https://uz.sputniknews.ru/20250107/v-ruz-mogut-zapretit-oborot-elektronnyx-sigaret--zakonoproekt-uje-proshel-pervoe-chtenie-47469017.html

В РУз могут запретить оборот электронных сигарет — законопроект уже прошел первое чтение

В РУз могут запретить оборот электронных сигарет — законопроект уже прошел первое чтение

Sputnik Узбекистан

Также документом устанавливается ответственность за правонарушения, связанные с незаконным введением в оборот некурительной табачной продукции.

2025-01-07T15:35+0500

2025-01-07T15:35+0500

2025-01-07T15:35+0500

общество

узбекистан

вейпы

законодательная палата олий мажлиса

законопроект

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ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. На очередном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса депутаты одобрили в первом чтении законопроект, направленный на запрет электронных сигарет, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Необходимость его разработки обусловлена ростом случаев незаконного ввоза и использования подобных устройств, особенно среди молодежи.Документ запрещает оборот (производство, изготовление, хранение, транспортировку или перевозку, ввоз на территорию Узбекистана и вывоз) электронных систем доставки никотина, в том числе электронных сигарет и жидкостей к ним. Также он устанавливает ответственность за правонарушения, связанные с незаконным введением в оборот некурительной табачной продукции, устройств для потребления никотина, в том числе электронных сигарет. Для справки: электронная сигарета представляет собой не совсем сигарету в привычном понимании, скорее, это ингалятор, состоящий из контейнера для жидкости (заменитель сухой табачной смеси в сигарете), в которой содержится никотин (также бывают безникотиновые жидкости), и нагревающего элемента, за счет которого жидкость испаряется, и курильщик вдыхает ее. Массовое производство и продажа электронных сигарет в мире начались во второй половине 2000-х годов в ответ на ограничения на обычное курение в общественных местах. Курильщики считают курение электронных устройств абсолютно безопасной имитацией курения, но все чаще в различных источниках публикуются материалы, в которых говорится о том, что вред от курения электронных сигарет сравним с вредом от курения обычных. Кроме того, термическое разложение пропиленгликоля и глицерина, содержащихся в составе жидкости для заправки устройства, приводит к образованию акролеина и формальдегида, которые обладают токсичными свойствами. Ароматизаторы, содержащиеся в жидкости для курения, способствуют аллергическим заболеваниям верхних дыхательных путей вплоть до развития бронхиальной астмы. По данным ВОЗ, уже 32 страны стран полностью запретили продажу электронных средств доставки никотина. Почти в восьми десятках стран введены ограничения в виде запрета курения вейпов в общественных местах, их рекламы и стимулирования продаж. Ранее Минздрав РФ предупредил о новой болезни EVALI, которую вызывают вейпы и электронные сигареты, симптомы схожи с коронавирусной инфекцией — температура, слабость, кашель и одышка, а также патологические изменения в легких.

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