https://uz.sputniknews.ru/20250107/mirziyoyev-aliyev-pismo-soboleznovaniya-samolet-krusheniye-47469966.html

Мирзиёев направил письмо с соболезнованиями Алиеву

Мирзиёев направил письмо с соболезнованиями Алиеву

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана: Разделяю горе семей погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим

2025-01-07T16:45+0500

2025-01-07T16:45+0500

2025-01-07T17:07+0500

общество

узбекистан

азербайджан

шавкат мирзиёев

ильхам алиев

письмо

соболезнования

крушение самолета

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/1c/44569617_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1183d7faceedcba707548fc7eed26202.png

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев направил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с крушением самолета AZAL, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.Напомним, что летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Из них 38 погибли, 29 выжили. Среди пассажиров было 37 граждан Азербайджана, из которых 23 погибли, а 14 – выжили. После авиакатастрофы в Актау Алиев объявил 26 декабря днем траура в Азербайджане.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

авиакатастрофа актау мирзиёев письмо соболезнования алиев