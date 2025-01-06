https://uz.sputniknews.ru/20250106/v-uzbekistane-podorojayut-jd-bilety-47455676.html
В Узбекистане подорожают ж/д билеты — дата и цены
В Узбекистане подорожают ж/д билеты — дата и цены
Sputnik Узбекистан
Цель данной меры — реформирование железнодорожной инфраструктуры, покрытие расходов на электроэнергию и топливо, обновление парка пассажирских вагонов, содержание железнодорожных вокзалов в соответствии с современными требованиями и качественное обслуживание пассажиров
2025-01-06T13:20+0500
2025-01-06T13:20+0500
2025-01-06T13:20+0500
общество
узбекистан
железная дорога
высокоскоростной поезд
билет
цена
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ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. В Узбекистане повысят цены на железнодорожные билеты, сообщает пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари".В пресс-службе компании объяснили подорожание ж/д билетов необходимостью реформирования железнодорожной инфраструктуры, покрытия расходов на электроэнергию и топливо, логистическими и транспортными расходами. Также речь идет об обновлении парка пассажирских вагонов, закупке новых электропоездов, содержании железнодорожных вокзалов в соответствии с требованиями времени и обеспечении качественного обслуживания пассажиров.Напомним, что, согласно соответствующему постановлению президента, с 1 января 2024-го осуществляется отказ от практики госрегулирования тарифов на услуги перевозки пассажиров на высокоскоростных и скоростных поездах, а также переход к механизму их регулирования на основе рыночных принципов.
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узбекистан железная дорога билеты
узбекистан железная дорога билеты
В Узбекистане подорожают ж/д билеты — дата и цены
Цель данной меры — реформирование железнодорожной инфраструктуры, покрытие расходов на электроэнергию и топливо, обновление парка пассажирских вагонов, содержание железнодорожных вокзалов в соответствии с современными требованиями и качественное обслуживание пассажиров.
ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik.
В Узбекистане повысят цены на железнодорожные билеты, сообщает
пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари".
“С 1 февраля 2025 года цены на билеты VIP, Бизнес-класса высокоскоростных электропоездов "Afrosiyob" вырастут на 25%, на билеты эконом-класса — на 20%, а на скоростные пассажирские поезда "Шарк", "Насаф" и "Узбекистан" — на 30%”, — говорится в сообщении.
Цены билетов на электропоезда "Афросиаб" составят:
Направление
Тип билета
Тип билета
Тип билета
Ташкент – Бухара
VIP 994 000 сумов
Бизнес 751 000 сумов
Эконом 484 000 сумов
Ташкент – Карши
VIP 854 000 сумов
Бизнес 634 000 сумов
Эконом 406 000 сумов
Ташкент – Самарканд
VIP 619 000 сумов
Бизнес 450 000 сумов
Эконом 294 000 сумов
В пресс-службе компании объяснили подорожание ж/д билетов необходимостью реформирования железнодорожной инфраструктуры, покрытия расходов на электроэнергию и топливо, логистическими и транспортными расходами. Также речь идет об обновлении парка пассажирских вагонов, закупке новых электропоездов, содержании железнодорожных вокзалов в соответствии с требованиями времени и обеспечении качественного обслуживания пассажиров.
Напомним, что, согласно соответствующему постановлению президента, с 1 января 2024-го осуществляется отказ от практики госрегулирования тарифов на услуги перевозки пассажиров на высокоскоростных и скоростных поездах, а также переход к механизму их регулирования на основе рыночных принципов.