https://uz.sputniknews.ru/20250107/uzbekistan-aktsiya-musor-sbor-47470172.html

В ходе акции "Актуальные 10 дней" Узбекистан очистили от 135 тыс. тонн мусора

В ходе акции "Актуальные 10 дней" Узбекистан очистили от 135 тыс. тонн мусора

Sputnik Узбекистан

Санитарные предприятия собрали и вывезли отходы из более чем 800 тыс. общественных мест во всех регионах республики.

2025-01-07T18:15+0500

2025-01-07T18:15+0500

2025-01-07T18:15+0500

общество

узбекистан

акция

сбор мусора

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ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. В рамках акции "Актуальные 10 дней" территорию Узбекистана очистили от 135 тыс. тонн мусора, сообщает пресс-служба Минэкологии. Акция прошла по инициативе ведомства с 25 декабря 2024 года по 5 января 2025-го. Сто двадцать четыре санитарных предприятия собрали и вывезли отходы из более чем 800 тыс. общественных мест во всех регионах республики. Подобные мероприятия служат поддержанию порядка, повышению экологической ответственности населения, добавили в пресс-службе.

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