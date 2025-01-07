Путин: Этот светлый праздник дорог миллионам людей во всем мире
13:15 07.01.2025 (обновлено: 14:32 07.01.2025)
© Пресс-служба КремляВладимир Путин поздравил православных христиан с праздником Рождество Христово
© Пресс-служба Кремля
Подписаться
Глава РФ поздравил православных христиан с Рождеством.
ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Этот светлый праздник дорог миллионам людей во всем мире, отметил президент России Владимир Путин в своем поздравлении православных христиан и всех граждан России, празднующих Рождество Христово.
"Этот светлый, долгожданный праздник дорог миллионам людей во всем мире. Он дарит верующим радость и надежду, вдохновляет на добрые мысли, дела и поступки. В рождественские дни мы явственно, всем сердцем чувствуем, как важны для нас отеческие, семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение", — сказал он.
Глава РФ также подчеркнул огромную созидательную роль Русской православной церкви и других христианских конфессий России в единении народа, в сбережении нашей исторической памяти, уникального культурного, духовного наследия.
"Значим вклад религиозных организаций в укрепление института семьи, воспитание молодежи, утверждение в обществе таких непреходящих нравственных идеалов и ценностей, как забота о ближнем, милосердие и сострадание, поддержка тех, кто нуждается в помощи и внимании. Эта многогранная, востребованная работа достойна самого глубокого признания", — сказал Путин.
В заключение он пожелал православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья и благополучия.