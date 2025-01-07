https://uz.sputniknews.ru/20250107/uzbekistan-aktsiya-musor-sbor-47470172.html
В ходе акции "Актуальные 10 дней" Узбекистан очистили от 135 тыс. тонн мусора
В ходе акции "Актуальные 10 дней" Узбекистан очистили от 135 тыс. тонн мусора
Sputnik Узбекистан
Санитарные предприятия собрали и вывезли отходы из более чем 800 тыс. общественных мест во всех регионах республики.
2025-01-07T18:15+0500
2025-01-07T18:15+0500
2025-01-07T18:15+0500
общество
узбекистан
акция
сбор мусора
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/14/37021531_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_981450a35cd2dafa4b3599feb0ae649c.jpg
ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. В рамках акции "Актуальные 10 дней" территорию Узбекистана очистили от 135 тыс. тонн мусора, сообщает пресс-служба Минэкологии. Акция прошла по инициативе ведомства с 25 декабря 2024 года по 5 января 2025-го. Сто двадцать четыре санитарных предприятия собрали и вывезли отходы из более чем 800 тыс. общественных мест во всех регионах республики. Подобные мероприятия служат поддержанию порядка, повышению экологической ответственности населения, добавили в пресс-службе.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/14/37021531_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_d3f2b059bb89783efd05a35bf950a633.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан экология акция мусор сбор
узбекистан экология акция мусор сбор
В ходе акции "Актуальные 10 дней" Узбекистан очистили от 135 тыс. тонн мусора
Санитарные предприятия собрали и вывезли отходы из более чем 800 тыс. общественных мест во всех регионах республики.
ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik.
В рамках акции "Актуальные 10 дней" территорию Узбекистана очистили от 135 тыс. тонн мусора, сообщает
пресс-служба Минэкологии.
Акция прошла по инициативе ведомства с 25 декабря 2024 года по 5 января 2025-го.
Сто двадцать четыре санитарных предприятия собрали и вывезли отходы из более чем 800 тыс. общественных мест во всех регионах республики.
"Всего за период акции "Актуальные 10 дней" территория республики была очищена от 135 тысяч 200 тонн мусора", — говорится в сообщении.
Подобные мероприятия служат поддержанию порядка, повышению экологической ответственности населения, добавили в пресс-службе.