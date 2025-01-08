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https://uz.sputniknews.ru/20250108/aripov-vstrecha-premery-granitsa-47479384.html
Абдулла Арипов встретился с главами правительств Кыргызстана и Таджикистана — подробности
Абдулла Арипов встретился с главами правительств Кыргызстана и Таджикистана — подробности
Sputnik Узбекистан
Встреча премьеров прошла на стыке государственных границ трех стран.
2025-01-08T16:35+0500
2025-01-08T16:35+0500
политика
узбекистан
кыргызстан
таджикистан
границы
абдулла арипов
встреча
премьер-министр
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ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Сегодня состоялась трехсторонняя встреча премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова, Председателя Кабинета Министров Кыргызстана Адылбека Касымалиева и премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзоды, сообщает пресс-служба Кабмина КР.Ее организовали на стыке государственных границ трех стран: в Баткенской области Кыргызстана, Ферганской области Узбекистана и Согдийской области Таджикистана.Поводом для прошедшего диалога стали достигнутые ранее договоренности по вопросам государственных границ между главами трех государств, которые всегда подчеркивали стремление к укреплению сотрудничества и региональной интеграции.Стороны отметили завершение процесса делимитации государственной границы между Кыргызстаном и Узбекистаном и обмен ратификационными грамотами к соглашению "О кыргызско-узбекской государственной границе". Говорили и о важности завершения процесса описания оставшихся участков кыргызско-таджикской государственной границы, в связи с чем рабочим группам необходимо оперативно подготовить итоговые документы.
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узбекистан кыргызстан таджикистан встреча премьеры границы
узбекистан кыргызстан таджикистан встреча премьеры границы

Абдулла Арипов встретился с главами правительств Кыргызстана и Таджикистана — подробности

16:35 08.01.2025
© Кабинет Министров Кыргызской РеспубликиПремьер-министры Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана обсудили вопросы государственных границ
Премьер-министры Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана обсудили вопросы государственных границ - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.01.2025
© Кабинет Министров Кыргызской Республики
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Встреча премьеров прошла на стыке государственных границ трех стран.
ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Сегодня состоялась трехсторонняя встреча премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова, Председателя Кабинета Министров Кыргызстана Адылбека Касымалиева и премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзоды, сообщает пресс-служба Кабмина КР.
Ее организовали на стыке государственных границ трех стран: в Баткенской области Кыргызстана, Ферганской области Узбекистана и Согдийской области Таджикистана.
© Кабинет Министров Кыргызской РеспубликиПремьер-министры Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана обсудили вопросы государственных границ
Премьер-министры Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана обсудили вопросы государственных границ - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.01.2025
Премьер-министры Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана обсудили вопросы государственных границ
© Кабинет Министров Кыргызской Республики
Поводом для прошедшего диалога стали достигнутые ранее договоренности по вопросам государственных границ между главами трех государств, которые всегда подчеркивали стремление к укреплению сотрудничества и региональной интеграции.
"Премьер-министры подчеркнули, что страны обладают большим потенциалом для усиления взаимодействия в таких ключевых направлениях, как торговля, логистика, водно-энергетические и культурно-гуманитарные связи. Важной составляющей, по их мнению, является развитие приграничного и межрегионального сотрудничества, которое станет двигателем активизации взаимодействия между странами", — говорится в сообщении.
Стороны отметили завершение процесса делимитации государственной границы между Кыргызстаном и Узбекистаном и обмен ратификационными грамотами к соглашению "О кыргызско-узбекской государственной границе".
Говорили и о важности завершения процесса описания оставшихся участков кыргызско-таджикской государственной границы, в связи с чем рабочим группам необходимо оперативно подготовить итоговые документы.
"Руководители правительств выразили уверенность в том, что сегодняшнее заседание определит судьбу региона на десятилетия вперед в интересах благосостояния народов и стран. Встреча глав государств, которая состоится в дальнейшем, будет способствовать развитию добрососедских отношений и многогранного партнерства", — говорится в сообщении.
© Кабинет Министров Кыргызской РеспубликиПремьер-министры Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана обсудили вопросы государственных границ
Премьер-министры Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана обсудили вопросы государственных границ - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.01.2025
Премьер-министры Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана обсудили вопросы государственных границ
© Кабинет Министров Кыргызской Республики
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