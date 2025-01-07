https://uz.sputniknews.ru/20250107/pakistan-planiruet-uchastvovat-v-stroitelstve-jilyx-i-sotsialnyx-kompleksov-v-uzbekistane-47464414.html

Пакистан планирует участвовать в строительстве жилых и социальных комплексов в Узбекистане

Пакистан планирует участвовать в строительстве жилых и социальных комплексов в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

План работы на 2025 год включает взаимные визиты делегаций в регионы двух стран, проведение выставок промышленной продукции, бизнес-форумов и встреч в формате В2В

2025-01-07T09:55+0500

2025-01-07T09:55+0500

2025-01-07T12:38+0500

экономика

узбекистан

пакистан

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Пакистан планирует участвовать в строительстве жилых и социальных комплексов в Узбекистане, сообщает ИА "Дунё". Об этом рассказала председатель компании "Roshan Builders and Developers" Васим ур-Рехман в ходе бизнес-форума в Карачи, выразив готовность обсудить условия совместной работы при наличии заинтересованных местных партнеров. Участники форума — компании, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, пищевой промышленности, производства пластмассовых труб и стройматериалов, текстильной промышленности, гражданской авиации и карго. Речь шла о механизмах и условиях налаживания взаимовыгодного сотрудничества в этих отраслях между Узбекистаном и Пакистаном. Посол РУз в Пакистане Алишер Тухтаев проинформировал о созданных в республике условиях и предоставляемых льготах для иностранных инвесторов, порядке организации деятельности в свободных экономических зонах, тарифах на электроэнергию, воду и газ. Также состоялась презентация инвестиционных проектных предложений Бухарской, Самаркандской, Сырдарьинской, Сурхандарьинской, Кашкадарьинской и Ташкентской областей. Пакистанские предприниматели проявили интерес к поставкам из Узбекистана сырья и полуфабрикатов, используемых в промышленном производстве, к организации своей деятельности на территории республики и выступили с рядом предложений.

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