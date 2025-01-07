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https://uz.sputniknews.ru/20250107/v-dushanbe-otkryli-torgovyy-dom-uzbekistana-47468027.html
В Душанбе открыли торговый дом Узбекистана
В Душанбе открыли торговый дом Узбекистана
Sputnik Узбекистан
В рамках мероприятия прошли B2B-встречи бизнесменов двух стран
2025-01-07T14:25+0500
2025-01-07T14:27+0500
узбекистан
таджикистан
сотрудничество
торговый дом
экономика
стройматериалы
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ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. В Душанбе открыли Торговый дом Узбекистана, сообщает ИА "Дунё". Дипломаты Посольства РУз, представители деловой среды двух стран и СМИ ознакомились с условиями, созданными на торговой площадке, выставкой продукции и ценами, а также экспортными возможностями Узбекистана в сфере стройматериалов. Спрос на строительную продукцию под маркой "Made in Uzbekistan" здесь растет с каждым годом. Так, в 2024 году Таджикистан закупил строительные материалы, произведенные в Узбекистане на сумму $115 млн. В их числе: В рамках мероприятия прошли B2B-встречи бизнесменов двух стран. Ранее ассоциация "Узсаноаткурилишматериаллари" открыла торговые дома Узбекистана в Баку и Кабуле.
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узбекистан торговые дома страны
узбекистан торговые дома страны

В Душанбе открыли торговый дом Узбекистана

14:25 07.01.2025 (обновлено: 14:27 07.01.2025)
© Sputnik / Рамиз БахтияровФлаги Узбекистана и Таджикистана
Флаги Узбекистана и Таджикистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.01.2025
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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В рамках мероприятия прошли B2B-встречи бизнесменов двух стран.
ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. В Душанбе открыли Торговый дом Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".
© ИА "Дунё"В Таджикистане открыт Торговый дом Узбекистана
В Таджикистане открыт Торговый дом Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.01.2025
В Таджикистане открыт Торговый дом Узбекистана
© ИА "Дунё"
"В столице Таджикистана официально открыт Торговый Дом Узбекистана, учрежденный ассоциацией "Узсаноаткурилишматериаллари", — говорится в сообщении.
Дипломаты Посольства РУз, представители деловой среды двух стран и СМИ ознакомились с условиями, созданными на торговой площадке, выставкой продукции и ценами, а также экспортными возможностями Узбекистана в сфере стройматериалов.
Спрос на строительную продукцию под маркой "Made in Uzbekistan" здесь растет с каждым годом. Так, в 2024 году Таджикистан закупил строительные материалы, произведенные в Узбекистане на сумму $115 млн.
В их числе:
металлопродукция на $34 млн;
сухие строительные смеси и цементные изделия на $13 млн;
керамические изделия на $12 млн;
трубы и изделия из пластика на $23 млн;
ДСП и МДФ на $11 млн;
стекло и стеклянные изделия на $7млн.

"В настоящее время ведутся переговоры о дальнейшем увеличении поставок в Таджикистан такой продукции, как газобетонные блоки, теплосберегающие плиты, натуральные камни и обои", — сообщает агентство.

В рамках мероприятия прошли B2B-встречи бизнесменов двух стран.
Ранее ассоциация "Узсаноаткурилишматериаллари" открыла торговые дома Узбекистана в Баку и Кабуле.
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