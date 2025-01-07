https://uz.sputniknews.ru/20250107/maket-samarkandskogo-registana-na-festivale-lda-i-snega-v-knr-47464958.html

Макет самаркандского Регистана представили на фестивале льда и снега в КНР

Макет самаркандского Регистана представили на фестивале льда и снега в КНР

Sputnik Узбекистан

В снежном городке воссоздали достопримечательности 42 стран и 3 регионов, входящих в Олимпийский совет Азии.

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кнр

фестиваль

снег

лед

макет

самарканд

регистан

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ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Макет самаркандской площади Регистан представлен на фестивале льда и снега в Китае, сообщает ИА "Дунё".По информации организаторов, для возведения снежного городка площадью в миллион квадратных метров понадобилось в общей сложности 300 тыс. кубометров льда и снега.В его дизайне использовали элементы предстоящих зимних Азиатских игр, которые начнутся в Харбине 7 февраля 2025 года.Здесь можно увидеть более тысячи удивительных красочных ледяных и снежных скульптур с подсветкой.В 2024 году ледовый городок посетили около 3 млн человек.

самарканд

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