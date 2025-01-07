https://uz.sputniknews.ru/20250107/mirziyoyev-aliyev-pismo-soboleznovaniya-samolet-krusheniye-47469966.html
Мирзиёев направил письмо с соболезнованиями Алиеву
Мирзиёев направил письмо с соболезнованиями Алиеву
Sputnik Узбекистан
Президент Узбекистана: Разделяю горе семей погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим
2025-01-07T16:45+0500
2025-01-07T16:45+0500
2025-01-07T17:07+0500
общество
узбекистан
азербайджан
шавкат мирзиёев
ильхам алиев
письмо
соболезнования
крушение самолета
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ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев направил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с крушением самолета AZAL, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.Напомним, что летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Из них 38 погибли, 29 выжили. Среди пассажиров было 37 граждан Азербайджана, из которых 23 погибли, а 14 – выжили. После авиакатастрофы в Актау Алиев объявил 26 декабря днем траура в Азербайджане.
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авиакатастрофа актау мирзиёев письмо соболезнования алиев
авиакатастрофа актау мирзиёев письмо соболезнования алиев
Мирзиёев направил письмо с соболезнованиями Алиеву
16:45 07.01.2025 (обновлено: 17:07 07.01.2025)
Президент Узбекистана: Разделяю горе семей погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев направил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с крушением самолета AZAL, сообщает
пресс-служба президента Азербайджана.
"Примите мои глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагической авиакатастрофы гражданского самолета Азербайджанских авиалиний близ Актау. Разделяю горе семей погибших, выражаю им свою поддержку, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — говорится в письме.
Напомним, что летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Из них 38 погибли, 29 выжили. Среди пассажиров было 37 граждан Азербайджана, из которых 23 погибли, а 14 – выжили.
После авиакатастрофы в Актау Алиев объявил 26 декабря днем траура в Азербайджане.