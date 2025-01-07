https://uz.sputniknews.ru/20250107/maket-samarkandskogo-registana-na-festivale-lda-i-snega-v-knr-47464958.html
Макет самаркандского Регистана представили на фестивале льда и снега в КНР
Макет самаркандского Регистана представили на фестивале льда и снега в КНР
Sputnik Узбекистан
В снежном городке воссоздали достопримечательности 42 стран и 3 регионов, входящих в Олимпийский совет Азии.
2025-01-07T11:05+0500
2025-01-07T11:05+0500
2025-01-07T11:15+0500
кнр
фестиваль
снег
лед
макет
самарканд
регистан
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ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Макет самаркандской площади Регистан представлен на фестивале льда и снега в Китае, сообщает ИА "Дунё".По информации организаторов, для возведения снежного городка площадью в миллион квадратных метров понадобилось в общей сложности 300 тыс. кубометров льда и снега.В его дизайне использовали элементы предстоящих зимних Азиатских игр, которые начнутся в Харбине 7 февраля 2025 года.Здесь можно увидеть более тысячи удивительных красочных ледяных и снежных скульптур с подсветкой.В 2024 году ледовый городок посетили около 3 млн человек.
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самарканд регистан макет фестиваль лед снег кнр
самарканд регистан макет фестиваль лед снег кнр
Макет самаркандского Регистана представили на фестивале льда и снега в КНР
11:05 07.01.2025 (обновлено: 11:15 07.01.2025)
В снежном городке воссоздали достопримечательности 42 стран и трех регионов, входящих в Олимпийский совет Азии.
ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik
. Макет самаркандской площади Регистан представлен на фестивале льда и снега в Китае, сообщает
ИА "Дунё".
"В китайском городе Харбине провинции Хэйлунцзян в тематическом парке "Большой мир льда и снега" открылся 26-й зимний фестиваль льда и снега. Одной из главных достопримечательностей традиционного фестиваля является макет площади Регистана в Самарканде, сделанный из льда", — говорится в сообщении.
По информации организаторов, для возведения снежного городка площадью в миллион квадратных метров понадобилось в общей сложности 300 тыс. кубометров льда и снега.
"Городок разделен на девять основных зон, в которых воссозданы достопримечательности 42 стран и 3 регионов, входящих в Олимпийский совет Азии", — говорится в сообщении.
В его дизайне использовали элементы предстоящих зимних Азиатских игр, которые начнутся в Харбине 7 февраля 2025 года.
Здесь можно увидеть более тысячи удивительных красочных ледяных и снежных скульптур с подсветкой.
В 2024 году ледовый городок посетили около 3 млн человек.