открылся Торговый дом и Культурный центр Узбекистана
В пакистанском городе Карачи открылся Торговый дом и Культурный центр Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.01.2025
В пакистанском городе Карачи открылся Торговый дом и Культурный центр Узбекистана
© ИА "Дунё"
“При поддержке Посольства нашей страны и компании "Diners Group" в городе Карачи состоялась официальная церемония открытия Торгового дома Узбекистана и Пакистана "UzbekPak International Trading Centre", а также Культурного центра "UzbekPak Cultural Centre", — говорится в сообщении.
Торговый дом и культурный центр послужат восстановлению региональной взаимосвязанности между Узбекистаном и Пакистаном, увеличению объемов взаимной торговли и предоставлению необходимой информации для инвесторов, подчеркнул руководитель компании "Diners Group" Сохаил Мотен.
Он также добавил, что торговые дома, открывающиеся в Карачи и Ташкенте, будут действовать как постоянный выставочный павильон, повышая осведомленность о промышленных товарах двух стран. Мотен выразил надежду, что это значительно увеличит долю взаимной номенклатуры в экспорте и импорте Пакистана и Узбекистана.
В торговом доме представлены образцы промышленных товаров Узбекистана: текстиль, нити, шерсть и кожа, пластиковые гранулы и сухофрукты.
"Торговый дом сблизит наши народы и национальные экономики. Это создаст основу для эффективной реализации соглашений, достигнутых на высоком уровне, с целью обогащения номенклатуры наших торговых отношений новыми единицами и увеличения товарооборота до 1 миллиарда долларов", — отметил посол Узбекистана в Пакистане Алишер Тухтаев.
Дипломат посадил "дерево дружбы" на территории культурного центра.
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