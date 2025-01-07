https://uz.sputniknews.ru/20250107/putin-pozdravleniye-rojdestvo-47467306.html

Путин: Этот светлый праздник дорог миллионам людей во всем мире

Путин: Этот светлый праздник дорог миллионам людей во всем мире

Sputnik Узбекистан

Глава РФ поздравил православных христиан с Рождеством

2025-01-07T13:15+0500

2025-01-07T13:15+0500

2025-01-07T14:32+0500

владимир путин

православие

русская православная церковь

рождество

россия

праздник

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/07/47466713_0:26:940:555_1920x0_80_0_0_26511e902fddf432307ccbc2b3b1ab00.jpg

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Этот светлый праздник дорог миллионам людей во всем мире, отметил президент России Владимир Путин в своем поздравлении православных христиан и всех граждан России, празднующих Рождество Христово.Глава РФ также подчеркнул огромную созидательную роль Русской православной церкви и других христианских конфессий России в единении народа, в сбережении нашей исторической памяти, уникального культурного, духовного наследия.В заключение он пожелал православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья и благополучия.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

путин поздравление рождество