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https://uz.sputniknews.ru/20250107/putin-pozdravleniye-rojdestvo-47467306.html
Путин: Этот светлый праздник дорог миллионам людей во всем мире
Путин: Этот светлый праздник дорог миллионам людей во всем мире
Sputnik Узбекистан
Глава РФ поздравил православных христиан с Рождеством
2025-01-07T13:15+0500
2025-01-07T14:32+0500
владимир путин
православие
русская православная церковь
рождество
россия
праздник
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ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Этот светлый праздник дорог миллионам людей во всем мире, отметил президент России Владимир Путин в своем поздравлении православных христиан и всех граждан России, празднующих Рождество Христово.Глава РФ также подчеркнул огромную созидательную роль Русской православной церкви и других христианских конфессий России в единении народа, в сбережении нашей исторической памяти, уникального культурного, духовного наследия.В заключение он пожелал православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья и благополучия.
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путин поздравление рождество
путин поздравление рождество

Путин: Этот светлый праздник дорог миллионам людей во всем мире

13:15 07.01.2025 (обновлено: 14:32 07.01.2025)
© Пресс-служба КремляВладимир Путин поздравил православных христиан с праздником Рождество Христово
Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Рождество Христово - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.01.2025
© Пресс-служба Кремля
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Глава РФ поздравил православных христиан с Рождеством.
ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Этот светлый праздник дорог миллионам людей во всем мире, отметил президент России Владимир Путин в своем поздравлении православных христиан и всех граждан России, празднующих Рождество Христово.

"Этот светлый, долгожданный праздник дорог миллионам людей во всем мире. Он дарит верующим радость и надежду, вдохновляет на добрые мысли, дела и поступки. В рождественские дни мы явственно, всем сердцем чувствуем, как важны для нас отеческие, семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение", — сказал он.

Глава РФ также подчеркнул огромную созидательную роль Русской православной церкви и других христианских конфессий России в единении народа, в сбережении нашей исторической памяти, уникального культурного, духовного наследия.

"Значим вклад религиозных организаций в укрепление института семьи, воспитание молодежи, утверждение в обществе таких непреходящих нравственных идеалов и ценностей, как забота о ближнем, милосердие и сострадание, поддержка тех, кто нуждается в помощи и внимании. Эта многогранная, востребованная работа достойна самого глубокого признания", — сказал Путин.

В заключение он пожелал православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья и благополучия.
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