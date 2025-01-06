https://uz.sputniknews.ru/20250106/v-uzbekistane-podorojayut-jd-bilety-47455676.html

В Узбекистане подорожают ж/д билеты — дата и цены

В Узбекистане подорожают ж/д билеты — дата и цены

Sputnik Узбекистан

Цель данной меры — реформирование железнодорожной инфраструктуры, покрытие расходов на электроэнергию и топливо, обновление парка пассажирских вагонов, содержание железнодорожных вокзалов в соответствии с современными требованиями и качественное обслуживание пассажиров

2025-01-06T13:20+0500

2025-01-06T13:20+0500

2025-01-06T13:20+0500

общество

узбекистан

железная дорога

высокоскоростной поезд

билет

цена

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ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. В Узбекистане повысят цены на железнодорожные билеты, сообщает пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари".В пресс-службе компании объяснили подорожание ж/д билетов необходимостью реформирования железнодорожной инфраструктуры, покрытия расходов на электроэнергию и топливо, логистическими и транспортными расходами. Также речь идет об обновлении парка пассажирских вагонов, закупке новых электропоездов, содержании железнодорожных вокзалов в соответствии с требованиями времени и обеспечении качественного обслуживания пассажиров.Напомним, что, согласно соответствующему постановлению президента, с 1 января 2024-го осуществляется отказ от практики госрегулирования тарифов на услуги перевозки пассажиров на высокоскоростных и скоростных поездах, а также переход к механизму их регулирования на основе рыночных принципов.

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