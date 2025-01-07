https://uz.sputniknews.ru/20250107/v-dushanbe-otkryli-torgovyy-dom-uzbekistana-47468027.html

В Душанбе открыли торговый дом Узбекистана

В Душанбе открыли торговый дом Узбекистана

Sputnik Узбекистан

В рамках мероприятия прошли B2B-встречи бизнесменов двух стран

2025-01-07T14:25+0500

2025-01-07T14:25+0500

2025-01-07T14:27+0500

узбекистан

таджикистан

сотрудничество

торговый дом

экономика

стройматериалы

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ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. В Душанбе открыли Торговый дом Узбекистана, сообщает ИА "Дунё". Дипломаты Посольства РУз, представители деловой среды двух стран и СМИ ознакомились с условиями, созданными на торговой площадке, выставкой продукции и ценами, а также экспортными возможностями Узбекистана в сфере стройматериалов. Спрос на строительную продукцию под маркой "Made in Uzbekistan" здесь растет с каждым годом. Так, в 2024 году Таджикистан закупил строительные материалы, произведенные в Узбекистане на сумму $115 млн. В их числе: В рамках мероприятия прошли B2B-встречи бизнесменов двух стран. Ранее ассоциация "Узсаноаткурилишматериаллари" открыла торговые дома Узбекистана в Баку и Кабуле.

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