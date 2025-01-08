https://uz.sputniknews.ru/20250108/aripov-vstrecha-premery-granitsa-47479384.html

Абдулла Арипов встретился с главами правительств Кыргызстана и Таджикистана — подробности

Абдулла Арипов встретился с главами правительств Кыргызстана и Таджикистана — подробности

Sputnik Узбекистан

Встреча премьеров прошла на стыке государственных границ трех стран.

2025-01-08T16:35+0500

2025-01-08T16:35+0500

2025-01-08T16:35+0500

политика

узбекистан

кыргызстан

таджикистан

границы

абдулла арипов

встреча

премьер-министр

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ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Сегодня состоялась трехсторонняя встреча премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова, Председателя Кабинета Министров Кыргызстана Адылбека Касымалиева и премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзоды, сообщает пресс-служба Кабмина КР.Ее организовали на стыке государственных границ трех стран: в Баткенской области Кыргызстана, Ферганской области Узбекистана и Согдийской области Таджикистана.Поводом для прошедшего диалога стали достигнутые ранее договоренности по вопросам государственных границ между главами трех государств, которые всегда подчеркивали стремление к укреплению сотрудничества и региональной интеграции.Стороны отметили завершение процесса делимитации государственной границы между Кыргызстаном и Узбекистаном и обмен ратификационными грамотами к соглашению "О кыргызско-узбекской государственной границе". Говорили и о важности завершения процесса описания оставшихся участков кыргызско-таджикской государственной границы, в связи с чем рабочим группам необходимо оперативно подготовить итоговые документы.

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